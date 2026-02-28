- Home
Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీక్, దీపలకు బిగ్ షాక్- స్వప్న, కాశీ విడాకులు- దశరథ ఆవేదన
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ (ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ)లో స్వప్న, కాశీలకు విడాకులు ఇప్పించమన్న కాంచన. కార్తీక్, దీపలకు మళ్లీ పిల్లలు పుట్టరన్న డాక్టర్. కొడకు, కోడలిని బ్రతిమాలిన దాసు. మరో నిజం తెలుసుకున్న దశరథ. ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే..
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ శనివారం ఎపిసోడ్ లో చెడ్డవాళ్లతో విడిపోయేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మామయ్య అంటాడు కార్తీక్. ఏం చేస్తారు. చంపేస్తారా? జ్యోత్స్న, పిన్నిలను చూస్తుంటే నేను కోపం ఆపుకోలేకపోతున్నాను. నా కూతురి కడుపులో బిడ్డను చంపాలి అనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్లు ఎంత దుర్మార్గులు అని అంటాడు దశరథ.
నీకు నిజం తెలిసిందని తెలిస్తే, వాళ్లు ఏం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటారు. వాళ్లు కోల్పోవడానికి ఏం లేదు. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మామయ్య అంటాడు కార్తీక్. ఇంతలో డాక్టర్ ఫోన్ చేసి దీపను తీసుకొని హాస్పిటల్ రమ్మంటుంది. దశరథ కూడా వస్తానంటే కార్తీక్ వద్దంటాడు. వీడు ఎందుకు నన్ను వద్దు అంటున్నాడు. మళ్లీ నా దగ్గర ఏం దాయట్లేదు కదా అని మనసులో అనుకుంటాడు దశరథ.
విడాకులు ఇప్పించు..
మరోపక్క శ్రీధర్, కాంచన మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. స్వప్నను, కాశీని కలపడం నావల్ల కావట్లేదు అంటాడు శ్రీధర్. అయితే స్వప్న కోరినట్లు విడాకులు ఇప్పించు అంటుంది కాంచన. షాక్ అవుతాడు శ్రీధర్. పిల్లలను కలుపుతావని నీ దగ్గరకు వస్తే.. విడాకులు ఇప్పించమంటావేంటి అంటాడు శ్రీధర్. నేను బాగా ఆలోచించే చెప్పాను. నువ్వు కూడా ఈ విషయం గురించి ఆలోచించు.. విడాకులు ఇప్పించి, ఇద్దరికీ మంచి సంబంధం చూడు అంటుంది కాంచన. ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఇంతకంటే మంచి ఆలోచన లేదు అని చెప్తుంది.
దాసుకు షాక్
దాసును పిలిచి ఇంట్లో పంచాయతీ పెడతాడు శ్రీధర్. పిల్లలు విడాకులు తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు, ఇప్పించాలి అనుకుంటున్నాను అని చెప్తాడు. షాక్ అవుతాడు దాసు. నువ్వు కూడా అలా మాట్లాడుతావేంటి బావ.. వాళ్లను కన్విన్స్ చేయాల్సిందిపోయి అంటాడు దాసు. అన్నీ అయిపోయాయి. చెప్తే వినే స్టేజ్ వాళ్లు దాటిపోయారు. నీకు 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను. నువ్వు కన్విన్స్ చేస్తే చెయ్ అంటాడు శ్రీధర్.
దీప కార్తీక్ లకు బిగ్ షాక్
దీప, కార్తీక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన ప్రొసిజర్ స్టార్ట్ చేయాలి. మీ నిర్ణయం చెప్తే మనం ముందుకు వెళ్దాం అంటుంది డాక్టర్. మా నిర్ణయం అదే డాక్టర్. మా అమ్మను కాపాడండి అంటుంది దీప. అయితే మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి. అది చెప్పాకు కూడా మీరు ఒప్పుకుంటే నేను ప్రొసిజర్ స్టార్ట్ చేస్తాను అంటుంది డాక్టర్. చెప్పండి ఏంటి అని అడుగుతారు దీప, కార్తీక్. మళ్లీ జీవితంలో దీపకు పిల్లలు పుట్టరు అని చెప్తుంది డాక్టర్. భార్యా భర్తలు ఇద్దరూ షాక్ అవుతారు. మీకు 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను ఆలోచించుకొని చెప్పండి అని బయటకు వెళ్తుంది డాక్టర్.
నిజం తెలుసుకున్న దశరథ
కార్తీక్ ని రిక్వెస్ట్ చేసి ఒప్పిస్తుంది దీప. డాక్టర్ రాగానే మేము ఆ నిర్ణయానికే కట్టుబడి ఉన్నాము అంటాడు కార్తీక్. మీ బిడ్డను వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని మళ్లీ అడుగుతుంది డాక్టర్. నా కూతురు కడుపులో బిడ్డను ఎందుకు వదులుకోవాలి అనుకుంటూ ఎంట్రీ ఇస్తాడు దశరథ. అంతా షాక్ అవుతారు. దీప మీ కూతురు అని మీకు తెలుసా అని అడుగుతుంది డాక్టర్. తెలుసు అంటాడు దశరథ. నా కూతురు బిడ్డను ఎందుకు వదులుకోవాలో చెప్పండి అంటాడు దశరథ.
విడాకులు కావాలి..
మరోవైపు స్వప్న, కాశీలను కలిసి ఉండమని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు దాసు. నీకు నా కొడుకంటే కోపం ఉంటే దూరం పెట్టు కానీ దూరం చేసుకోకు అంటాడు. కాశీతో కలిసి నేను బతకలేను మామయ్య. నాకు విడాకులు కావాలని తేల్చి చెప్తుంది స్వప్న. కాసేపు స్వప్న, కాశీ గొడవపడతారు. దాసు బ్రతిమాలి స్వప్న చేయి తీసుకొని కాశీతో కలపబోతుంటే వెనక్కి లాక్కుంటుంది. అంతా షాక్ అవుతారు.
నేను ఒప్పుకోను..
నేను ఇంకా ఎన్ని రోజులు అబద్ధంలో బతకాలి, అందరికీ నిజాలు తెలుసు కానీ నాతో చెప్పరు అని బాధపడతాడు దశరథ. ఒక్క అక్షరం కూడా అబద్ధం చెప్పకుండా ఏం జరిగిందో, ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి అంటాడు దశరథ. మీ భార్యను కాపాడుకోవాలి అంటే దీప తన బిడ్డను వదులుకోవాలి తప్పదు అని చెప్తుండి డాక్టర్. దానికి నేను ఒప్పుకోను అంటాడు దశరథ. మనకు వేరే ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా అని డాక్టర్ ని అడుగుతాడు దశరథ. లేదండి, ఏదో ఒక ప్రాణాన్ని కచ్చితంగా వదులుకోవాలి మీరే ఆలోచించుకుని ఒక నిర్ణయానికి రండి. నేను వెయిట్ చేస్తాను అని డాక్టర్ అనడంతో నేటి కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.