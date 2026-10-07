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- AggiPetti Macha: అగ్గి పెట్టి మచ్చ కిరణ్ మృతి.. తీవ్ర అనారోగ్యంతో కన్నుమూసిన సోషల్ మీడియా కమెడియన్
AggiPetti Macha: అగ్గి పెట్టి మచ్చ కిరణ్ మృతి.. తీవ్ర అనారోగ్యంతో కన్నుమూసిన సోషల్ మీడియా కమెడియన్
AggiPetti Macha: ప్రముఖ కమెడియన్, యూట్యూబర్ ‘అగ్గిపెట్టి మచ్చ’ కిరణ్ కుమార్ అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. తిరుపతి స్విమ్స్లో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు.
అగ్గిపెట్టి మచ్చ మృతి
సోషల్ మీడియాలో తనదైన కామెడీతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ‘అగ్గిపెట్టి మచ్చ’ కిరణ్ కుమార్ కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా యూట్యూబ్ వీడియోలు, వినోద కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఆయన అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. పరిస్థితి విషమించడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆయనను తిరుపతిలోని స్విమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్టోబర్ 5న ఆసుపత్రిలో చేరిన కిరణ్కు వైద్యులు వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందించారు. అయితే చికిత్స కొనసాగుతున్న సమయంలో బుధవారం ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. కిరణ్ మృతితో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, అభిమానులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.
బుల్లితెరపై..
కిరణ్ కుమార్కు ‘అగ్గిపెట్టి మచ్చ’ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో కంటే, ఆ పేరుతో ఆయన సంపాదించుకున్న క్రేజ్ మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఆయన మాట్లాడే విధానం, డైలాగ్ డెలివరీ, ముఖ కవళికలు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా నవ్వించేవి. ఆయనకు సంబంధించిన వీడియోలు, మీమ్స్ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అయ్యేవి. ఈ క్రేజ్తో పలు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లకు ఆయన ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఇచ్చారు. యూట్యూబ్తో పాటు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ, జబర్దస్త్ వంటి కార్యక్రమాల్లోనూ కనిపించి తనదైన శైలిలో అలరించారు.
డ్రింకింగ్ అలవాటు
కిరణ్కు డ్రింకింగ్ అలవాటు ఎక్కువగా ఉండేదని, అదే కారణంగా ఆయన ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఆయన మరణానికి డ్రింకింగే కారణమని ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి నిర్ధారణ వెలువడలేదు. ఊహించని విధంగా కిరణ్ మృతి చెందడంతో ఆయనతో కలిసి పనిచేసినవారు, ఇతర యూట్యూబర్లు, కళాకారులు సోషల్ మీడియా ద్వారా సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తన కామెడీతో ఎంతోమందిని నవ్వించిన ‘అగ్గిపెట్టి మచ్చ’ ఇక లేరనే వార్త అభిమానులను కలచివేస్తోంది.