- మోహన్ బాబు కి దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చిన హీరోయిన్, ఆమె భర్తకు మంచు హీరో వార్నింగ్, ఇంతకీ ఎవరామె?
టాలీవుడ్ లో డైలాగ్ కింగ్, కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబుది సెపరేట్ ఇమేజ్. ఆయనతో మాట్లాడాలంటే చాలామంది భయపడుతుంటారు. కానీ మోహన్ బాబు కామెంట్స్ కు దిమ్మతిరిగే కౌటర్ ఇచ్చిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
టాలీవుడ్ మంచు ఇమేజ్ డిఫరెంట్..
టాలీవుడ్ లో అందరు ఒక లెక్క అయితే.. మోహన్ బాబు లెక్కలే వేరుగా ఉంటాయి. నలుగురు ఒకలా ఆలోచిస్తే.. ఆయన ఒక్కడు మాత్రం సెపరేట్ గా ఆలోచిస్తారు. అందుకే మంచు ఫ్యామిలీ అంతా ఎక్కువగా ట్రోలింగ్ కు గురవుతుంటారు. మోహన్ బాబు కెరీర్ లో వివాదాలు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటం, వివాదాస్పద కామెంట్స్ తో మోహన్ బాబు వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఇక ఆయన వయసు గురించి పలు సందర్భాల్లో పేలిన జోకులు అన్నీ ఇన్నీ కావు.
హీరోయిన్ వయసుపై మోహన్ బాబు కామెంట్స్..
పలు సందర్భాల్లో మోహన్ బాబు తన వయసు తక్కువచేసుకుని కామెంట్లు చేస్తుంటారు. మోహన్ బాబు కామెంట్స్ కు బ్రహ్మానందం, అలీ లాంటి స్టార్స్ కౌంటర్లు ఇచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఓ సారి సుమలత, రమ్యకృష్ణ లాంటి స్టార్స్ ఉన్న సభలో మొహన్ బాబు మాట్లాడుతూ.. తాను బీఏ చదివే రోజుల్లో సుమలత సినిమాలు థియేటర్ లో చూసేవాడినని అన్నారు. వాళ్లంతా వయసులో పెద్దవారని.. తాను చాలా చిన్నవాడినని చెప్పుకునే ప్రనయత్నం చేశాడు మోహన్ బాబు.
మోహన్ బాబుకి సుమలత స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..
మోహన్ బాబు కామెంట్స్ కు నవ్వుతూనే గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చేసింది సుమలత. ఆమె మాట్లాడుతూ.. '' మోహన్ బాబుగారు మంచి నటుడు. ఆయన నటన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కానీ ఆయన మాట్లాడుతూ.. బీఏ చదివే రోజుల్లో నా సినిమాలు థియేటర్ లో చూశానని చెప్పాడు. కానీ నిజం అది కాదండి.. మా అమ్మగారు మోహన్ బాబు గారి సినిమా కు వెళ్లే.. అక్కడ ఆమెకు నొప్పులు వచ్చాయి..
అప్పుడు నేను పుట్టాను. చిన్నప్పటి నుంచి మోహన్ బాబుగారి సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాను. స్వర్గం నరకం సినిమా టైమ్ లో నేను చాలా చిన్నదాన్ని.. సినిమాకు వస్తానమ్మ అంటే.. అమ్మో మోహన్ బాబు విలన్ అమ్మ.. ఆయన్ను చూసి భయపడతావు అని మా అమ్మ తీసుకెళ్లేది కాదు'' . అని సుమలత అన్నారు.
మంత్రికి మోహన్ బాబు సీరియస్ వార్నింగ్..
సుమలత మాటలకు మోహన్ బాబు కూడా స్పందించారు. ఆమెను ఏమీ అనలేక.. ఆమె పక్కనే ఉన్న సుమలత భర్త అంభరీష్ కి మోహన్ బాబు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. ' ఏయ్ అంభరీష్.. నువ్వు మంత్రివి కాబట్టి నేను మాట్లాడటంలేదు.. ఇదేమి బాలేదు, అంటూ.. సుమలత కామెంట్స్ పై కాస్త సీరియస్ అయ్యాడు మోహన్ బాబు. సుమలత మాత్రం మోహన్ బాబు గారికంటే నేను దాదాపు 40 ఏళ్లు చిన్నదాన్ని.. కానీ ఆయన అలా కనిపించరు అంతే.. అంటూ... సరదా కామెంట్స్ చేశారు.