Pradeep Ranganathan: తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఓ యంగ్ హీరో వరుసగా హిట్లు కొడుతున్నాడు. ఇప్పటివరకు నటించిన మూడు సినిమాలు కూడా బ్లాక్బస్టర్ అయ్యాయి. వంద కోట్ల క్లబ్లో చేరిన ఆ హీరో ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హిట్లు కొడుతున్న హీరో
తమిళ ఇండస్ట్రీలో గత కొన్నేళ్లుగా ఓ యువ నటుడు వేగంగా ఎదుగుతున్నాడు. వరుస విజయాలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. మొదట డైరెక్టర్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి, ఆ తర్వాత హీరోగా మారాడు. తన టాలెంట్తో మంచి కథలను ఎంచుకుంటూ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాడు.
కోలీవుడ్ కొత్త కలెక్షన్ కింగ్
2019లో ఓ హిట్ సినిమాతో డైరెక్టర్గా పరిచయమయ్యాడు. కొన్నేళ్లకే హీరోగా మారి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టాడు. వరుసగా మూడు సినిమాలు సక్సెస్ అవ్వడంతో, 100 శాతం హిట్ రేట్తో దూసుకెళ్తున్నాడు. ఆ యంగ్ హీరో మరెవరో కాదు, ప్రదీప్ రంగనాథన్.
డైరెక్టర్ నుంచి హీరోగా మారిన ప్రదీప్ రంగనాథన్
గత దీపావళికి విడుదలైన 'డ్యూడ్' సినిమా భారీ హిట్గా నిలిచింది. డెబ్యూ డైరెక్టర్ కీర్తిశ్వరన్ దర్శకత్వంలో, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను నిర్మించారు. ఈ రొమాంటిక్ యాక్షన్-కామెడీ చిత్రంలో ప్రదీప్ సరసన మమితా బైజూ నటించింది. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
100 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన ప్రదీప్ రంగనాథన్
సుమారు రూ.25–35 కోట్ల బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను తీశారు. దీని డిజిటల్ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ రూ.25 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. దీంతో రిలీజ్కు ముందే నిర్మాణ వ్యయంలో ఎక్కువ భాగం వచ్చేసింది. కలెక్షన్ల పరంగా కూడా 'డ్యూడ్' రికార్డు సృష్టించింది. విడుదలైన ఆరు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ప్రదీప్ రంగనాథన్ రాబోయే సినిమాలు
'లవ్ టుడే', 'డ్రాగన్', 'డ్యూడ్'.. ఇలా మూడు సినిమాలనూ రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేర్చిన ఏకైక యంగ్ సౌత్ ఇండియన్ యాక్టర్గా ప్రదీప్ రంగనాథన్ రికార్డు సృష్టించాడు. ప్రస్తుతం విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వంలో 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' అనే సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న ప్రదీప్ తర్వాతి సినిమాలపై కోలీవుడ్లో భారీ అంచనాలున్నాయి.