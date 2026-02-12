- Home
- ఆ హీరోయిన్ విషయంలో చిరంజీవి కోరిక నెరవేరడం ఇక కష్టమేనా.. అందరూ ఆశించిన మూవీ, ట్విస్ట్ ఇచ్చిన మెగాస్టార్
చిరంజీవి, శ్రీదేవి జంటగా నటించిన జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి మూవీ ఆల్ టైం క్లాసిక్ చిత్రం గా నిలిచింది. ఈ మూవీకి సీక్వెల్ చేస్తే హీరోయిన్ గా ఎవరు ఉండాలి అనే విషయంలో చిరంజీవి తన మనసులో కోరిక బయటపెట్టారు.
చిరంజీవి మూవీ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన తన కెరీర్ లో ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాల్లో నటించారు. చిరంజీవి కెరీర్ లో గొప్ప చిత్రాల్లో జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి మూవీ ఒకటి. దీనిని ఆల్ టైం క్లాసిక్ మూవీ అని చెప్పొచ్చు. రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. శ్రీదేవి, చిరంజీవి జంటగా నటించారు.
జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి సీక్వెల్
ఈ సినిమాకి సీక్వెల్ తెరకెక్కించాలని అభిమానులు ఎంతో కాలంగా కోరుకుంటున్నారు. ఈతరం జగదేక వీరుడిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి తనయుడు రాంచరణ్ నటిస్తే బావుంటుంది అని.. అతిలోక సుందరిగా శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్ నటిస్తే బావుంటుంది అని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
హీరో హీరోయిన్లు ఎవరు ?
అయితే చిరంజీవి ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రముఖ నటుడు శ్రీనివాస్ అవసరాల కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. శ్రీనివాస్ అవసరాల మాట్లాడుతూ.. జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి మూవీ సీక్వెల్ చేయాల్సి వస్తే దర్శకుడు ఎవరు ? హీరో హీరోయిన్లు ఎవరు అని ప్రశ్నించారు.
దర్శకుడిగా ఆయన మాత్రమే
చిరంజీవి సమాధానం ఇస్తూ.. దర్శకుడిగా రాఘవేంద్ర రావు మాత్రమే ఉండాలి. ఆయనకి ఆల్టర్ నేట్ ఎవరూ లేరు. ఆయన దర్శకుడు అయితేనే ఆ చిత్రానికి న్యాయం జరుగుతుంది. ఇక హీరో ఎవరంటారా నేనేం తక్కువా ? ఆ మూవీ సీక్వెల్ లో కూడా నేనే నటించగలను అని చిరంజీవి అన్నారు.
తమన్నా పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్
ఇక హీరోయిన్ విషయానికి వస్తే శ్రీదేవి తర్వాత ఆ ప్రొఫెషనలిజం చూపించాలి అన్నా, బెస్ట్ అవుట్ పుట్ ఇవ్వాలి అన్నా తమన్నాకే సాధ్యం. తమన్నా ఇక్కడ ఉంది అని మాట్లాడడం లేదు. మా అబ్బాయి చరణ్ తో కూడా తమన్నా డ్యాన్స్, సినిమాల గురించి మాట్లాడుతుంటాను. శ్రీదేవి తర్వాత అతిలోక సుందరి పాత్రకు న్యాయం చేయగలిగేది తమన్నా మాత్రమే అని చిరంజీవి అన్నారు. ఒక వేళ ఆ సినిమా నేను చేయకూడదు అని అనుకుంటే రాంచరణ్, తమన్నా కలసి చేస్తారు అని చిరంజీవి సరదాగా తెలిపారు. ప్రస్తుతం జాన్వీ కపూర్ స్టార్ హీరోయిన్ గా దూసుకుపోతోంది. తమన్నాకి హీరోయిన్ గా క్రేజ్ తగ్గింది. ఇలాంటి టైంలో తమన్నా జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి మూవీలో నటించడం అంటే కుదరని పని అని చెప్పొచ్చు. బహుశా చిరంజీవి కోరిక నెరవేరకపోవచ్చు.