- Super Star Krishna: మహేష్ బాబు చేయాల్సిన మూవీ నాగార్జున చేతికి.. కృష్ణ అడ్డుపడకపోతే పెద్ద ఘోరమే జరిగేది
మహేష్ బాబు చేయాల్సిన మూవీని సూపర్ స్టార్ కృష్ణ రిజెక్ట్ చేశారు. కృష్ణ తీసుకున్న నిర్ణయంతో మరో స్టార్ హీరో బుక్కయ్యాడు. ఆ సినిమా డిజాస్టర్ అయింది. ఇంతకీ ఆ మూవీ ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మహేష్ బాబు సినిమాలు
మహేష్ బాబు కెరీర్ బిగినింగ్ లో రాజకుమారుడు మూవీ మంచి విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత నటించిన యువరాజు చిత్రం డిజాస్టర్ అయింది. వైవీఎస్ చౌదరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఏమాత్రం ఆకట్టుకోలేకపోయింది. దీనితో మహేష్ బాబు కెరీర్ పై సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఆలోచనలో పడ్డారు.
కేఎస్ రవికుమార్ దర్శకత్వంలో..
ఆ టైంలో రోజా మూవీస్ బ్యానర్ లో తమిళ సీనియర్ డైరెక్టర్ కేఎస్ రవికుమార్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు సినిమా ఖరారైంది. అప్పట్లో పత్రికా ప్రకటన కూడా ఇచ్చేశారు. ఇక సినిమా ప్రారంభోత్సవమే మిగిలింది అనుకుంటున్న తరుణంలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అడ్డుపడ్డారు.
రిజెక్ట్ చేసిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ
ఆ సినిమా కథపై కృష్ణకి నమ్మకం కుదర్లేదు. ఆల్రెడీ యువరాజు ఫ్లాప్ అయింది. మళ్ళీ ఈ సినిమా కూడా పోతే మహెష్ కి కష్టం అవుతుంది అని కృష్ణ వద్దన్నారు. ఇంతకీ కృష్ణ వద్దన్న ఆ సినిమా ఏంటో తెలుసా.. బావ నచ్చాడు. కృష్ణ వద్దని చెప్పడం తో అదే కథని దర్శకుడు కేఎస్ రవికుమార్ అక్కినేని నాగార్జునతో చేశారు.
నాగార్జునకి భారీ ఫ్లాప్
ఈ మూవీలో సిమ్రాన్, రీమా సేన్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. కానీ సినిమా మాత్రం అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది. నాగార్జున కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ ఫ్లాప్స్ లో ఇది కూడా ఒకటి. కీరవాణి ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు.
రొటీన్ కథ
మొత్తంగా చివరి నిమిషంలో కృష్ణ తీసుకున్న నిర్ణయం మంచిదైంది. లేకుంటే మహేష్ బాబు ఖాతాలో ఘోర పరాజయం పడేది. రొమాంటిక్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా బావ నచ్చాడు చిత్రం తెరకెక్కింది. నాగార్జున బాడీ లాంగ్వేజ్ కి సెట్ అయ్యే కథే అది. కానీ మరీ రొటీన్ గా ఉండడంతో ఫ్లాప్ అయింది.