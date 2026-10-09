- Home
- Entertainment
- Singer Smita: వెంకటేష్ సినిమాలో నటించి తప్పు చేశా..బలవంతంగా ఆ పాత్ర చేయించారు, సింగర్ కామెంట్స్
Singer Smita: వెంకటేష్ సినిమాలో నటించి తప్పు చేశా..బలవంతంగా ఆ పాత్ర చేయించారు, సింగర్ కామెంట్స్
ప్రముఖ సింగర్ స్మిత వెంకటేష్ మూవీ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ మూవీలో నటించి తప్పు చేశా అని అన్నారు. సింగర్ స్మిత ఏ సినిమా గురించి ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Singer Smita
వెంకటేష్ సినిమాలో నటించాలి అని ప్రతి నటి కోరుకుంటారు. అవకాశం వస్తే వదులుకోరు. కానీ ఒకరు మాత్రం వెంకటేష్ మూవీలో నటించి తప్పు చేశా అంటూ రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఆమె ప్రొఫెషనల్ గా నటి కాదు సింగర్. ఆమె మరెవరో కాదు తెలుగులో పాప్ సింగర్ గా పాపులర్ అయినా స్మిత. పాప్ సింగర్ గా ఆమె ఒక ఊపు ఊపింది.
పాప్ సింగర్ గా క్రేజ్
స్మిత అనేక పాప్ ఆల్బమ్స్ చేశారు. అదే విధంగా తెలుగు సినిమాల్లో పాటలు కూడా పాడారు. ఆమె ఒకటి రెండు సినిమాల్లో కూడా నటించారు. అందులో విక్టరీ వెంకటేష్ మల్లీశ్వరి మూవీ ఒకటి. త్రివిక్రమ్ రచనలో, విజయభాస్కర్ దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఈ మూవీలో స్మిత నెగిటివ్ రోల్ లో నటించారు. హీరోయిన్ ని చంపడమే లక్ష్యంగా ఉండే పాత్రలో స్మిత నటించడం విశేషం. పనిమనిషిగా నటిస్తూ హీరోయిన్ ని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది.
ఆ మూవీలో నటించకుండా ఉండాల్సింది
ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్మిత మల్లీశ్వరి మూవీ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నా కెరీర్ లో యాక్టింగ్ ని పెద్దగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం కాదు. ఎందుకంటే యాక్టింగ్ నేను ఇష్టం తో చేయలేదు. నేను నటించింది ఒక్క సినిమాలోనే. మరో సినిమాలో సాంగ్ చేశాను. అయినప్పటికీ వాటిని గుర్తుంచుకోకూడదు అని అనుకుంటున్నా. అసలు మల్లీశ్వరి ఎందుకు చేశానా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది.
మల్లీశ్వరిలో నటించడం ఇష్టం లేదు
మల్లీశ్వరి మూవీలో ఆ రోల్ లో నటించమని అడిగినప్పుడే నాకు ఇష్టం లేదు. కానీ నా చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నన్ను బలవంతం చేసి ఆ సినిమా చేయించారు. అంతకు ముందు నాకు చాలా మంచి ఆఫర్స్ వచ్చాయి. కానీ వాటిని చేయకుండా ఈ చెత్త రోల్ చేయాల్సి వచ్చింది అని స్మిత పేర్కొంది. కానీ మల్లీశ్వరి మూవీలో తాను పనిచేసిన వ్యక్తులు అందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు అని స్మిత పేర్కొన్నారు.
ఆట మూవీలో స్పెషల్ సాంగ్
అదే విధంగా స్మిత ఆట మూవీలో ఓ సాంగ్ లో పెర్ఫామ్ చేశారు. ఏలో ఏలో అనే పాటలో స్మిత తన డ్యాన్స్ తో అదరగొట్టారు. 2004లో విడుదలైన మల్లీశ్వరి మూవీలో కత్రినా కైఫ్ హీరోయిన్ గా నటించింది. ఆ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది.