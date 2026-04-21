ఇండియా వైడ్‌గా మార్చి నెలలో టాప్‌ హీరోయిన్‌ ఎవరో తేలిపోయింది. ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రకటించిన టాప్ 10 జాబితాలో నయనతారకి రష్మిక మందన్నా పెద్ద ఝలక్‌ ఇచ్చింది.

entertainment Apr 21 2026
Author: Aithagoni Raju
1.సమంత

ఈ జాబితాలో సమంత మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఆమె ప్రతి నెల టాప్ 1లోనే ఉంటున్న విషయం తెలిసిందే. తిరుగులేని హీరోయిన్ గా నిలుస్తోంది సామ్‌.

2.అలియాభట్

బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ అలియా భట్‌ కూడా ప్రతి నెల టాప్‌ 2లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా అదే స్థానంలో నిలిచింది.

3.రష్మిక మందన్నా

నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మిక మందన్నా టాప్‌ 3లోకి వచ్చింది. ఫిబ్రవరిలో నాల్గో స్థానంలో ఉండగా, ఇప్పుడు ఒక స్థానం మెరుగుపడింది. 

4.దీపికా పదుకొనె

ఫిబ్రవరిలో 7వ స్థానానికి పడిపోయిన దీపికా పదుకొనె మార్చిలో టాప్‌ 4లోకి వచ్చింది. 

5.కాజల్‌

ఫిబ్రవరిలో ఐదో స్థానంలో ఉన్న కాజల్‌, ఇప్పుడు కూడా అదే స్థానంలో నిలిచింది. తన స్థానాన్ని పదిలపర్చుకుంది. 

6.సాయిపల్లవి

సాయిపల్లవి రెండు స్థానాలు మెరుగుపడి ఆరో స్థానంలోకి వచ్చింది. ఆమె ఫిబ్రవరిలో ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది. 

7.నయనతార

లేడీ సూపర్‌ స్టార్‌ నయనతార డౌన్‌ అయ్యింది. ఫిబ్రవరిలో మూడో స్థానంలో ఉన్న ఆమె ఏకంగా ఐదు స్థానాలు పడిపోయి 8వ స్థానానికి పరిమితమయ్యింది. 

8.త్రిష

ఫిబ్రవరిలో ఆరో స్థానంలో ఉన్న త్రిష కృష్ణన్‌.. ఇప్పుడు డౌన్‌ అయ్యింది. రెండు స్థానాలు పడిపోయింది. ఎనిమిదో స్థానానికి పరిమితమయ్యింది. 

9.కృతి సనన్‌

ఓర్మాక్స్ మీడియా టాప్‌ 10 జాబితాలోనే లేని కృతిసనన్‌ ఇప్పుడు లిస్ట్ లోకి వచ్చింది. ఆమె 9వ స్థానంలో నిలిచింది.

10.శ్రీలీల

శ్రీలీల పదో స్థానంలో ఉంది. ఆమె ఫిబ్రవరిలో కూడా అదే స్థానంలో ఉంది. ఇప్పుడు కూడా తన స్థానాన్ని పదిలపర్చుకుంది.  

