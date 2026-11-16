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- Akshatha Ganesh: ఒకప్పుడు అంబానీ, సచిన్, షారుఖ్ పిల్లలకు టీచర్.. ఇప్పుడు స్టార్ నటి, ఎవరో తెలుసా?
Akshatha Ganesh: ఒకప్పుడు అంబానీ, సచిన్, షారుఖ్ పిల్లలకు టీచర్.. ఇప్పుడు స్టార్ నటి, ఎవరో తెలుసా?
Akshatha Ganesh: ఒకప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ, సచిన్ టెండూల్కర్, షారుఖ్ ఖాన్, హృతిక్ రోషన్ వంటి స్టార్ సెలబ్రిటీల పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పిన టీచర్ ఇప్పుడు కన్నడ సీరియల్స్ లో స్టార్ నటిగా రాణిస్తున్నారు. ఆమె ఎవరో, ఎలా స్టార్ గా ఎదిగిందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
స్టార్ గా మారిన అంబానీ స్కూల్ టీచర్
ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ లో స్టార్ సెలబ్రిటీల పిల్లలకు టీచర్గా పాఠాలు చెప్పిన మైసూర్ టాలెంట్.. ఇప్పుడు కన్నడ సీరియల్స్ లో ఫేవరెట్ నటిగా మారింది. సచిన్ టెండూల్కర్, ముఖేష్ అంబానీ, షారుఖ్ ఖాన్, సైఫ్ అలీ ఖాన్, హృతిక్ రోషన్ సహా స్టార్ సెలబ్రిటీల పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పిన ఈ టీచర్ లక్షల రూపాయల జీతం వచ్చే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి నటిగా మెరుస్తోంది. ఈ టాలెంటెడ్ యాక్ట్రెస్ మరెవరో కాదు అక్షతా గణేష్.
సిల్లీ లల్లీ 2 ఫేమ్ లలితాంబ
సిల్లీ లల్లీ 2 సీజన్ ఫేమ్ లలితాంబ అలియాస్ అక్షతా గణేష్ ప్రస్తుతం కన్నడ సీరియల్స్ లో బిజీగా ఉన్నారు. మైసూర్కి చెందిన అక్షతా గణేష్ ముంబైలోని ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ లో ఇంగ్లీష్ టీచర్గా పనిచేశారు. అక్షత పాఠాలు చెప్పే తీరు, విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేలా చెప్పే విధానం అందరినీ ఆకట్టుకునేవట. నెలకు లక్షల రూపాయల జీతం తీసుకుంటున్న అక్షతకు నటి కావాలనే కల ఉండేదట.
స్టార్ సెలబ్రిటీలతో అక్షతా గణేష్
బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు, క్రికెట్ దిగ్గజాలు, వ్యాపారవేత్తల పిల్లలు చాలామంది ధీరూభాయ్ అంబానీ స్కూల్లో చదువుకుంటారు. ఇది దేశంలోనే ప్రతిష్ఠాత్మక పాఠశాల. ఈ స్కూల్లో స్టార్ సెలబ్రిటీల పిల్లలకు అక్షతా గణేష్ ఇంగ్లీష్ పాఠాలు చెప్పేవారు. విశేషమేమిటంటే, అంబానీ ఇంటికి వెళ్లి అనంత్ అంబానీకి పాఠాలు చెప్పిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ సమయంలో ఈ స్టార్ సెలబ్రిటీలు అక్షతా గణేష్ను కలిసి తమ పిల్లల ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్, చదువు గురించి చర్చించేవారట.
బాలీవుడ్ సినిమాలో మెరిసిన టీచర్
ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నప్పటికీ అక్షతకు నటి కావాలనే కల ఉండేదట. దీంతో ముంబైలో యాక్టింగ్ స్కూల్లో చేరి నటన నేర్చుకున్నారట. నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ దగ్గర శిక్షణ పొందారట. బాలీవుడ్ నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్తో కలిసి ఓ యాడ్లో నటించిన అక్షత, బాలీవుడ్ సిరీస్ హేట్ స్టోరీ, రాజ్ 3 సహా కొన్ని సినిమాల్లో చిన్న పాత్రలు చేశారు.
కన్నడ బుల్లితెరకు గ్రాండ్ ఎంట్రీ
సిల్లీ లల్లీ సీరియల్ ద్వారా కన్నడ బుల్లితెరకు ఎంట్రీ ఇచ్చిన అక్షతా గణేష్, లలితాంబ పాత్ర ద్వారా ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. అంతరపట, శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్య సహా పలు సీరియల్స్లో నటించారు. అగ్నిసాక్షి సహా అనేక సీరియల్స్లో ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు. సీరియల్స్ ద్వారా ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకున్నారు.
కలను నిజం చేసుకున్న అక్షతా గణేష్
నిశాంత్ నాగావర్ను వివాహం చేసుకున్న అక్షతా గణేష్కు అన్యావ్ నాగావర్ అనే కొడుకు ఉన్నాడు. అంబానీ స్కూల్లో స్టార్ సెలబ్రిటీల పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పిన అక్షతా గణేష్, అనుకున్నది సాధించి పట్టుదల కలిగన మహిళగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ముంబైలో స్థిరపడిన అక్షత ఇప్పుడు సొంత రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చి స్టార్ నటిగా మెరుస్తోంది.