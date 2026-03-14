Hansika Motwani : 2.75 కోట్ల ఇల్లు.. హన్సిక ముంబై అపార్ట్మెంట్ చూస్తే కళ్లు తిరగాల్సిందే
నటి హన్సిక మోత్వానికి ముంబైలో 2.75 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. ఎంతో స్టైలిష్గా ఉండే ఈ ఇంట్లో డిజైనర్ క్లోజెట్స్, అదిరిపోయే డెకార్, గిఫ్టింగ్ వార్డ్రోబ్ లాంటి ప్రత్యేకతలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
హన్సిక మోత్వాని లగ్జరీ హౌస్..
నటి హన్సిక మోత్వానికి ముంబైలో ఆధునిక, స్టైలిష్ అపార్ట్మెంట్ ఉంది. దీన్ని తన అభిరుచికి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేయించుకున్నారు. ఫిల్మ్మేకర్ ఫరా ఖాన్తో కలిసి చేసిన ఓ యూట్యూబ్ వ్లాగ్లో హన్సిక తన ఇంటిని చూపించారు.
ఫ్రెంచ్ కిటికీలు
లివింగ్ రూమ్ చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. ఫ్లోర్ నుంచి సీలింగ్ వరకు ఉన్న ఫ్రెంచ్ కిటికీల వల్ల గదిలోకి సహజమైన వెలుతురు వస్తుంది. గోడకు ఉన్న మార్బుల్ డిజైన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ముదురు నీలం రంగు సోఫాలు, బంగారు గణేశుడి విగ్రహం, పాతకాలపు గడియారం వంటివి ఈ గదికి మరింత అందాన్ని తెచ్చాయి.
సాఫ్ట్ పాస్టెల్, న్యూట్రల్ కలర్స్..
ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువగా సాఫ్ట్ పాస్టెల్, న్యూట్రల్ రంగులు వాడారు. దీనివల్ల ఇల్లు చాలా ప్రకాశవంతంగా, ఆహ్వానించేలా కనిపిస్తుంది. గోడలపై ఫోటోలు, డెకరేటివ్ వస్తువులు ఇంటికి పర్సనల్ టచ్ ఇస్తాయి. పాతకాలపు స్టైల్లో ఉన్న డైనింగ్ టేబుల్, పెద్ద గోడ అద్దం గదికి వెచ్చదనాన్ని, విశాలమైన అనుభూతిని ఇస్తాయి.
గెస్ట్ బెడ్రూమ్ చాలా స్పెషల్..
ఈ ఇంట్లో గెస్ట్ బెడ్రూమ్ చాలా ప్రత్యేకం. దీన్ని క్రియేటివ్ స్పేస్గా కూడా వాడుతున్నారు. హన్సిక ఇక్కడ కొన్ని పెయింటింగ్స్ను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఈ గదిలో 'గిఫ్టింగ్ వార్డ్రోబ్' ఉంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఎంపిక చేసిన బహుమతులను ఈ వార్డ్రోబ్లో ఉంచుతారు.
హన్సిక బెడ్రూమ్ ఎలా ఉందంటే?
హన్సిక బెడ్రూమ్ ప్రశాంతంగా, ఫెమినైన్ థీమ్తో ఉంటుంది. ఇందులో బ్రైట్ కలర్స్ ఎక్కువగా వాడలేదు. లేస్ కర్టెన్లు, గ్లాస్ వాల్ లైట్లు, సాఫ్ట్ అప్హోల్స్టరీతో గది చాలా రిలాక్స్గా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. సౌకర్యానికి, స్టైల్కు మధ్య మంచి బ్యాలెన్స్ కుదిరింది.
హన్సిక ఇల్లు చూస్తే కళ్ళు తిరగాల్సిందే...
ఈ ఇంట్లో వానిటీ రూమ్ మరో హైలైట్. ఇక్కడ పెద్ద మేకప్ టేబుల్, రంగురంగుల కార్పెట్ ఉన్నాయి. ఫ్లోర్ నుంచి సీలింగ్ వరకు ఉన్న క్లోజెట్స్లో గ్లాస్ డోర్ల వెనుక డిజైనర్ బ్యాగులు కనిపిస్తాయి. ఇది కేవలం వాడుకోవడానికే కాదు, తన బ్యాగుల కలెక్షన్ను అందంగా ప్రదర్శించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
