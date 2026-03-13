- Home
- Entertainment
- నయనతార, త్రిష, సమంత.. సౌత్ హీరోయిన్లు ఒక్కో సినిమాకు ఎన్ని కోట్లు తీసుకుంటున్నారో తెలుసా?
నయనతార, త్రిష, సమంత.. సౌత్ హీరోయిన్లు ఒక్కో సినిమాకు ఎన్ని కోట్లు తీసుకుంటున్నారో తెలుసా?
సౌత్ హీరోయిన్లకు డిమాండ్ ఆకాశాన్నంటుతోంది. ఒక్కో సినిమాకు కోట్లలో రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు. సౌత్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న టాప్ 5 హీరోయిన్లు ఎవరో, వారి ఫీజు ఎంతో తెలిస్తే.. షాక్ అవుతారు.
సౌత్ హీరోయిన్ల టాప్ రెమ్యునరేషన్లు..
గత కొన్నేళ్లుగా సౌత్ సినిమాకు విపరీతమైన క్రేజ్ పెరిగింది. భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు, పాన్-ఇండియా రిలీజ్లు, బలమైన కంటెంట్ కారణంగా సౌత్ సినిమాలు దేశంలోనే కాదు, విదేశాల్లోనూ సత్తా చాటుతున్నాయి.
దీంతో చాలా మంది సౌత్ హీరోయిన్లకు బాలీవుడ్, హాలీవుడ్లోనూ డిమాండ్ పెరిగింది. అందుకే వాళ్లు తమ ఫీజులను కూడా భారీగా పెంచేశారు. 2025–2026 రిపోర్టుల ప్రకారం, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ ఇండస్ట్రీలకు చెందిన పలువురు హీరోయిన్లు దేశంలోనే అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే వారి జాబితాలో చేరారు.
నయనతార జోరు..
సాయి పల్లవి డిమాండ్ పెరిగిపోయింది
రష్మిక మందన్న రెమ్యునరేషన్..
రష్మిక మందన్న సౌత్లో అద్భుతమైన నటి. అయితే పుష్ప, యానిమల్ లాంటి సినిమాల తర్వాత ఆమె క్రేజ్ మరింత పెరిగింది. గత కొన్నేళ్లలో ఆమె మోస్ట్ బ్యాంకబుల్ స్టార్స్లో ఒకరిగా నిలిచారు. రిపోర్టుల ప్రకారం, 'పుష్ప 2: ది రూల్' కోసం ఆమె దాదాపు రూ.10 కోట్లు, 'ఛావా' సినిమా కోసం రూ.4 కోట్లు తీసుకున్నారు. సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా 'సికందర్' కోసం దాదాపు రూ.13 కోట్లు అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఏజ్ పెరిగినా తగ్గని త్రిష క్రేజ్..
సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న నటి త్రిష కృష్ణన్. రిపోర్టుల ప్రకారం, ఆమె ఒక్కో సినిమాకు రూ.10-12 కోట్ల వరకు తీసుకుంటున్నారు. తమిళ, తెలుగు సినిమాల్లో ఆమెకు విపరీతమైన అభిమానులు ఉన్నారు. ఇప్పటికీ ఆమె మోస్ట్ డిమాండింగ్ స్టార్స్లో ఒకరిగా కొనసాగుతున్నారు. తన రాబోయే సినిమా 'విశ్వంభర' కోసం కూడా ఆమె దాదాపు రూ.12 కోట్లు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
సమంత బిజీ బిజీ...
సమంత రూత్ ప్రభు కూడా సౌత్లో అత్యంత పాపులర్, అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణులలో ఒకరు. ఆమె తెలుగు, తమిళ, హిందీ ప్రాజెక్టులలో తనకంటూ బలమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. రిపోర్టుల ప్రకారం, స్పై థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'సిటడెల్: హనీ బన్నీ' కోసం ఆమె దాదాపు రూ.10 కోట్లు తీసుకున్నారు. ఇది కాకుండా, 'పుష్ప'లోని 'ఊ అంటావా' పాట కోసం ఆమెకు దాదాపు రూ.5 కోట్లు అందాయి. సమంత మొత్తం ఆస్తి సుమారు రూ.100 నుంచి 110 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా. ఆమె త్వరలో తన రాబోయే తెలుగు చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం'లో కనిపించనున్నారు.