- Balakrishna New House: ఇరుగు పొరుగు వారిగా మారబోతున్న చిరు, బాలయ్య, బన్నీ..బాలకృష్ణకి ఇది మూడో లగ్జరీ హౌస్
త్వరలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి,నందమూరి బాలకృష్ణ, అల్లు అర్జున్ ఇరుగుపొరుగు వారిగా మారబోతున్నారు. చిరంజీవికి ఇంటి వెనుకనే బాలయ్య లగ్జరీ హౌస్ నిర్మాణం పూర్తయింది.
హైదరాబాద్ లో అగ్ర సినీ తారలంతా అత్యంత ఖరీదైన జూబ్లీ హిల్స్ ఏరియాలో నివాసం ఉంటున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో విలాసవంతమైన ఇండివిడ్యువల్ హౌస్ లకు జూబ్లీ హిల్స్ ఏరియా పేరుగాంచింది. త్వరలో టాలీవుడ్ కి చెందిన ముగ్గురు అగ్ర నటులు జూబ్లీ హిల్స్ లో నైబర్స్ గా మారబోతున్నారు.
ఆ ముగ్గురు ఎవరో కాదు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నందమూరి బాలకృష్ణ, అల్లు అర్జున్. త్వరలో చిరంజీవికి బాలయ్య, బన్నీ ఇద్దరూ ఇరుగు పొరుగువారిగా మారబోతున్నారు. చిరంజీవి ఇంటి దగ్గర్లోనే బాలయ్య, అల్లు అర్జున్ ల కొత్త నివాసాలు నిర్మాణం జరుగుతున్నాయి.
బాలకృష్ణ కొత్త ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయింది. ఈ ఏడాదే గృహప్రవేశం ఉంటుంది అని సమాచారం. బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం జూబ్లీ హిల్స్ లో రోడ్ నెంబర్ 45 లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఇటీవల ఆ ప్రాంతం బాగా రద్దీగా మారింది. దీనితో బాలయ్య సరిగ్గా చిరంజీవి ఇంటి వెనుకాలే ఒక ల్యాండ్ కొన్నారు. కొన్నేళ్లుగా అక్కడ ఇంటి నిర్మాణం జరుగుతోంది. అది చాలా ప్రశాంతంగా ఉండే ప్రాంతం.
అన్ని పనులు పూర్తయ్యాక బాలయ్య కొత్త ఇంటికి ఫ్యామిలీతో షిఫ్ట్ అవుతారు. ఆల్రెడీ బాలయ్యకి జూబ్లీ హిల్స్ లో లగ్జరీ హౌస్ ఉంది. ఇప్పుడు చిరంజీవి ఇంటి వెనుక మరో ఇల్లు నిర్మించుకున్నారు. అదే విధంగా హిందూపూర్ లో కూడా తన కొత్త ఇంటికి బాలయ్య ఇటీవల భూమి పూజ చేశారు. మొత్తంగా బాలయ్య హౌస్ ల వ్యవహారం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇదిలా ఉండగా చిరంజీవి ఇంటికి అత్యంత సమీపంలో అల్లు అర్జున్ కూడా లగ్జరీ హౌస్ నిర్మించుకుంటున్నారు. బన్నీ కూడా త్వరలోనే ఫ్యామిలీతో ఆ ఇంటికి షిఫ్ట్ అవుతారట.
దీనితో చిరు, బాలయ్య గురించి అభిమానులు ఫన్నీగా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. చిరు, బాలయ్య ఇద్దరూ బాల్కనీలో కూర్చుకుని మాట్లాడుకుంటారేమో అని కొందరు అభిమానులు సరదాగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు అయితే చిరు ఇంట్లో పిల్లలు క్రికెట్ ఆడుతూ బంతి బాలయ్య ఇంట్లో పడితే ఎలా ఉంటుంది ? అని ఫన్నీగా ఊహించుకుంటున్నారు.