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- Alias Rukmini: నితిన్ షాకింగ్ మేకోవర్ చూశారా, హీరోయిన్ కి మైండ్ బ్లాక్.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Alias Rukmini: నితిన్ షాకింగ్ మేకోవర్ చూశారా, హీరోయిన్ కి మైండ్ బ్లాక్.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో
నితిన్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘అలియాస్ రుక్మిణి’ నుంచి కొత్త ప్రమోషనల్ వీడియో విడుదలైంది. ఇందులో కృష్ణ పాత్రలో నితిన్ యంగ్ లుక్ ఆకట్టుకుంటోంది. డిసెంబర్ 4న సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది.
‘అలియాస్ రుక్మిణి’ నుంచి కొత్త వీడియో విడుదల
‘కోర్ట్’ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ విజయం తర్వాత నేచురల్ స్టార్ నాని యూనానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై మరో చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. అదే నితిన్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘అలియాస్ రుక్మిణి’. ‘దండోరా’ సినిమాతో గుర్తింపు పొందిన మురళీకాంత్ దేవసోత్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీప్తి గంటా నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆఫియా సయ్యద్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి చిత్ర బృందం ఓ కొత్త ప్రమోషనల్ వీడియోను విడుదల చేసింది. ఇందులో కృష్ణ పాత్రలో నితిన్ సరికొత్త అవతారంలో కనిపించారు. రుక్మిణి తన జీవితంలోకి రాకముందు కృష్ణ ఎలా ఉండేవాడనే కోణాన్ని ఈ వీడియో ద్వారా పరిచయం చేశారు.
కృష్ణగా దాదాపు పదేళ్లు చిన్నవాడిగా నితిన్
వీడియోలో దర్శకుడు మురళీకాంత్ దేవసోత్, రుక్మిణి పాత్రలో నటిస్తున్న ఆఫియా సయ్యద్తో యువకుడైన కృష్ణ గురించి మాట్లాడతారు. ఆ సంభాషణ తర్వాత నితిన్ పూర్తిగా భిన్నమైన లుక్లో కనిపిస్తారు. ఈ పాత్ర కోసం ఆయన దాదాపు పదేళ్లు చిన్నవాడిగా కనిపించేలా మేకోవర్ అయ్యారు. నితిన్ లుక్లో వచ్చిన మార్పును చూసి ఆఫియా కూడా ఆశ్చర్యపోయినట్లు వీడియోలో చూపించారు. చక్కగా సర్దిన జుట్టు, పలుచని మీసంతో పాటు ఆవాలు పసుపు రంగు టీ షర్ట్లో నితిన్ కనిపిస్తున్నారు. చేతిలో పెన్ను పట్టుకుని డెస్క్ దగ్గర కూర్చుని ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్లుగా ఆయన కనిపించారు. అమాయకత్వం, స్వేచ్ఛగా కలలు కనే యువకుడి స్వభావం ఆయన హావభావాల్లో కనిపించేలా ఈ పాత్రను పరిచయం చేశారు.
ఆఫియా సయ్యద్తో నితిన్ రొమాంటిక్ జోడీ
నితిన్, ఆఫియా సయ్యద్ జంట ఈ చిత్రంలోని ప్రధాన ఆకర్షణల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది. వీరిద్దరి పాత్రలు కథకు ప్రత్యేకమైన రొమాంటిక్ ఫ్లేవర్ను అందించనున్నాయి. రుక్మిణి పాత్రలో ఆఫియా, కృష్ణ పాత్రలో నితిన్ కనిపించనున్నారు. కొత్త వీడియోలో వీరిద్దరి మధ్య సంభాషణతోనే కృష్ణ పాత్ర పరిచయం మొదలవుతుంది. నితిన్ యంగ్ లుక్ను చూసి ఆఫియా ఆశ్చర్యపోవడం కూడా ఈ వీడియోలో చూపించారు. ఈ జంట తెరపై ఎలా కనిపించనుందనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో నెలకొంది.
‘రుకు రుకు రుక్మిణి’తో మొదలైన సంగీత ప్రచారం
ఇప్పటికే ఈ సినిమా సంగీత ప్రచారాన్ని తొలి పాట ‘రుకు రుకు రుక్మిణి’తో ప్రారంభించారు. విజయ్ బుల్గానిన్ స్వరపరిచిన ఈ మెలోడీ పాటలో రుక్మిణి పట్ల కృష్ణకు ఉన్న ప్రేమాభిమానాలను అందంగా ఆవిష్కరించారు. తాజాగా విడుదలైన ప్రమోషనల్ వీడియో కృష్ణ పాత్రలో నితిన్ యంగ్ మేకోవర్ను మరింత స్పష్టంగా చూపించింది. ‘కోర్ట్’ సినిమా తర్వాత నాని యూనానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి మురళీకాంత్ దేవసోత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ‘అలియాస్ రుక్మిణి’ డిసెంబర్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.