- Home
- Entertainment
- Tollywood: బాలకృష్ణ మంగమ్మ గారి మనవడు, చిరంజీవి ఖైదీ.. ఈ రెండు హిట్లలో ఏది బెస్ట్.?
Tollywood: బాలకృష్ణ మంగమ్మ గారి మనవడు, చిరంజీవి ఖైదీ.. ఈ రెండు హిట్లలో ఏది బెస్ట్.?
Tollywood: తెలుగు సినీ చరిత్రలో 1980వ దశకం అత్యంత కీలకం. మెగాస్టార్ చిరంజీవికి మాస్ ఇమేజ్ను తెచ్చిన 'ఖైదీ', నందమూరి బాలకృష్ణను స్టార్గా నిలబెట్టిన 'మంగమ్మగారి మనవడు'.. ఈ రెండు చిత్రాల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏది పైచేయి సాధించింది?
కెరీర్కు పునాది రాళ్లుగా..
తెలుగు సినిమా చరిత్రలో 1983, 1984 సంవత్సరాలు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నందమూరి బాలకృష్ణల కెరీర్కు పునాది రాళ్లుగా నిలిచాయి. చిరంజీవిని అగ్ర హీరోగా నిలబెట్టిన 'ఖైదీ', బాలయ్యను మాస్ ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేసిన 'మంగమ్మగారి మనవడు' చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు.
ఖైదీ - చిరంజీవి ప్రస్థానం
1983లో విడుదలైన 'ఖైదీ' సినిమా అప్పటి వరకు ఉన్న కమర్షియల్ ఫార్ములాను పూర్తిగా మార్చేసింది. మొదట ఈ కథ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ దగ్గరకు వెళ్లగా, ఆయన డేట్స్ ఖాళీ లేకపోవడంతో చిరంజీవి వద్దకు వచ్చింది. ఈ చిత్రం చిరంజీవిని 'సుప్రీమ్ హీరో'గా మార్చడమే కాకుండా, 30కి పైగా కేంద్రాలలో 100 రోజులు ఆడి భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది.
మంగమ్మగారి మనవడు - బాలయ్య సునామీ
1984లో కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'మంగమ్మగారి మనవడు' గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే పక్కా మాస్ ఎంటర్టైనర్. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల పరంగా మారణహోమం సృష్టించిందని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా హిందూపూర్లోని ఒకే థియేటర్లో ఈ సినిమా ఏకంగా 567 రోజులు ఆడి అప్పట్లో ఆల్టైమ్ రికార్డును నెలకొల్పింది. చిత్తూరు వంటి జిల్లాల్లో ఈ సినిమా సృష్టించిన వసూళ్ల సునామీ అప్పట్లో ఒక సంచలనం.
ఏది గొప్ప
రెండు సినిమాలు ఇండస్ట్రీ హిట్లే అయినప్పటికీ, ప్రదర్శన రోజులు, వసూళ్ల నిలకడను బట్టి చూస్తే 'మంగమ్మగారి మనవడు' కొంత పైచేయి సాధించిందని విశ్లేషకులు చెబుతుంటారు. ఒక సినిమా ఏడాదిన్నర కాలం పాటు థియేటర్లలో ఆడటం అనేది ఆ రోజుల్లో మామూలు విషయం కాదు. మాస్ ప్రేక్షకులతో పాటు కుటుంబ ప్రేక్షకులను కూడా పెద్ద ఎత్తున థియేటర్లకు రప్పించడంలో ఈ చిత్రం విజయవంతమైంది.
చిరంజీవికి మాస్ ఇమేజ్
మొత్తానికి, 'ఖైదీ' చిరంజీవికి మాస్ ఇమేజ్ను ఇస్తే, 'మంగమ్మగారి మనవడు' బాలకృష్ణను స్టార్ హీరోల జాబితాలో చేర్చింది. ఈ రెండు సినిమాలు తెలుగు సినీ చరిత్రలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఆణిముత్యాలు.