Temple Jewellery: రష్మిక నుంచి కీర్తి సురేష్ వరకు.. టెంపుల్ జువెలరీతో మెరిసిన సౌత్ పెళ్లికూతుళ్లు
రష్మిక మందన్న నుంచి కీర్తి సురేష్ వరకు, చాలా మంది సౌత్ హీరోయిన్లు తమ పెళ్లిలో టెంపుల్ జువెలరీకే ఓటేశారు. ఈ సంప్రదాయ నగలు వాళ్ల పెళ్లికళకు రాజసం, దైవత్వం, అద్భుతమైన అందాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి.
సౌత్ ఇండియా పెళ్లి కూతుర్లు..
దక్షిణ భారత పెళ్లికూతుళ్ల ఫ్యాషన్లో టెంపుల్ జువెలరీకి ఎప్పుడూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ఇటీవల విజయ్ దేవరకొండతో జరిగిన తన పెళ్లిలో రష్మిక మందన్న ఈ ట్రెండ్కు మళ్లీ జీవం పోసింది. లేయర్డ్ గోల్డ్ హారాలు, యాంటిక్ చోకర్లు, వడ్డాణంతో ఆమె లుక్ వారసత్వపు హస్తకళకు అద్దం పట్టింది.రష్మిక లాగే, సంప్రదాయ టెంపుల్ జువెలరీతో అదరగొట్టిన మరికొంతమంది సౌత్ హీరోయిన్ల గురించి చూస్తే..
రష్మిక మందన్న
రష్మిక మందన్న తన పెళ్లిలో చాలా ఎలిగెంట్గా కనిపించింది. సంప్రదాయ టెంపుల్ జువెలరీతో, క్లాసిక్ పట్టు చీరకు నప్పేలా లేయర్డ్ గోల్డ్ హారం, ఝుంకాలు, పాపిడి బిళ్లతో సింపుల్గా, కానీ చాలా ప్రకాశవంతంగా మెరిసిపోయింది.
కీర్తి సురేష్
కీర్తి సురేష్ తన పెళ్లిలో వారసత్వపు సొబగులను అద్దుకుంది. తన వైబ్రెంట్ పట్టు చీరకు తగ్గట్టుగా లేయర్డ్ టెంపుల్ హారాలు, యాంటిక్ గోల్డ్ చోకర్లు, సంప్రదాయ వడ్డాణంతో దక్షిణ భారత పెళ్లికూతురి రిచ్నెస్ను చూపించింది.
శోభిత ధూళిాపాళ
శోభిత పెళ్లికూతురిగా వింటేజ్ లుక్లో కనిపించింది. ఆమె ధరించిన యాంటిక్ టెంపుల్ జువెలరీ, ముఖ్యంగా పొడవైన బంగారు హారాలు, పెద్ద చెవిపోగులు తన పట్టుచీర లుక్కు రాయల్ టచ్ ఇచ్చాయి.
అదితి రావ్ హైదరి
అదితి రావ్ హైదరి చాలా సింపుల్గా, గ్రేస్ఫుల్గా రెడీ అయింది. ఆమె తన పాస్టెల్ పట్టు చీర మెరిసేలా, సున్నితమైన టెంపుల్ జువెలరీని ఎంచుకుంది. దీనివల్ల ఆమె లుక్ సౌత్ ఇండియన్ సంప్రదాయాలకు దగ్గరగా ఉంది.
సమంత
సమంత పెళ్లి లుక్స్లో ఎప్పుడూ ఎలిగెంట్ టెంపుల్ జువెలరీ స్టైలింగ్ కనిపిస్తుంది. ఆమె సన్నని చోకర్లు, లేయర్డ్ హారాలతో ఆధునికతను, సంప్రదాయాన్ని చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది.