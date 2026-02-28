- Home
- నిర్మాతలది మామూలు ధైర్యం కాదు, మెగా హీరో మూవీ క్లైమాక్స్ కోసం 20 కోట్ల బడ్జెట్.. మహాభారతాన్ని తలపించేలా
సాయి దుర్గ తేజ్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం సంబరాల ఏటిగట్టు. ఈ మూవీ క్లైమాక్స్ కి సంబంధించిన సంచలన విషయం వైరల్ గా మారింది. కేవలం క్లైమాక్స్ కోసమే 20 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయిస్తున్నారట.
సుప్రీమ్ హీరో సాయి దుర్గ తేజ్
సుప్రీమ్ హీరో సాయి దుర్గ తేజ్ తన రాబోయే పాన్ ఇండియా చిత్రం సంబరాల ఏటిగట్టుతో మరో ప్రత్యేక అనుభూతిని అందించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. కొత్త దర్శకుడు రోహిత్ కెపి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కె. నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి ‘ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్’ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఇదే బ్యానర్ గతంలో పాన్ ఇండియా బ్లాక్బస్టర్ హను మాన్ చిత్రాన్ని నిర్మించింది.
రూ. 20 కోట్ల బడ్జెట్
హీరో పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ‘అసుర ఆగమనం’ గ్లింప్స్ మంచి స్పందనను రాబట్టింది. ఆ వీడియోలో కనిపించిన తీవ్రత, భిన్నమైన ట్రీట్మెంట్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. ప్రస్తుతం చిత్రబృందం భారీ స్థాయిలో క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తోంది. ఈ క్లైమాక్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూ. 20 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయించడం విశేషం.
యుద్ధభూమి తరహా నేపథ్యం
మొత్తం 35 రోజుల షెడ్యూల్లో ఈ క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు తెరకెక్కుతున్నాయి. ప్రసిద్ధ స్టంట్ డైరెక్టర్ కెవిన్ మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో 18 భారీ యాక్షన్ బ్లాక్స్ రూపొందిస్తున్నారు. యుద్ధభూమి తరహా నేపథ్యంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ క్లైమాక్స్, మహాభారతంలోని కురుక్షేత్ర యుద్ధ స్థాయిని తలపించేలా ఉంటుందని చిత్ర వర్గాలు తెలిపాయి. భారీ స్థాయి, భావోద్వేగ తీవ్రత, విజువల్ గ్రాండియర్ కలగలిపిన అనుభూతిని అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ సన్నివేశాలను రూపొందిస్తున్నారు.
క్లైమాక్స్ కోసం
ఈ చిత్రంలో సాయి దుర్గా తేజ్ పూర్తి స్థాయి మేకోవర్తో కనిపించనున్నారు. క్లైమాక్స్ కోసం ఆయన స్వయంగా పలు హై రిస్క్ స్టంట్స్ చేయడం గమనార్హం. ఇది ఆయన కెరీర్లో అత్యంత శారీరకంగా కఠినమైన పాత్రల్లో ఒకటిగా భావిస్తున్నారు.
ఇది తొలి పాన్ ఇండియా చిత్రం
భారీ యాక్షన్, ఎమోషన్, పాన్ ఇండియా స్థాయి ప్రదర్శనతో ‘సంబరాల ఏటిగట్టు’ ఈ ఏడాది అత్యంత చర్చనీయాంశమైన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలవనుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. చిత్రానికి సంగీతాన్ని అజనీష్ లోకనాథ్ అందిస్తున్నారు. సాయిధరమ్ తేజ్ కి ఇది తొలి పాన్ ఇండియా చిత్రం. అయినప్పటికీ కేవలం క్లైమాక్స్ కోసమే 20 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. నిర్మాతలది మామూలు ధైర్యం కాదు అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.