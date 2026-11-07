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- Surekha Vani: తనకంటే చిన్నోడితో సురేఖ వాణి ప్రేమ.. త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతోందా? నిజమెంత?
Surekha Vani: తనకంటే చిన్నోడితో సురేఖ వాణి ప్రేమ.. త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతోందా? నిజమెంత?
Surekha Vani: సోషల్ మీడియాలో ఎప్పడూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది నటి సురేఖవాణి. ఈమధ్య కాలంలో ఆమెపై చాలా వార్తలు బయటకు వస్తున్నాయి. రీసెంట్ ఓ యువకుడితో సురేఖవాణి ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో కనిపించడం పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఈ విషయంలో సురేఖ ఏమని స్పందించారంటే?
టాలీవుడ్ నటిగా గుర్తింపు..
తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో 'బొమ్మరిల్లు', 'రెడీ', 'దుబాయ్ శీను' వంటి అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా నటించి మెప్పించిన ప్రముఖ నటి సురేఖా వాణి. తెరపై సాంప్రదాయమైన వదిన, అక్క లేదా అమ్మ పాత్రల్లో అలరించిన ఆమె, నిజ జీవితంలో మాత్రం ఎంతో ట్రెండీగా, మోడ్రన్గా ఉంటూ సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఇటీవల సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో ఆమెకు సంబంధించి వైరల్ అవుతున్న పోస్టులు, వార్తలపై అనేక చర్చలు నడుస్తున్నాయి.
Surekhavani ki malii pelli aindhi anatlu social media lo videos and photos viral avthunnai. Indhulo yentha nijam undho chudali. Social media lo ame paina Rumours ravadam idhemi kotha kadhu. Yeppudu yedhoka rumour nadusthunte untundhi. Chudali ippudu dhini paina kuda ame ela respond avvatho
— Swaasthi (@swaasthii) November 7, 2026
తనకంటే చిన్నవాడితో సురేఖ ప్రేమ..?
రీసెంట్ గా సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వీడియోలు, ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలలో సురేఖ తనకంటే చిన్నవాడిలా కనిపిస్తున్న యువకుడితో క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతూ కనిపించింది. అయితే ఈ పోస్ట్ ను సురేఖ వాణి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి.. ఆతర్వాత డిలెట్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది.
అయితే ఆమె అతనితో డేటింగ్ చేస్తుందన్న రూమర్స్ వైరల్ అయ్యాయి. త్వరలో పెళ్లి కూడా చేసుకుంటుందని అంటున్నారు. ఈ విషయంపై సురేఖ వాణి స్పందించింది. పోస్ట్ గురించి ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు కానీ... సోషల్ మీడియా జనాలకు మాత్రం ఓ వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
Actress Surekha Vani, reportedly 49, is making headlines over her alleged relationship with a young guy.
Despite having a 25-year-old daughter, she has reportedly shared romantic moments with him on Instagram before deleting the video.
Age-gap relationships and personal choices are once again sparking debate on social media.
— KR!SH (@Krish_RC_) November 6, 2026
సురేఖ వాణి క్లారిటీ..
అయితే సురేఖ వాణి ఫోటోలకు సంబంధించిన చక్కర్లు కొడుతున్న ఆ పర్సనల్ వీడియో డీప్ ఫేక్ అనే అనుమానాలు కూడా పలువరు వ్యక్త పరిచారు. ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియాలో గట్టిగా డిస్కర్షన్ జరిగింది. అయితే, తాజాగా ఈ పర్సనల్ వీడియోపై నటి సురేఖ వాణి క్లారిటీ ఇచ్చారు. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయిందంటూ సుధీర్ఘమైన పోస్ట్ పెట్టారు సురేఖ వాణి.
"నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయింది. నా ప్రేవేట్, పర్సనల్ విషయాలు నా కన్సెంట్ లేకుండా బయటకు వచ్చాయి. ఆ వీడియోలను షేర్ చేయొద్దని, పోస్ట్ చేయొద్దని మీమ్ పేజెస్, మీడియా, ప్రెస్, యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ అందరిని కోరుతున్నాను. నా ప్రైవేట్ కంటెంట్ను ఎవరైనా షేర్ చేసినట్లు తెలిస్తే మాత్రం లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటా" అని సురేఖ వాణి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
రెండో పెళ్లిపై గతంలో స్పందించిన నటి
గత కొంతకాలంగా సురేఖా వాణి వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి అనేక రకాల రూమర్స్ సోషల్ మీడియాలో గుప్పుమంటున్నాయి. భర్త మరణం తర్వాత ఆమె ఒంటరిగానే తన కుమార్తె సుప్రీతను పెంచి పెద్ద చేశారు. అయితే, ఆమె రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలు ఎప్పటికప్పుడు నెట్టింట హల్చల్ చేస్తూనే ఉన్నాయి.ఇటీవల వీటిపై సురేఖా వాణి స్పందిస్తూ స్పష్టతనిచ్చారు. "నాకు రెండో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచన అస్సలు లేదు. ఒకవేళ ఆ ఆలోచనే ఉంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆగాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు. నా కుమార్తెకు పెళ్లి చేయాల్సిన వయసొచ్చింది. మీడియాలోనే నాకు ఎన్నోసార్లు పెళ్లి చేసేశారు" అని నవ్వుతూ రూమర్స్కు పుల్స్టాప్ పెట్టారు.
వైరల్ పోస్టులు – నెగెటివ్ ట్రోలింగ్
సోషల్ మీడియాలో సురేఖా వాణి తన కుమార్తె సుప్రీతతో కలిసి విహారయాత్రలు చేస్తున్న ఫోటోలు, గ్లామరస్ రీల్స్ షేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ఈ ఫోటోలు నెటిజన్ల మధ్య తీవ్రమైన ట్రోలింగ్కు కారణమవుతుంటాయి. ఈ ట్రోల్స్ పై ఎప్పటికప్పుడు సురేఖ, ఆమె కూతురు స్పందిస్తూనే ఉన్నారు. "ప్రారంభంలో ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలు, నెగెటివ్ కామెంట్స్ చూసి చాలా బాధపడేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు వాటిని పూర్తిగా పట్టించుకోవడం మానేశాను. నేను ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటి ఫోటోలు పోస్ట్ చేయాలి అనేది నా వ్యక్తిగత ఇష్టం. ఇతరులు ఏమనుకుంటారో అని ఆలోచిస్తూ బతికితే జీవితం కష్టమవుతుంది" అని తేల్చి చెప్పారు.