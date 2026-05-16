Ravi Mohan: అప్పటి వరకు సినిమాల్లో నటించను, జయం రవి సంచలన నిర్ణయం.. నటిపై ఫైర్
Ravi Mohan: నటుడు రవి మోహన్(జయం రవి) ప్రెస్ మీట్లో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈసందర్భంగా సంచలన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. విడాకులు వచ్చేంత వరకు సినిమాల్లో నటించనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రవి మోహన్ సంచలన నిర్ణయం
రవి మోహన్(జయం రవి) ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విడాకుల సమస్య ముగిసే వరకు ఏ సినిమాలోనూ నటించనని స్పష్టం చేశారు. తనను వేధించడం, బెదిరించడం మానుకోవాలని ఆయన హెచ్చరించారు. ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే నేరుగా తన ఆఫీస్కు రావొచ్చని సూచించారు.
పిల్లల్ని కూడా కలవనివ్వడం లేదు
తన భార్య ఆర్తితో ఆయన విడాకులు తీసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసు కోర్ట్ లో ఉంది. ఈ క్రమంలో తన పిల్లలను చూసేందుకు కూడా ఆమె అనుమతించడం లేదని రవి మోహన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పిల్లలు చదివే స్కూళ్లకు సెక్యూరిటీ సిబ్బందిని పంపుతున్నారని, తన మొబైల్ కనెక్షన్ కూడా కట్ చేశారని ఆయన ఆరోపించారు.
కెనీషాతో రవిమోహన్ బ్రేకప్
సోషల్ మీడియాలో కెనీషాపై దాడులు జరిగాయని, అందుకే ఆమె వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చిందని రవి మోహన్ చెప్పారు. 'ఆమె ఎక్కడున్నా ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా' అని తెలిపారు. కెనీషా.. `ఇకపై అతను మీవాడు` అని పోస్ట్ పెట్టిన నేపథ్యంలో వీరిద్దరు విడిపోయినట్టు ప్రచారం జరిగింది. రవిమోహన్ ఆ విషయాన్ని స్పష్టంచేశారు. విడాకులు వచ్చే వరకు తన సినిమాలు విడుదల కావని, గత కొన్నేళ్లుగా ఎదుర్కొన్న అవమానాల వల్ల ఇక నటించలేనని స్పష్టం చేశారు.
నా పిల్లలు లేకుండా బతకలేను
హీరోయిన్కి రవి మోహన్ వార్నింగ్
కొంతమంది పీఆర్ టీమ్లను ఉపయోగించి సోషల్ మీడియాలో తనపై దాడి చేస్తున్నారని రవి మోహన్ ఆరోపించారు. 'ఓ మూడక్షరాల ఇడ్లీ నటి ఉంది. ఆమె నా జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చిందని ముగ్గురు నటులు నాతో చెప్పారు. అలాంటిది నా గురించి మాట్లాడుతోంది. నా పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఇంకోసారి మాట్లాడితే బాగోదు. నా గురించి మాట్లాడే అర్హత నీకేముంది?' అని ఆ నటిపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. ఆమె ఎవరనేది సస్పెన్స్ గా మారింది. ఆమె ఖుష్బూ అంటూ కోలీవుడ్లో ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో దీనిపై రవి మోహన్ భార్య ఆర్తి స్పందించారు. `నిద్ర పోతున్న సింహాన్ని లేపొద్దు` అని వెల్లడించింది. ఇది రవిని ఉద్దేశించే అని అంటున్నారు. ఏదేమైనా జయం రవి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ విషయంలో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. తన భార్యా విడాకులు ఇస్తోంది, మరోవైపు తన ప్రియురాలు వెళ్లిపోయింది. దీంతో ఒంటరైపోయాడు రవి.