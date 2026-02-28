- Home
- Celebrity Weddings: రష్మిక-విజయ్ నుంచి సమంత- రాజ్ వరకు.. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిన 7 సౌత్ స్టార్ జంటలు
రష్మిక-విజయ్ నుంచి కీర్తి-ఆంటోనీ వరకు, ఈ ఏడు సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ జంటల పెళ్లిళ్లు సంప్రదాయం, అందం, ఆత్మీయతను అద్భుతంగా చూపించాయి. ఈ జంటలు తమ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా ధరించిన సంప్రదాయ దుస్తులు, వేడుకలు అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.
17
Image Credit : Instagram
పెళ్లి బట్టల్లో టాలీవుడ్ స్టార్స్..
సౌత్ ఇండియన్ పెళ్లిళ్లు అంటేనే గొప్ప సంప్రదాయాలు, కన్నుల పండువగా జరిగే వేడుకలు, అద్భుతమైన దుస్తులు గుర్తొస్తాయి. మన టాలీవుడ్ స్టార్లు తమ పెళ్లిళ్లలో ఈ సంస్కృతిని ఎంతో అందంగా, స్టైల్గా చూపించారు. కొందరు సింపుల్గా చేసుకుంటే, మరికొందరు గ్రాండ్గా జరుపుకున్నారు. ఈ ఏడు పెళ్లిళ్లు మన సంస్కృతి, వారసత్వం, ఫ్యాషన్ను అద్భుతంగా ఆవిష్కరించి అభిమానులను ఫిదా చేశాయి.
27
Image Credit : Rashmika Mandanna Vijay Insta
రష్మిక మందన్న - విజయ్ దేవరకొండ
వీళ్ల పెళ్లి అచ్చం రాయల్ సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో కలలా జరిగింది. రష్మిక పట్టు కంచివరం చీర, టెంపుల్ జ్యువెలరీతో మెరిసిపోయింది. విజయ్ క్లాసిక్ ఐవరీ పంచె, పట్టు అంగవస్త్రంతో అదరగొట్టాడు.
37
Image Credit : instagram
సమంత - రాజ్ నిడిమోరు
ఈ జంట తమ పెళ్లిని చాలా సింపుల్గా, సంప్రదాయబద్ధంగా చేసుకున్నారు. సమంత గోల్డ్ కంచివరం చీర, సింపుల్ టెంపుల్ జ్యువెలరీతో చాలా ప్రకాశవంతంగా కనిపించింది. రాజ్ క్లాసిక్ ఐవరీ పంచె, పట్టు కుర్తాను ఎంచుకున్నారు. ఆడంబరాలకు పోకుండా, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఎంతో ఆత్మీయంగా వీరి వేడుక జరిగింది.
47
Image Credit : Twitter
శోభిత - నాగచైతన్య
వీరి పెళ్లి చాలా కొద్దిమంది సమక్షంలో, ఎంతో హుందాగా జరిగింది. శోభిత రిచ్ సిల్క్ శారీ, యాంటిక్ జ్యువెలరీతో ఆకట్టుకుంది. ఆమెకు జోడీగా చైతన్య సంప్రదాయ ధోతీ-కుర్తాలో కనిపించాడు.
57
Image Credit : Instagram
అదితి రావ్ హైదరీ - సిద్ధార్థ్
ఈ పెళ్లిలో సౌత్ ఇండియన్ సంస్కృతి, వారసత్వం ఉట్టిపడ్డాయి. అదితి పాస్టెల్ కలర్ సిల్క్ శారీ, సింపుల్ టెంపుల్ జ్యువెలరీని ఎంచుకుంది. సిద్ధార్థ్ క్లాసిక్ పంచె, పట్టు శాలువాతో కనిపించాడు.
67
Image Credit : Instagram
నయనతార - విఘ్నేష్ శివన్
వీరి పెళ్లి వేడుక మొత్తం సంప్రదాయబద్ధంగా, ఎంతో గ్రాండ్గా జరిగింది. నయనతార JADEకు చెందిన మోనికా, కరిష్మా డిజైన్ చేసిన వెర్మిలియన్ రెడ్ కలర్ చీర కట్టుకుంది. హొయసల దేవాలయ శిల్పాల స్ఫూర్తితో ఈ చీరపై ఎంబ్రాయిడరీ చేశారు. విఘ్నేశ్ క్రీమ్ కలర్ పంచె, కుర్తాతో ఆమెకు పర్ఫెక్ట్ జోడీగా నిలిచాడు.
77
Image Credit : our own
కీర్తీ సురేష్ - ఆంటోనీ
వీరి పెళ్లిలో క్లాసిక్ సౌత్ ఇండియన్ సంప్రదాయాలు కనిపించాయి. కీర్తి సురేష్ వైబ్రెంట్ సిల్క్ శారీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీతో మెరిసిపోయింది. ఆంటోనీ సంప్రదాయ తెల్లటి ముండు, పట్టు షర్ట్తో కనిపించాడు.
