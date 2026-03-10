2026 లో టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్స్ .. అల్లు అర్జున్, రష్మిక రెమ్యూనరేషన్ తెలిస్తే షాకే
ఒకప్పుడు ప్రాంతీయ చిత్ర పరిశ్రమగా ఉన్న టాలీవుడ్, ఇప్పుడు పాన్-ఇండియా స్థాయిలో బాలీవుడ్ ను దాటి దూసుకుపోతోంది. 2026 కి తెలుగులో రెమ్యునరేషన్ కూడా భారీ స్థాయిలో పెరగనుంది. ఈ ఏడాది టాలీవుడ్ లో హైయెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఎవరిదంటే?
Image Credit : Asianet News
దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన హీరో..
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటుడు. కేవలం రెండు సినిమాలతోనే ఆయన ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానానికి చేరుకోవడం విశేషం. 'పుష్ప: ది రైజ్', 'పుష్ప 2: ది రూల్' బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేయడంతో, బన్నీ దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన నటుల్లో ఒకరిగా నిలిచారు.
Image Credit : youtube/@aha
ఒక్క సినిమాకు బన్ని రెమ్యునరేషన్..?
సమాచారం ప్రకారం, అల్లు అర్జున్ ఒక్కో సినిమాకు రూ.200-300 కోట్లు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. 'పుష్ప 2: ది రూల్' కోసం ఆయన దాదాపు రూ.270 కోట్లు అందుకున్నారని టాక్. ఈ సినిమాకు రెమ్యూనరేషన్ కాకుండా, లాభాల్లో వాటా (ప్రాఫిట్-షేరింగ్) తీసుకున్నారు. సినిమా లాభాల్లో సుమారు 27% వాటాను ఆయన పొందారట. ఈ చిత్రం ఇండియాలోనే రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేయడంతో, ఆయనకు దాదాపు రూ.270 కోట్లు దక్కాయని అంటున్నారు.
Image Credit : Asianet News
భారీ ప్లాన్ తో దూసుకుపోతున్న బన్ని..
అల్లు అర్జున్ రాబోయే సినిమాల విషయానికొస్తే, ఆయన అట్లీ కుమార్ దర్శకత్వంలో 'AA22XA6' అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో తొలిసారిగా దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. ఆ తర్వాత, సుకుమార్ దర్శకత్వంలో 'పుష్ప 3: ది రాంపేజ్' చిత్రంలో కూడా నటిస్తారు. ఈ రెండూ మెగా బడ్జెట్ చిత్రాలు కావడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద సునామీ సృష్టిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
Image Credit : Getty
అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే హీరోయిన్
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న. ఆమె వరుసగా 'యానిమల్', 'పుష్ప 2: ది రూల్', 'ఛావా' వంటి సూపర్హిట్, బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్ను దున్నేస్తున్నారు. ఈ విజయాల తర్వాత ఆమె రెమ్యూనరేషన్ భారీగా పెరిగింది.
Image Credit : Getty
రష్మిక మందన్న రెమ్యునరేషన్ ఎంత?
సమాచారం ప్రకారం, రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమాకు రూ.10 నుంచి 15 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నారు. అయితే, తన గత చిత్రం 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' కోసం ఆమె ఎలాంటి ఫీజు తీసుకోలేదు. రష్మిక రాబోయే చిత్రాలలో 'కాక్టెయిల్ 2', 'మైసా', 'రణబలి', 'AA22XA6', 'పుష్ప 3: ది రాంపేజ్' ఉన్నాయి.
