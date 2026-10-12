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- OTT: ఆ నర్సు గొంతు కోసం ఆరాటపడే హీరో, దిమ్మతిరిగే ట్విస్టులు.. ఈ వారం ఓటీటీలో రిలీజయ్యే సినిమాలు ఇవే
OTT: ఆ నర్సు గొంతు కోసం ఆరాటపడే హీరో, దిమ్మతిరిగే ట్విస్టులు.. ఈ వారం ఓటీటీలో రిలీజయ్యే సినిమాలు ఇవే
అక్టోబర్ 12–18 మధ్య ఓటీటీలోకి ‘సాక్రిఫైస్’, ‘కాఫీ విత్ కరణ్ 9’, ‘రోడీస్ రీబర్త్’ సహా కొత్త సినిమాలు, షోలు రానున్నాయి. అదే విధంగా మలయాళీ థ్రిల్లర్ సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అవుతున్నాయి.
OTT Movies
పండుగల సందడి మొదలైన వేళ ఓటీటీలపై కొత్త సినిమాలు, సిరీస్లు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. అక్టోబర్ 12 నుంచి 18 వరకు నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సహా పలు ఓటీటీల్లో ఆసక్తికరమైన కంటెంట్ అందుబాటులోకి రానుంది. రాజకీయ ఉత్కంఠతో కూడిన సిరీస్లు, హాస్యభరిత చిత్రాలు, ప్రముఖుల చిట్చాట్ కార్యక్రమాలు, రియాలిటీ షోలతో ఈ వారం వినోదం సందడిగా ఉండనుంది.
నెట్ఫ్లిక్స్
ది డిప్లొమాట్ సీజన్ 4
రాజకీయ పరిణామాలు, రహస్య ప్రణాళికల నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్ నాలుగో సీజన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అమెరికా అధ్యక్షురాలు గ్రేస్ పెన్ పాత్రలో అలిసన్ జానీ, ఉపాధ్యక్షుడు హాల్ వైలర్ పాత్రలో రూఫస్ సెవెల్ నటించారు. శక్తిమంతమైన రష్యా అణ్వాయుధాన్ని దొంగిలించేందుకు వీరిద్దరూ అత్యంత రహస్యమైన, ప్రమాదకరమైన ప్రణాళికను రూపొందించడం ఈ కథలో కీలక అంశం.
రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 15, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
ది స్టార్మ్
జోసెఫిన్ బోర్నెబుష్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ స్వీడిష్ డార్క్ కామెడీ కుటుంబ వేడుకలో చోటుచేసుకునే అనూహ్య పరిణామాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఫిలిప్ 45వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన విందు కార్యక్రమానికి హింసాత్మక స్టార్మ్ ఆటంకం కలిగిస్తుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏం జరుగుతుందనేది సినిమాలో ఆసక్తికరంగా ఉండనుంది.
రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 15, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
శాక్రిఫైస్
హాలీవుడ్ నటుడు మైక్ టైలర్ చుట్టూ సాగే వ్యంగ్యభరిత యాక్షన్ అడ్వెంచర్ చిత్రమిది. క్రిస్ ఎవాన్స్ ఈ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఓ అవమానకరమైన సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో తన ప్రతిష్ఠను తిరిగి నిలబెట్టుకోవాలని మైక్ ప్రయత్నిస్తాడు. ఆ క్రమంలో ఎదురయ్యే పరిణామాలే ఈ చిత్రంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 16, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
జియోహాట్స్టార్
కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 9
ప్రముఖ బాలీవుడ్ దర్శక నిర్మాత కరణ్ జోహార్ నిర్వహించే సెలబ్రిటీ చిట్చాట్ కార్యక్రమం తొమ్మిదో సీజన్తో తిరిగి రానుంది. దాదాపు 22 ఏళ్లుగా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఈ షోకు ఇదే చివరి సీజన్గా పేర్కొన్నారు. పలువురు బాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఇందులో పాల్గొని తమ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన విషయాలను పంచుకోనున్నారు. సరదా ప్రశ్నలు, ఆసక్తికరమైన సంభాషణలు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండనున్నాయి.
రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 14, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: జియోహాట్స్టార్
రోడీస్ రీబర్త్
యువతను ఆకట్టుకునే రియాలిటీ షో ‘రోడీస్’ కొత్త సీజన్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈసారి పాత గ్యాంగ్ లీడర్లు, కొత్త గ్యాంగ్ లీడర్ల మధ్య పోటీ ప్రధానంగా ఉండనుంది. ప్రిన్స్ నరులా, నేహా ధూపియా, నిఖిల్ చినప్ప పాత బృందానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండగా, అభిషేక్ మల్హాన్, బాణీ జే, బసీర్ అలీ కొత్త బృందంలో కనిపించనున్నారు. రణ్విజయ్ సింఘా ఈ కార్యక్రమానికి హోస్ట్గా వ్యవహరించడంతో పాటు మార్గదర్శకుడిగానూ వ్యవహరించనున్నారు.
రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 16, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: జియోహాట్స్టార్
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
మాస్టర్ప్లాన్
అక్టోబర్ మూడో వారానికి ముందు భాగంలోనే ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి రానుంది. అయితే అందుబాటులో ఉన్న వివరాల్లో కథాంశం, నటీనటుల గురించి పూర్తి సమాచారం లేదు. అందువల్ల సినిమా కథ గురించి మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే వరకు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.
రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 16, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
మనోరమ మ్యాక్స్
ఇట్స్ ఏ మెడికల్ మిరాకిల్
మలయాళ నటుడు సంగీత్ ప్రతాప్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రానుంది. షరాఫుద్దీన్, అఖిలా భార్గవన్ కూడా ఇందులో నటించారు. అతీంద్రియ అంశాలతో సాగే ఈ థ్రిల్లర్ చిత్రానికి ఓటీటీ ప్రేక్షకులు ఎలాంటి స్పందన ఇస్తారో చూడాలి. ప్రమాదం వల్ల కోమాలోకి వెళ్లిన హీరో అనూహ్యంగా కోలుకుంటాడు. తనకి చికిత్స అందించిన నర్సు గొంతు కోసం హీరో వెతకడం ప్రారంభిస్తాడు. ఆమె గొంతువెనుక మిస్టరీ ఉంటుంది. అదే ఈ కథ.
రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 15, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: మనోరమ మ్యాక్స్