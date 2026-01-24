- Home
Sourav Ganguly Biopic: భారత జట్టు కెప్టెన్గా సౌరవ్ గంగూలీ ప్రస్థానం, అతని క్రికెట్ కెరీర్లోని ప్రధాన ఘట్టాల నేపథ్యంలో బయోపిక్ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. ఈ మూవీలో గంగూలీ పాత్రలో నటించే నటుడు ఖరారు అయ్యారు.
Sourav Ganguly’s Biopic Update
దర్శకుడు లవ్ రంజన్ రొమాంటిక్ కామెడీలకు ప్రసిద్ధి. కానీ అతను ఇతర జానర్లలో కూడా సినిమాలు తీసి తన ఫిల్మోగ్రఫీని విస్తరించుకున్నాడు.
సౌరవ్ గంగూలీ బయోపిక్ షూటింగ్
ఒక ఇంటర్వ్యూలో, లవ్ రంజన్ తన రాబోయే సినిమాల గురించి చెబుతూ, త్వరలో సౌరవ్ గంగూలీ బయోపిక్ షూటింగ్ మొదలవుతుందని సూచించాడు.
షూటింగ్ కోల్కతాలో ప్రారంభం
సౌరవ్ గంగూలీ కెప్టెన్సీ, క్రికెట్ కెరీర్పై సినిమా షూటింగ్ కోల్కతాలో ప్రారంభం కానుంది. రాజ్కుమార్ రావు ఈ పాత్ర కోసం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటింగ్ శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు.
'వధ్ 2'తో బిజీగా
లవ్ రంజన్ ప్రస్తుతం 'వధ్ 2'తో బిజీగా ఉన్నాడు. సంజయ్ మిశ్రా, నీనా గుప్తా నటించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫిబ్రవరి 6, 2026న విడుదల కానుంది. దీనికి లవ్ రంజన్ నిర్మాత.
రొమాంటిక్ కామెడీ
ఒక ఇంటర్వ్యూలో, లవ్ రంజన్ తన రొమాంటిక్ కామెడీల గురించి మాట్లాడాడు. "నేను ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలే తీయాలని అనుకోలేదు" అన్నాడు.
