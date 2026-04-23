Sukesh Chandrashekhar: 'నువ్వు ఎప్పటికీ నా దానివే'.. జాక్వెలిన్కు సుకేశ్ ప్రేమలేఖ, సోషల్ మీడియాలో వైరల్
రూ.200 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసులో చిక్కుకున్న సుకేశ్ చంద్రశేఖర్, నటి జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్కు రాసిన ప్రేమలేఖలో ఏముందో తెలుసుకోవడానికి ఈ స్టోరీ చదవండి.
సుకేశ్ చంద్రశేఖర్
సుకేశ్ చంద్రశేఖర్ చేతిరాతతో జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్కు ఒక లేఖ రాశాడు. అది ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో వైరల్ అవుతోంది. ఏప్రిల్ 21, 2026 తేదీతో ఉన్న ఈ లేఖ చాలా వ్యక్తిగతంగా ఉంది.
సుకేశ్ తన లేఖలో..
సుకేశ్ తన లేఖలో జాక్వెలిన్ను "మై జాకీ", "బేబీ బొట్టబొమ్మ" అని ముద్దు పేర్లతో పిలిచాడు. "ప్రేమలో, యుద్ధంలో అన్నీ సబబే. నువ్వు నా దానివి, నేను ఎప్పటికీ నీ వాడిని. ఏమైనా సరే, నేను నీకు అండగా ఉంటాను" అని తన మనసులోని భావాలను బయటపెట్టాడు. చివరగా "యువర్ బేబీ బాయ్" అని రాసి, "లవ్ యూ క్రేజీ, మిస్సింగ్ యూ క్రేజియర్. అదే ముఖ్యం" అని ముగించాడు.
రూ.200 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసు
ఇంతకీ ఈ లేఖ ఇప్పుడెందుకు రాశాడు? రూ.200 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసులో తనను అప్రూవర్గా మార్చాలని జాక్వెలిన్ ఢిల్లీ కోర్టును కోరిన కొద్ది రోజులకే ఈ లేఖ వచ్చింది. ఈడీ దీనిపై సమాధానం ఇచ్చేందుకు అదనపు సమయం కోరింది. స్పెషల్ జడ్జి ప్రశాంత్ శర్మ ముందు తదుపరి విచారణ మే 8న జరగనుంది.
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్
ఈ కేసులో జాక్వెలిన్కు ఇబ్బందులు తప్పలేదు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఆమెను చాలాసార్లు విచారణకు పిలిచింది. అంతేకాదు, అనుబంధ ఛార్జిషీట్లో ఆమెను నిందితురాలిగా చేర్చింది. దీని నుంచి బయటపడేందుకు ఆమె చేసిన ప్రయత్నాలను ఢిల్లీ హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించాయి.
సుకేశ్ భావోద్వేగంతో రాసిన లేఖ
సుకేశ్పై ఇప్పటికే చాలా కేసులు ఉన్నాయి. ప్రముఖ వ్యాపార కుటుంబాల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు మోసం చేశాడనే తీవ్రమైన ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. జాక్వెలిన్ చట్టపరమైన స్థితి మారుతున్న సమయంలో, సుకేశ్ భావోద్వేగంతో రాసిన ఈ లేఖ టైమింగ్ వల్ల కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
