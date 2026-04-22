Anchor Suma Remuneration: యాంకర్ సుమ ఎంత పారితోషికం తీసుకుంటుందో తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే.. స్టార్ హీరోల రేంజ్
యాంకర్ సుమ కనకాల ఒకప్పుడు టీవీ షోస్తో బిజీగా ఉండేది, ఇప్పుడు సినిమా ఈవెంట్లతో బిజీగా ఉంటోంది. ఆమె స్టార్ హీరోల రేంజ్లో సంపాదిస్తోంది. మరి సుమ ఒక్కో ఈవెంట్ కి ఎంత పారితోషికం తీసుకుంటుందో తెలుసా?
బుల్లితెరని ఏలేస్తున్న యాంకర్ సుమ
బుల్లితెరపై రారాజుగా వెలుగుతోంది యాంకర్ సుమ. ఆమె దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా తిరుగులేని స్టార్ యాంకర్గా రాణిస్తోంది. తనే నెంబర్ వన్లో ఉంటోంది. ఎంతో మంది యాంకర్లు వచ్చారు, పోయారు, తాను మాత్రం లోకల్ అనిపించుకుంది. యాంకర్గా తిరుగులేని స్టార్డమ్తో రాణిస్తోంది. అదే సమయంలో అత్యంత ఖరీదైన యాంకర్గానూ నిలుస్తోంది. అవును.. ఇప్పుడు తెలుగు యాంకర్లలో యాంకర్ సుమ చాలా కాస్ల్టీ అని చెప్పొచ్చు.
ఈవెంట్లతో బిజీగా ఉన్న సుమ కనకాల
యాంకర్ సుమ సినిమా ఈవెంట్లు చేస్తుంటుంది. ప్రత్యేక ఈవెంట్లు చేస్తుంది. టీవీ షోస్ చేస్తుంటుంది. అలాగే సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూలు, సినిమా ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటుంది. దీనితోపాటు సొంతంగా యూట్యూబ్ వీడియోలు, ఫన్నీ కామెడీ వీడియోలు చేస్తుంటుంది. ప్రమోషనల్ వీడియోలు చేస్తుంటుంది. ఇలా సుమ రెండు చేతులా కాదు, పది రకాలుగా సంపాదిస్తోంది. మరి యాంకర్ సుమ ఒక్కో షోకి ఎంత పారితోషికం తీసుకుంటుంది. ఒక్క ఈవెంట్ చేస్తే నిర్మాతలు ఎంత ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సినిమా టీమ్ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తే ఎంత డిమాండ్ చేస్తుందనే వివరాలు తెలుసుకుంటే ఆమె నెలకు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ కావాల్సిందే.
యాంకర్ సుమ పారితోషికం
పెద్ద హీరోల నుంచి యంగ్ స్టర్స్ వరకు అందరు హీరోల సినిమాల ఈవెంట్లకి యాంకర్ గా సుమ ఉండాల్సిందే. ఆమె యాంకరింగ్ చేస్తే ఆ ఈవెంట్ సందడిగా ఉంటుంది. దానికో కళ వస్తుంది. నిర్మాతలు నమ్మేది, ఆమెని తీసుకునేది అందుకే. తను ఎలాంటి విషయాన్ని అయినా ఈజీగా మ్యానేజ్ చేయగలదు. ఈవెంట్ని సక్సెస్ చేయగలదు. అందుకే అందరు సుమకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తుంటారు. ఈ విషయంలో ఖర్చుకి వెనకాడరు. మరి ఒక్క సినిమా ఈవెంట్ చేస్తే సుమ ఎంత పారితోషికం తీసుకుంటుందనేది చూస్తే, ఆమె ఆరు లక్షలు తీసుకుంటుందని సమాచారం. తనకు నచ్చిన ఈవెంట్ అయితే 4 లక్షలు ప్లస్ జీఎస్టీ ఉంటుంది. నచ్చలేదు, బలవంతంగా చేయాల్సి వస్తుందంటే మాత్రం ఒక్కో ఈవెంట్కి 6 లక్షలు ప్లస్ జీఎస్టీ ఇచ్చుకోవాల్సిందే. ఇందులో తన టీమ్ ఖర్చులు అదనం. అన్నింటికి మరో యాభై వేలు అవుతుందని చెప్పొచ్చు. ఇలా ఆరున్నర లక్షల వరకు నిర్మాతలు సుమకి సమర్పించుకోవాల్సిందే.
సుమకి ప్యాకేజీ రెమ్యూనరేషన్
దీంతోపాటు సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా, చిత్ర బృందంతో ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటారు, కొన్నిసార్లు సింగిల్గా చేయాల్సి వస్తుంటుంది. అలాంటి వాటికి మూడు లక్షల వరకు తీసుకుంటుందని సమాచారం. అయితే ఇందులో మరో ప్యాకేజీ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. కొన్నిసార్లు ఈవెంట్తోపాటు టీమ్ ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఉంటాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో తనకు నచ్చితే 6.5-7లక్షల వరకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. నచ్చకపోతే మరో రెండు లక్షలు అదనంగా ఇచ్చుకోవాలి. ఇలా రెండు రకాలుగా యాంకర్ సుమ పారితోషికం తీసుకుంటుంది.
టీవీ షోస్కి సుమ ఎంత తీసుకుంటుందంటే?
దీంతోపాటు టీవీ షోస్ కూడా చేస్తుంది సుమ. ఒకప్పుడు బుల్లితెరని ఏలిన ఆమె ఇప్పుడు తగ్గించింది. `సుమ అడ్డ` పేరుతోనే ఒక్క షో చేస్తుంది. దీనికి ఎపిసోడ్కి రెండున్నర లక్షలు తీసుకుంటుందట. ఇలా నెలకు నాలుగు ఎపిసోడ్లు చేస్తే పది లక్షలు అందుకుంటోంది. మరోవైపు ఈవెంట్లు, ఇంటర్వ్యూలు ద్వారా కూడా గట్టిగానే సంపాదిస్తోంది యాంకర్ సుమ. నెలకు ఈజీగా పది వరకు ఈవెంట్లు చేస్తుంది. అంటే ఆమె నెలకు రూ.60-70లక్షల వరకు వీటి ద్వారా సంపాదిస్తుందని చెప్పొచ్చు. టీవీ షో మరో పది లక్షలు, ఇతర ప్రమోషన్స్, కమర్షియల్ యాడ్స్, యూట్యూబ్ వీడియోలో ఇలా అన్ని కలిపితే సుమ నెలకి కోటి రూపాయల వరకు సంపాదిస్తుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. ఇలా ఏడాదికి రూ.12కోట్లకుపైగానే సంపాదిస్తోంది. ఇది స్టార్ హీరోల పారితోషికంతో సమానం. ఈ లెక్కల స్టార్ హీరోల రేంజ్లో యాంకర్ సుమ సంపాదిస్తోందని చెప్పొచ్చు.