రాధిక శరత్ కుమార్ కు జాక్పాట్.. లాభాల్లో వాటా అందుకున్న తొలి నటిగా రికార్డ్
శివకార్తికేయన్ నిర్మాణంలో వచ్చిన 'తాయ్ కిళవి' సినిమాతో నటి రాధిక శరత్కుమార్ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించారు. ఈ సినిమాకు వచ్చిన లాభాల్లోంచి ఆమె వాటా అందుకున్నారు. తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ఇలా ప్రాఫిట్ షేరింగ్ తీసుకున్న తొలి నటిగా ఆమె నిలిచారు.
వయసు మళ్లిన పాత్రలో రాధిక
డెబ్యూ డైరెక్టర్ శివకుమార్ మురుగేషన్ దర్శకత్వంలో రాధిక శరత్కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'తాయ్ కిళవి' సినిమా ఫిబ్రవరి 27న థియేటర్లలో విడుదలైంది. వయసు మళ్లిన పాత్రలో రాధిక నటనకు, కథకు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు రూ. 55 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, మంచి లాభాలతో బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ కొట్టింది.
హీరో శివకార్తికేయన్ నిర్మాతగా..
నటుడు శివకార్తికేయన్ నిర్మించి, శివకుమార్ మురుగేషన్ దర్శకత్వం వహించిన 'తాయ్ కిళవి' సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్ను చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ స్టార్ హోటల్లో నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు శివకార్తికేయన్, రాధికతో పాటు చిత్ర యూనిట్ హాజరైంది.
బ్లాక్బస్టర్ హిట్ సినిమా..
ఈ సినిమాలో ఒక మహిళ సమాజంలో ఎలా బతుకుతుంది, ఎలాంటి కష్టనష్టాలు ఎదుర్కొంటుంది అనే విషయాన్ని దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేషన్ కామెడీతో అందంగా చూపించారు. ఈ సినిమా తమిళంలో బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. తన శరీరాన్ని కష్టపెట్టి మరీ ఒక నటిగా తన ప్రతిభను ఎలా బయటకు తీసుకురావచ్చో రాధిక శరత్కుమార్ను చూసి నేర్చుకోవచ్చు.
రాధిక శరత్కుమార్ కామెంట్స్..
ఈ వేడుకలో నటి రాధిక మాట్లాడుతూ..‘‘నిజమైన విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఈ స్టేజ్ పై నిలబడ్డాను. నేను దేన్నీ సీరియస్గా తీసుకోను. ఈ సినిమా నాకు బాగా నచ్చడంతో నటించడానికి ఒప్పుకున్నాను. 'చిన్ని' సీరియల్ తర్వాత, ఒక మహిళ ఒంటరిగా పోరాడే కథలా ఇది అనిపించింది. అందుకే ఈ సినిమాలో నటించడానికి అంగీకరించాను’’ అని రాధిక తన సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు.
మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా..
‘‘ఈ సినిమా సక్సెస్ తర్వాత నిన్న ఒక్కరోజే 6 కథలు విన్నాను. అవన్నీ ముసలావిడ పాత్రలే. డైరెక్టర్లు వచ్చి కథలు చెబుతుంటే ఆశ్చర్యంగా అనిపించి, అందరినీ 'స్టాప్' అని ఆపేశాను’’ అని రాధిక సరదాగా అన్నారు. ఈ సినిమాకు మహిళల కోసం తక్కువ ధరకే టిక్కెట్లు అమ్మినా రూ. 50 కోట్ల కలెక్షన్లు వచ్చాయి. డైరెక్టర్ శివకుమార్ మురుగేషన్ కోసం ఈ సినిమా విజయం సాధించాలని కమల్ హాసన్ అన్నారని రాధిక గుర్తుచేసుకున్నారు.
రాధిక శరత్ కుమార్ రికార్డు..
‘‘48 ఏళ్ల నా నటన అనుభవంలో ఇప్పటివరకు నాకు దక్కనిది ఒకటి దక్కింది. అదే సినిమా లాభాల్లో వాటాను జీతంగా అందుకోవడం. తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో లాభాల్లో వాటా తీసుకున్న మొదటి హీరోయిన్ను బహుశా నేనేనేమో. ఈ సినిమా ప్రతిరోజూ మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది. నా సంతోషం, ఈ సినిమాలో నటించిన గర్వం కోసం చెబుతున్నా.. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది’’ అని రాధిక శరత్కుమార్ అన్నారు.
