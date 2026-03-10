- Home
Senior NTR: విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌమ నందమూరి తారక రామారావు తన జీవితంలో కేవలం ఒక్క వ్యక్తిని మాత్రమే 'గురువు' అని పిలిచేవారు. మద్రాసులో ఉన్న తొలి రోజుల నుంచి అన్నదమ్ముల్లా కలిసి పెరిగిన ఆ వ్యక్తి ఎవరు.?
ఎన్టీఆర్ ఎవరిని 'గురువు' అని పిలిచేవారు?
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ క్రమశిక్షణకు, నిబద్ధతకు మారుపేరు. సినీ పరిశ్రమలో అందరినీ 'బ్రదర్' అని సంబోధించే అలవాటు ఆయనకు ఉంది. కానీ, తన జీవితంలో కేవలం ఒకే ఒక్క వ్యక్తిని మాత్రం ఆయన ఎంతో గౌరవంగా 'గురువు' అని పిలిచేవారు. ఆ వ్యక్తి మరెవరో కాదు, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు టి.వి. రాజు.
సొంత అన్నదమ్ముల్లా..
మద్రాసులో అడుగుపెట్టిన తొలి రోజుల్లో ఎన్టీఆర్, టి.వి. రాజు ఎంతో సన్నిహితంగా ఉండేవారు. చాలాకాలం పాటు ఒకే గదిలో ఉండటం వల్ల వారి మధ్య అన్నదమ్ముల లాంటి అనుబంధం ఏర్పడింది. టి.వి. రాజు రామారావును 'బాయ్' అని పిలిస్తే, ఎన్టీఆర్ మాత్రం ఆయనను 'గురువు' అని సంబోధించేవారు. ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లో సంగీత దర్శకుడిగా టి.వి. రాజు పేరు ఉండటం అప్పట్లో ఒక ఆనవాయితీగా ఉండేది.
రెండేళ్ల ఎడబాటు - విభేదాలు
అయితే, 1960లో వీరిద్దరి మధ్య కొన్ని మనస్పర్థలు రావడంతో మాటలు తగ్గిపోయాయి. దీనివల్ల సుమారు రెండేళ్ల పాటు ఎన్టీఆర్ చిత్రాలకు టి.వి. రాజు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో వచ్చిన 'మహామంత్రి తిమ్మరుసు' చిత్రానికి సంగీతం అందించే అవకాశం కూడా టి.వి. రాజు చేజారి, పెండ్యాల నాగేశ్వరరావుకి దక్కింది.
దుఃఖంలో కలిసిన స్నేహితులు
వీరిద్దరినీ మళ్ళీ కలిపింది ఒక విషాదకర సంఘటన. 'మహామంత్రి తిమ్మరుసు' చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో ఎన్టీఆర్ పెద్ద కుమారుడు రామకృష్ణ మరణించారు. ఆ తీవ్ర దుఃఖంలో ఉన్న ఎన్టీఆర్ను పరామర్శించడానికి టి.వి. రాజు వెళ్లారు. చాలా సేపు ఎన్టీఆర్ పక్కనే కూర్చొని ఆయనను ఓదార్చారు. ఆ సంఘటనతో వారి మధ్య ఉన్న విభేదాలన్నీ తొలగిపోయి, మళ్ళీ పాత స్నేహం చిగురించింది.
అరుదైన స్నేహబంధం
ఒక గొప్ప నటుడు తన కెరీర్ ఆరంభంలో తోడున్న స్నేహితుడికి ఇచ్చిన గౌరవం, ఆ 'గురు' అనే పిలుపు ఇప్పటికీ తెలుగు సినీ చరిత్రలో ఒక మధుర జ్ఞాపకం.