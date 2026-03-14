120 కోట్ల ఒప్పందం రద్దు, దళపతి విజయ్ కి షాక్.. జన నాయగన్ విషయంలో అమెజాన్ ప్రైమ్ ఎందుకలా చేసింది?
పొలిటికల్ సెటైర్, యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా వస్తున్న 'జన నాయగన్' సినిమా గురించి ఓ షాకింగ్ న్యూస్ బయటికొచ్చింది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కుల ఒప్పందం రద్దవ్వడం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో పెద్ద సంచలనం రేపుతోంది.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఆకస్మిక నిర్ణయం?
అసలు కారణం ఏంటి?
ఇతర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ల పరిస్థితి ఏంటి?
అమెజాన్ ప్రైమ్ చేతులెత్తేయడంతో, చిత్ర బృందం ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లేదా జీ5 వంటి ఇతర ప్లాట్ఫామ్లను సంప్రదిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. అయినా, 'సోలి ముగింజు' (కథ ముగిసింది) అంటూ నెటిజన్లు ట్రోల్ చేసే ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదల పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
విజయ్ సీఎం అయితేనే సినిమాకు మోక్షమా?
విజయ్ రాజకీయ జీవితంలో వివాదాలు
భార్య సంగీత పెట్టిన విడాకుల కేసు
విజయ్ కు వివాహేతర సంబంధం ఉందని ఆరోపిస్తూ, ఆయన భార్య సంగీత చెన్నైలోని చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల కేసు వేశారు. అంతేకాదు, విడాకుల కేసు ముగిసే వరకు నీలాంకరైలోని ఇంట్లో ఉండేందుకు అనుమతి కోరుతూ పిటిషన్ వేశారు. ఈ మధ్యలో, విజయ్ వైపు నుంచి ₹250 కోట్ల భరణం ఇచ్చి ఈ కేసును సెటిల్ చేశారని చెబుతున్నారు.
కానీ, దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో కోట్లలో రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునే నటుల్లో ఒకరైన విజయ్ జీవితంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం అభిమానులను, ముఖ్యంగా మహిళా అభిమానులను షాక్కు గురిచేస్తోంది.