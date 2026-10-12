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- Posani: ఇండస్ట్రీ హిట్ విషయంలో త్రివిక్రమ్ ని తిట్టేసిన పోసాని.. 4 రోజుల పాత్రతో క్రెడిట్ మొత్తం అతడికే
Posani: ఇండస్ట్రీ హిట్ విషయంలో త్రివిక్రమ్ ని తిట్టేసిన పోసాని.. 4 రోజుల పాత్రతో క్రెడిట్ మొత్తం అతడికే
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఓ ఇండస్ట్రీ హిట్ మూవీ గురించి పోసాని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ సినిమాలో ఎక్కువ క్రెడిట్ తనదే అని అన్నారు. ఇంతకీ ఆ మూవీ ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Posani Krishna Murali
రచయిత, దర్శకుడు, నటుడు పోసాని గురించి పరిచయం అవసరం లేదు. రచయితగా అద్భుతమైన చిత్రాలకు కథలు, మాటలు అందించారు. దర్శకుడిగా కూడా సక్సెస్ అయ్యారు. ఇక నటుడిగా మొన్నటి వరకు ఫుల్ బిజీగా గడిపారు. ప్రత్యేకమైన డైలాగ్ డెలివరీ, కామెడీ టైమింగ్ ప్రేక్షకులని విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. అదే సమయంలో రాజకీయపరమైన వివాదాలు పోసానిని చిక్కుల్లో పడేశాయి. ఆ తర్వాత పోసానికి అవకాశాలు కాస్త తగ్గాయి.
పోసాని శిష్యులు
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, కొరటాల శివ, బోయపాటి శ్రీను లాంటి అగ్ర దర్శకులు పోసాని శిష్యులే. త్రివిక్రమ్, కొరటాల సినిమాల్లో కూడా పోసాని నటించారు. త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన అత్తారింటికి దారేది సినిమా గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పోసాని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ మూవీలో సమంత, ప్రణీత సుభాష్ హీరోయిన్లుగా నటించారు.
నాలుగు రోజుల పాత్రతో ఫుల్ క్రెడిట్
పోసాని కామెడీ విలన్ గా చిన్న పాత్రలో మెరిశారు. పోసాని మాట్లాడుతూ.. త్రివిక్రమ్ నా దగ్గర నాలుగేళ్లు శిష్యుడిగా పనిచేశాడు. అత్తారింటికి దారేది మూవీలో కేవలం 4 రోజుల పాత్ర ఇచ్చాడు. ఏంటయ్యా త్రివిక్రమ్, నా దగ్గర 4 ఏళ్ళు శిష్యరికం చేసి 4 రోజుల పాత్ర మాత్రమే ఇస్తావా అని అడిగా. కానీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక నా పాత్ర ఇంపాక్ట్ చాలా బలంగా కనిపించింది. హీరో హీరోయిన్ల తర్వాత నా పాత్రకే బాగా పేరొచ్చింది. త్రివిక్రమ్ అంటే ఏంటో అప్పుడు నాకు అర్థం అయింది అని పోసాని అన్నారు.
మాటల్లోనుంచి కథ వస్తుంది
అందరూ కథ రాసి మాటలు రాస్తారు. కానీ త్రివిక్రమ్ మాటల్లోనుంచే కథ పుడుతుంది. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గొప్ప దర్శకుడు, రచయిత మాత్రమే కాదు. గొప్ప వ్యక్తి కూడా. నా దగ్గర శిష్యుడిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాడు అంటూ పోసాని ప్రశంసలు కురిపించారు.
త్రివిక్రమ్ సినిమాలు
నా దగ్గర శిష్యులుగా పనిచేసిన వారిలో త్రివిక్రమ్ ది బెస్ట్ అని పోసాని ప్రశంసలు కురిపించారు. త్రివిక్రమ్ తెరకెక్కించిన అతడు, అత్తారింటికి దారేది, అ..ఆ లాంటి సినిమాల్లో పోసాని నటించారు.