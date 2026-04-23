- Home
- Entertainment
Koratala Siva: కొరటాల, బాలయ్య కాంబినేషన్ కి యామా క్రేజ్, ఎందుకు.. కానీ బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ ?
Koratala Siva: నందమూరి బాలకృష్ణ, కొరటాల శివ కాంబినేషన్ సెట్ అయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో బాలయ్య అభిమానులు ఒక బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ గురించి చర్చించుకుంటున్నారు.
దేవర తర్వాత కొరటాల తెరకెక్కించబోయే సినిమాపై ఇప్పుడిప్పుడే స్పష్టత వస్తోంది. దేవర తర్వాత దేవర 2 ఉంటుంది అనుకున్నారు కానీ.. ఆ చిత్రం ఇప్పట్లో పట్టాలెక్కే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. అసలు ఉంటుందో లేదో కూడా అర్థం కావడం లేదు. కొరటాల శివ ఇటీవల కొంత డౌన్ అయ్యారు. మునుపటిలా ఆయన చిత్రాలు యునానిమస్ బ్లాక్ బస్టర్స్ కావడం లేదు.
ఆచార్య ఘోరంగా పరాజయం
ఆచార్య ఘోరంగా పరాజయం చవిచూసింది. భారీ అంచనాలతో విడుదలైన దేవర చిత్రం కమర్షియల్ గా సక్సెస్. కానీ కంటెంట్ పై విమర్శలు వచ్చాయి. సినిమాకి హైప్ ఇచ్చినంత రేంజ్ లో లేదని అంతా అన్నారు. ఏది ఏమైనా కొరటాల శివ తదుపరి చిత్రం ఖరారైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
గ్యాంగ్ స్టర్ కథ
బాలయ్య కొరటాల శివ మూవీ ఉండబోతోంది. కొరటాల వినిపించిన గ్యాంగ్ స్టర్ కథ బాలయ్యకి బాగా నచ్చేసిందట. త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో ఒక్కసారిగా ఈ కాంబోపై అభిమానుల్లో క్రేజ్ పెరిగిపోయింది. అంతలా బాలయ్య, కొరటాల కాంబో గురించి అభిమానులు చర్చించు కోవడానికి కారణం ఉంది.
యాక్షన్ తో పాటు మెసేజ్ కూడా
అది దేవర చిత్రమే అనే చెప్పాలి. దేవర లాంటి పాన్ ఇండియా హిట్ తర్వాత కొరటాల శివ ఎన్టీఆర్ కి బాబాయ్ అయిన బాలయ్యతో సినిమా చేస్తున్నారు. కొరటాల శివ సినిమాల్లో యాక్షన్ తో పాటు మెసేజ్ కూడా ఉంటుంది. ఈ చిత్రంలో బాలయ్యతో ఎలాంటి మెసేజ్ చెప్పించబోతున్నారు అని అంతా ఆసక్తికర ఎదురుచూస్తున్నారు.
బ్యాడ్ సెంటిమెంట్
అయితే ఈ కాంబోకి చిన్న బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది. అదేంటంటే వివి వినాయక్ ఆది లాంటి సూపర్ హిట్ తర్వాత బాలయ్యతో చెన్నకేశవరెడ్డి చిత్రం తెరకెక్కించారు. అది ఫ్లాప్ అయింది. బోయపాటి శ్రీను సింహా తర్వాత ఎన్టీఆర్ తో దమ్ము తీశారు. అది డిజాస్టర్ అయింది. ఇప్పుడు కొరటాల దేవర హిట్ తర్వాత బాలయ్యతో సినిమా చేస్తున్నారు. దీనితో ఈ బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ ఏమవుతుందో అని అభిమానులు చిన్నపాటి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.