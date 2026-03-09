- Home
- Entertainment
- Prabhas: ప్రభాస్ ఈశ్వర్ మూవీ ఫస్ట్ ఛాయస్ ఎవరో తెలుసా.? ఆ స్టార్ హీరో జస్ట్లో మిస్సయాడబ్బా
Prabhas: ప్రభాస్ ఈశ్వర్ మూవీ ఫస్ట్ ఛాయస్ ఎవరో తెలుసా.? ఆ స్టార్ హీరో జస్ట్లో మిస్సయాడబ్బా
Prabhas: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ అరంగేట్రం చేసిన 'ఈశ్వర్' సినిమాకు అల్లు అర్జున్ కూడా ఆడిషన్ ఇచ్చారన్న విషయం మీకు తెలుసా? మాస్ కటౌట్, ఫిజిక్ సరిపోలేదని దర్శకుడు అల్లు అర్జున్ను రిజెక్ట్ చేసి ప్రభాస్ను ఎంపిక చేశారట.
ప్రభాస్ 'ఈశ్వర్' సినిమా కోసం..
నేడు టాలీవుడ్లో ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్ ఇద్దరూ పాన్-ఇండియా స్టార్స్గా అవతరించారు. అయితే, వీరిద్దరి కెరీర్ ప్రారంభంలో ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది. ప్రభాస్ వెండితెరకు పరిచయమైన 'ఈశ్వర్' సినిమాకు అల్లు అర్జున్ కూడా ఆడిషన్ ఇచ్చారని సమాచారం.
లుక్ టెస్ట్లో అల్లు అర్జున్
ప్రభాస్ యాక్టింగ్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్న సమయంలోనే ఆయనను 'ఈశ్వర్' సినిమా కోసం ఎంపిక చేశారు. అయితే, ఆ సినిమా కోసం జరిగిన లుక్ టెస్ట్లో అల్లు అర్జున్ను కూడా దర్శకుడు జయంత్ సి. పరాన్జీ పరిశీలించారట. అప్పట్లో అల్లు అర్జున్ చాలా సాఫ్ట్గా, సన్నగా ఉండేవారట.
రిజెక్షన్కు కారణం
'ఈశ్వర్' సినిమా పూర్తి మాస్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే కథ. సినిమాకు కావాల్సిన మాస్ ప్రెజెన్స్, భారీ కటౌట్ అల్లు అర్జున్ వద్ద లేవని దర్శకుడు భావించారట. ముఖ్యంగా విలన్ ముందు నిలబడితే హీరో తేలిపోకూడదని, అల్లు అర్జున్ అప్పట్లో ఆ పాత్రకు సెట్ అవ్వరని దర్శకుడు ఆయనను రిజెక్ట్ చేశారట.
ప్రభాస్ ఎంపిక
అల్లు అర్జున్ రిజెక్ట్ అయ్యాక, అదే పాత్రకు ప్రభాస్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతారని దర్శకుడు ఆయనను ఫైనల్ చేశారు. ప్రభాస్కి ఉన్న ఆరడుగుల ఎత్తు, మాస్ అప్పీల్ ఈశ్వర్ పాత్రకు ప్రాణం పోశాయి. ఒకవేళ అప్పుడు అల్లు అర్జున్ ఆ సినిమాలో నటించి ఉంటే, బన్నీ అరంగేట్రం వేరేలా ఉండేది.
'గంగోత్రి' సినిమాతో పరిచయమై
ఏది ఏమైనా, ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్ 'గంగోత్రి' సినిమాతో పరిచయమై 'ఆర్య'తో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరూ తమదైన శైలిలో పాన్ ఇండియా హీరోలుగా రాణిస్తుండటం గమనార్హం.