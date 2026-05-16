Kiara Advani: నా కూతురి ఎంతమందితో అయినా తిరగొచ్చు.. డేటింగ్ పై కియారా బోల్డ్ కామెంట్
Kiara Advani: నా కూతురికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇస్తాను. తను ఎంతమందితో అయినా డేటింగ్ చేయొచ్చు. డేటింగ్ చేసేటప్పుడు భవిష్యత్తు గురించి ఎలాంటి ఆందోళన ఉండకూడదు అని అంటోంది నటి కియారా అద్వానీ.
కూతురిపై కియారా అద్వానీ సంచలన కామెంట్
నటి కియారా అడ్వాణీ తన కూతురి డేటింగ్, పెళ్లి విషయంలో ఎలాంటి ఆంక్షలు పెట్టనని స్పష్టం చేసింది. 'మా అమ్మానాన్న వాళ్ల జీవితంలోకి వచ్చిన మొదటి వ్యక్తినే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు' అని కియారా చెప్పింది.
డేటింగ్ ఒకరితో, పెళ్లి మరొకరితో
అది చూసి పెరిగిన నేను, డేటింగ్ చేసిన మొదటి అబ్బాయినే నా జీవిత భాగస్వామి అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత డేట్ చేసిన ప్రతి అబ్బాయినీ అదే దృష్టితో చూశాను. కానీ చివరికి నేను వేరే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నాను.
నా కూతురు ఎంత మందితో అయినా డేటింగ్ చేయోచ్చు
ఇలా జరగడం ఎంత మంచిదైందో ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది. అందుకే నా కూతురికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇస్తాను. తను ఎంతమందితో అయినా డేటింగ్ చేయొచ్చు. డేటింగ్ చేసేటప్పుడు భవిష్యత్తు గురించి ఎలాంటి ఆందోళన తనకి ఉండకూడదు.
కూతురు బెస్ట్ ఆప్షన్ చూసుకోవాలి
చాలా ఆప్షన్స్ చూశాక, సరైన వ్యక్తినే తన జీవిత భాగస్వామిగా ఎంచుకోవాలి. నా కూతురు తన పూర్తి జీవితాన్ని చూడాలన్నది నా కోరిక అని కియారా బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది.
తన సంతోషాన్ని త్యాగం చేయోద్దు
నాలాగా ఇతరులను సంతోషపెట్టడానికి తన సంతోషాన్ని త్యాగం చేయకూడదు. తనకు అనిపించింది సూటిగా చెప్పే ధైర్యం ఉండాలి. అన్ని విషయాలను నిర్భయంగా పంచుకోవాలి. నా కూతురిని నేను ఆ విధంగా పెంచుతాను అని కియారా చెప్పింది.
