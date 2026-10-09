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- Chiranjeevi: చిరంజీవికి నేషనల్ అవార్డు ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్, రాజకీయం చేసి తప్పించారు..నిర్మాత కొడుకు కామెంట్స్
Chiranjeevi: చిరంజీవికి నేషనల్ అవార్డు ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్, రాజకీయం చేసి తప్పించారు..నిర్మాత కొడుకు కామెంట్స్
చిరంజీవి ఓ సినిమాకు గాను జాతీయ అవార్డు అందుకోవాలి. కానీ చివరి నిమిషంలో చేజారింది. సౌత్ వాళ్ళు చేసిన రాజకీయం వల్లే అలా జరిగింది అని స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ కొడుకు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Chiranjeevi
చిరంజీవి తన కెరీర్ లో చూడని సక్సెస్ లేదు. నటుడిగా ఎన్నో అద్భుతమైన పాత్రలు చేశారు. టాలీవుడ్ లో తిరుగులేని హీరోగా ఎవ్వరికీ సాధ్యం కానీ కమర్షియల్ సక్సెస్ చూశారు. అత్యధిక ఇండస్ట్రీ హిట్స్ ఉన్న హీరో చిరంజీవే కావడం విశేషం. కానీ చిరంజీవికి ఇంత వరకు నేషనల్ అవార్డు ఒక్కటి కూడా దక్కలేదు. భారత ప్రభుత్వం నుంచి పద్మ భూషణ్, పద్మ విభూషణ్ లాంటి ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులు అందుకున్న చిరు నటుడిగా నేషనల్ అవార్డు సాధించలేకపోయారు.
చిరంజీవి నట విశ్వరూపం
అయితే చిరంజీవి నేషనల్ అవార్డు గెలిచే స్థాయిలో నటించిన సినిమాలు లేవా అంటే.. ఉన్నాయి అనే చెప్పాలి. రుద్రవీణ, స్వయం కృషి, ఆపద్బాంధవుడు, పున్నమి నాగు, ఖైదీ లాంటి సినిమాల్లో చిరంజీవి నట విశ్వరూపం చూడొచ్చు.
నేషనల్ అవార్డు దక్కాల్సింది
చిరంజీవితో నిర్మాత ఏడిద నాగేశ్వర రావు స్వయం కృషి, ఆపద్భాందవుడు లాంటి కళాత్మక సినిమాలు నిర్మించారు. ఏడిద నాగేశ్వర రావు తనయుడు ఏడిద శ్రీరామ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఆపద్భాందవుడు మూవీ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆపద్బాంధవుడు మూవీకి చిరంజీవికి నేషనల్ అవార్డు రావాల్సింది అని శ్రీరామ్ అన్నారు.
చివరి నిమిషంలో ఎలా చేజారింది అంటే..
మాకు ముందే సమాచారం వచ్చింది. ఆపద్బాంధవుడు సినిమాకు చిరంజీవికి జాతీయ అవార్డు ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్ అని చెప్పారు. కానీ చివరి నిమిషంలో నేషనల్ అవార్డు జ్యూరీ పాలిటిక్స్ ప్లే చేశారు. పాలిటిక్స్ చేసింది నార్త్ వాళ్ళు కూడా కాదు. సౌత్ వాళ్ళే. నార్త్ లో వాళ్ళకి కావలసిన వాళ్లకు అవార్డు దక్కడం కోసం చిరంజీవిని తప్పించారు అని ఏడిద శ్రీరామ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆయనకు అవార్డు అవసరం లేదు
ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలి అంటే రాజకీయం చేసింది తమిళ వాళ్లే అని శ్రీరామ్ అన్నారు. అయినా చిరంజీవి గారికి అవార్డులు అవసరం లేదు. ఆయన ప్రేక్షకుల మనసులో ఉన్నారు. పద్మ భూషణ్, పద్మ విభూషణ్ లాంటి పెద్ద అవార్డులే పొందారు అని అన్నారు.