- Home
- Entertainment
- Rajinikanth MGR: రజినీ జీవితాన్ని మార్చేసిన ఎంజీఆర్ 'మాస్టర్ ప్లాన్'! ఆ స్టైల్ ఎందుకంత నచ్చలేదంటే?
Rajinikanth MGR: రజినీ జీవితాన్ని మార్చేసిన ఎంజీఆర్ 'మాస్టర్ ప్లాన్'! ఆ స్టైల్ ఎందుకంత నచ్చలేదంటే?
ఎంజీఆర్ ఇచ్చిన ఆ ఒక్క సలహా.. రజినీకాంత్ సినిమా జీవితాన్నే కాదు, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా మార్చేసింది. ఆ సామాజిక బాధ్యత వెనుక ఉన్న అసలు కథేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎంజీఆర్, రజినీకాంత్ రెండు ధ్రువాల లాంటి వాళ్లు
స్టైల్కు కేరాఫ్ అడ్రస్
సినిమాల్లో స్టైల్కు కేరాఫ్ అడ్రస్ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్. ఆయన సిగరెట్ తాగే స్టైల్ చూసి ఫిదా కాని అభిమానులు లేరు. కానీ, కోట్లాది మంది అభిమానులు మెచ్చిన ఆ 'స్టైల్', మక్కళ్ తిలగం ఎంజీఆర్ను మాత్రం కలవరపరిచింది. **రామావరం గార్డెన్స్ రహస్యం** ఎంజీఆర్ రామావరం గార్డెన్స్.. ఒకప్పుడు తమిళనాడు రాజకీయాలను, సినిమాను నిర్దేశించే శక్తి కేంద్రం. అక్కడ రోజూ వందల మందికి భోజనాలు పెట్టేవారు. అలాంటి సమయంలోనే రజినీకాంత్, జానకి అమ్మాళ్ను కలిశారు. అప్పుడు జానకి అమ్మాళ్ స్వయంగా రజినీకి కాఫీ కలిపి ఇచ్చి, ఎంజీఆర్ మనసులో ఉన్న ఒక బలమైన కోరికను ఆయనతో పంచుకున్నారు.
రజినీకి సిగరెట్ తాగే అలవాటు
ఎంజీఆర్ వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్
స్మోకింగ్ సన్నివేశాలు
జానకి అమ్మాళ్ ఈ విషయం చెప్పినప్పుడు రజినీకాంత్ కదిలిపోయారు. తనపై ఇంత శ్రద్ధ చూపించే నాయకుడు ఉన్నారని గ్రహించిన రజినీ, ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా తెరపై స్మోకింగ్ సన్నివేశాలు తగ్గించుకున్నారు. ఈ రోజుకీ తన పాత అలవాట్ల గురించి స్టేజీలపై బాధపడే రజినీకి, ఆ రోజు ఎంజీఆర్ ఇచ్చిన ప్రేమపూర్వక ఆదేశం ఒక పెద్ద గుణపాఠంలా నిలిచింది.
రజినీకాంత్ అనే ఒక మహా శక్తి
ఆ రోజు ఎంజీఆర్ చెప్పిన ఆ చిన్న సలహా, రజినీకాంత్ అనే ఒక మహా శక్తి ఇమేజ్నే మార్చేసింది. ఒక నటుడు తెరపై చేసే చిన్న పని కూడా సమాజంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో పురట్చి తలైవర్ ముందుగానే ఊహించారు. రజినీ కూడా ఆ పెద్ద మనసును అర్థం చేసుకుని, ఎంజీఆర్ కోరికను తన జీవితకాల పాఠంగా స్వీకరించారు. ఒక వ్యక్తి కీర్తి శిఖరాల్లో ఉన్నప్పుడు, అతన్ని సరిదిద్దడానికి, మార్గనిర్దేశం చేయడానికి సరైన మార్గదర్శి అవసరమనడానికి ఈ సంఘటనే సాక్ష్యం. ఈ రోజు సిగరెట్, డ్రింకింగ్ అలవాట్లకు వ్యతిరేకంగా రజినీ స్టేజీలపై మాట్లాడే ప్రతి మాటకు వెనుక, ఆనాడు రామావరం గార్డెన్స్లో జానకి అమ్మాళ్ ప్రేమగా అందించిన ఆ 'కాఫీ', దాని వెనుక ఉన్న ఎంజీఆర్ బాధ్యత ఉన్నాయనేది కాదనలేని నిజం.