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- RC17: ధురంధర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో డీల్ కుదర్లేదా ? సుకుమార్, రామ్ చరణ్ మూవీ కోసం అనిరుధ్
RC17: ధురంధర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో డీల్ కుదర్లేదా ? సుకుమార్, రామ్ చరణ్ మూవీ కోసం అనిరుధ్
రామ్ చరణ్తో సుకుమార్ తెరకెక్కించనున్న RC17 సినిమాకు సంగీత దర్శకుడిగా అనిరుధ్ రవిచందర్ పేరు వినిపిస్తోంది. దేవిశ్రీ ప్రసాద్తో సుకుమార్ కాంబినేషన్కు బ్రేక్ పడే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం జరుగుతోంది.
సుకుమార్ సినిమాకు కొత్త సంగీత దర్శకుడు?
దర్శకుడు సుకుమార్ తన తదుపరి సినిమా విషయంలో కీలక మార్పు చేయనున్నారనే ప్రచారం టాలీవుడ్లో మొదలైంది. రామ్ చరణ్ హీరోగా ఆయన తెరకెక్కించనున్న చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడిగా అనిరుధ్ రవిచందర్ను తీసుకోవాలని చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాను తాత్కాలికంగా ఆర్సీ17గా పిలుస్తున్నారు. 2004లో ‘ఆర్య’ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమైనప్పటి నుంచి సుకుమార్ ఎక్కువగా దేవిశ్రీ ప్రసాద్తోనే పనిచేస్తూ వచ్చారు. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్తో చేయనున్న కొత్త సినిమా కోసం మరో సంగీత దర్శకుడిని పరిశీలిస్తుండటంతో ఈ కాంబినేషన్లో మార్పు ఉండొచ్చనే వార్తలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.
పుష్ప సినిమాలతో పెరిగిన క్రేజ్
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘పుష్ప’, ‘పుష్ప 2’ సినిమాలు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ విజయాలు సాధించాయి. ఈ చిత్రాలతో సుకుమార్కు దేశవ్యాప్తంగా మరింత గుర్తింపు లభించింది. ముఖ్యంగా హిందీ మార్కెట్లో ఈ సినిమాలకు వచ్చిన ఆదరణలో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అందించిన సంగీతం కూడా కీలక పాత్ర పోషించింది. పాటలు ప్రేక్షకులకు చేరువ కావడంతో పాటు సినిమాల విజయానికి దోహదపడ్డాయి. ఇన్నేళ్లుగా సుకుమార్ సినిమాలకు సంగీతం అందిస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్తో ఆయన కాంబినేషన్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అందుకే ఆర్సీ17కు కొత్త సంగీత దర్శకుడిని తీసుకోనున్నారనే వార్త ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సచ్దేవ్తోనూ చర్చలు
ఆర్సీ17కు సంగీతం అందించే అవకాశం కోసం దర్శకుడు సుకుమార్ ఇప్పటికే ‘ధురంధర్’ చిత్రానికి సంగీతం సమకూర్చిన సచ్దేవ్ను కలిసినట్లు సమాచారం. అయితే తాజాగా ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి అనిరుధ్ రవిచందర్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న సంగీత దర్శకుల్లో అనిరుధ్ ఒకరు. ఆయనను ఆర్సీ17లో భాగం చేయాలని సుకుమార్ ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే శాశ్వత్ సచ్దేవ్తో జరిగిన చర్చల తర్వాత అనిరుధ్తోనే ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారా అనే విషయం ఇంకా స్పష్టతకు రాలేదు.
అక్టోబర్ 20న ఆర్సీ17 ప్రారంభం
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కలయికలో రూపొందనున్న ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవాన్ని అక్టోబర్ 20న నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో సంగీత దర్శకుడి ఎంపికపై కూడా త్వరలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. సినిమా ప్రారంభానికి ముందే సంగీత దర్శకుడి పేరును అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశముందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఇప్పటివరకు చిత్రబృందం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. కాబట్టి అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తారని ఇప్పుడే నిర్ధారించలేం. తుది ఎంపికపై నిర్మాతలు, దర్శకుడు అధికారికంగా వెల్లడించే వివరాల కోసం ఎదురుచూడాల్సి ఉంది.
నటుడిగా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కొత్త ప్రయాణం
మరోవైపు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ నటుడిగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్న ‘ఎల్లమ్మ’ సినిమాతో ఆయన నటుడిగా పరిచయం కానున్నారు. ఇప్పటివరకు సుకుమార్ దర్శకత్వం వహించిన సినిమాల్లో ఎక్కువ భాగానికి సంగీతం అందించిన దేవిశ్రీ ప్రసాద్, ఆర్సీ17లో భాగం కాకపోతే ఈ కాంబినేషన్లో మార్పు వచ్చినట్లవుతుంది. అయితే ఈ సినిమాలో సంగీత దర్శకుడిగా ఎవరిని ఖరారు చేశారనే విషయంపై ఇంకా అధికారిక సమాచారం లేదు. అనిరుధ్ పేరు ప్రస్తుతం ప్రచారంలో ఉన్నప్పటికీ, తుది నిర్ణయం వెల్లడయ్యే వరకు ఆర్సీ17 సంగీత దర్శకుడిపై ఉత్కంఠ కొనసాగనుంది.