- Home
- Entertainment
- దళపతి విజయ్ కీలక నిర్ణయం, జన నాయగన్ టీమ్ బ్యాక్ స్టెప్, సెన్సార్ బోర్డ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి?
దళపతి విజయ్ కీలక నిర్ణయం, జన నాయగన్ టీమ్ బ్యాక్ స్టెప్, సెన్సార్ బోర్డ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి?
విజయ్ దళపతి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు… జన నాయగన్ చిత్ర యూనిట్, సెన్సార్ బోర్డుపై పెట్టిన కేసును కోర్టులో వెనక్కి తీసుకుంది. దీంతో ఈ సినిమా త్వరలో రివైజింగ్ కమిటీకి వెళ్లనుంది.
15
Image Credit : X
జన నాయగన్ టీమ్ బ్యాక్ స్టెప్
కోర్టులో ఎదురుదెబ్బలు తగలడంతో, 'జన నాయగన్' నిర్మాతలు సెన్సార్ బోర్డుపై పెట్టిన కేసును వెనక్కి తీసుకున్నారు. విజయ్ చివరి సినిమాను నిర్మిస్తున్న కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కేసును కొనసాగించాలనుకోవడం లేదని, సినిమాను రివైజింగ్ కమిటీకి పంపడానికి అంగీకరిస్తున్నామని నిర్మాతలు చెన్నై హైకోర్టుకు తెలిపారు. ఈ మేరకు నిర్మాత తరఫు న్యాయవాది హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్కు లేఖ ఇవ్వగా, జస్టిస్ పి.టి. ఆశా ఈ నిర్ణయానికి ఆమోదం తెలిపారు.
25
Image Credit : X
న్యాయపోరాటం కొనసాగిస్తే..?
కోర్టులో న్యాయపోరాటం కొనసాగిస్తే సినిమా విడుదల తేదీ అనిశ్చితంగా మారుతుందని నిర్మాతలు భావించారు. ఇప్పుడు సింగిల్ జడ్జి బెంచ్లో అప్పీల్ చేస్తే, విచారణ ప్రారంభం కావడానికే కనీసం 20 రోజులు పడుతుంది. ఆ తర్వాత, కోర్టు సెన్సార్ బోర్డుకు ఎనిమిది వారాల వరకు సమయం ఇవ్వొచ్చు. ఒకవేళ సింగిల్ జడ్జి బెంచ్లో అనుకూల తీర్పు వచ్చినా, సెన్సార్ బోర్డు డివిజన్ బెంచ్లో అప్పీల్ చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి కేసు సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
35
Image Credit : instagram
ఎన్నికల తేదీ ప్రకటిస్తే ..?
న్యాయపోరాటం కొనసాగితే, సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. తమిళనాడు ఎన్నికల తేదీ ప్రకటిస్తే, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమల్లోకి వస్తుంది. అప్పుడు మరిన్ని చట్టపరమైన చిక్కులు ఎదురవుతాయి. అలా జరిగితే, అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత మే, జూన్, జూలై నెలలకు విడుదల వాయిదా పడొచ్చు. ఒకవేళ ఎన్నికల్లో విజయ్ పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం'కు ఎదురుదెబ్బ తగిలితే, విజయ్కు ఇప్పుడున్న క్రేజ్ అప్పుడు ఉండకపోవచ్చు.
45
Image Credit : X
నిర్మాతలకు భారీ స్థాయిలో నష్టం..
దాదాపు రూ.500 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా పొంగల్ రిలీజ్ ఆగిపోవడంతో, తమకు రూ.100 కోట్ల వరకు నష్టం వాటిల్లిందని నిర్మాతలు చెబుతున్నారు. సినిమా విడుదల ఆలస్యమయ్యే కొద్దీ ఈ నష్టం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఇతర సినిమాల విడుదలలు ఉండటంతో, అనుకున్న రిలీజ్ డేట్ దొరక్కపోవచ్చు. ఇది కాకుండా, ఓటీటీ హక్కులు కొనుగోలు చేసిన అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వంటి ప్లాట్ఫామ్లు కూడా విడుదల కోసం ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్మాతలు కేసును వెనక్కి తీసుకున్నారు.
55
Image Credit : KVN Productions
ఫిబ్రవరి 20న సినిమా రిలీజ్ అవుతుందా?
అయితే, ఈ నిర్ణయాన్ని ముందే ఎందుకు తీసుకోలేదనే ప్రశ్నకు, సెన్సార్ బోర్డు నిబంధనల్లోని ఒక క్లాజ్ కారణమని టీవీకే వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రివైజింగ్ కమిటీ నిర్ణయంతో సెన్సార్ బోర్డు ఛైర్పర్సన్ సంతృప్తి చెందకపోతే, సినిమాను రెండో రివైజింగ్ కమిటీకి పంపే అధికారం ఆయనకు ఉంది. 20 రోజుల్లోగా రివైజింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ కమిటీ నిర్ణయం రావడానికి ఆలస్యం కావచ్చు.
తుది నిర్ణయం 25 నుంచి 50 రోజుల వరకు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ భయంతోనే నిర్మాతలు మొదట ఈ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కానీ, కోర్టులో వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగలడంతో, రివైజింగ్ కమిటీయే మేలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. ప్రస్తుతం సినిమా రివైజింగ్ కమిటీ పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 20న సినిమాను విడుదల చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం.
Latest Videos