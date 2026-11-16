బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై జరిగిన కాల్పుల కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరమైంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి థానేకు చెందిన ఓ డ్రైవర్ను ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పుల కేసు అప్డేట్:
బాలీవుడ్ స్టార్ టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై జరిగిన కాల్పుల విచారణ కీలక మలుపు తిరిగింది. థానేకు చెందిన డ్రైవర్ను ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముంబైలో నిన్న రాత్రి ఆయుధాలు, బుల్లెట్లతో పట్టుబడిన గణేష్ ల్యాండ్గే అనే నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పుల కేసులో అరెస్టయిన గణేష్ ల్యాండ్గే ఎవరు?
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం.. నవంబర్ 15, 2026 తెల్లవారుజామున అగ్రిపాడలోని మున్సిపల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లో ఈ ఆపరేషన్ జరిగింది. పక్కా సమాచారంతో క్రైమ్ బ్రాంచ్ టీమ్ ట్రాప్ వేసి పట్టుకుంది.
మిడ్ నైట్ 12:35 గంటల సమయంలో నలుగురు వ్యక్తులు అక్కడ కలుసుకోవడాన్ని పోలీసులు గమనించారు. పోలీసులు దగ్గరికి వెళ్లగానే వారు తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ముగ్గురు పారిపోగా.. ల్యాండ్గేను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. అతని వద్ద రెండు తుపాకులు, 19 బుల్లెట్లు లభ్యమయ్యాయి. ఆయుధాల విలువ సుమారు రూ.60 వేలు, బుల్లెట్ల విలువ రూ.19 వేలు ఉంటుందని అంచనా. ఇతనిపై గతంలోనూ కేసులున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసుల దాడికి ముందు వీరంతా టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పుల కేసు గురించే చర్చించుకున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పుల కేసు నేపథ్యం
అక్టోబర్ 18, 2026న జుహులోని ఓ స్కూల్ దగ్గర టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై ఇద్దరు దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడి వస్తుండగా దగ్గరి నుంచి కాల్పులు జరిపారు. ఆ దుండగులను ఫూల్ సింగ్, హృతిక్ కుమార్లుగా గుర్తించారు. బైక్పై వారి అనుచరుడు రెహాన్ అన్సారీ సాయంతో వారు పరారయ్యారు.
ఈ ఘటనలో టైగర్ ష్రాఫ్ సురక్షితంగా బయటపడగా.. అతని డ్రైవర్, ఓ యూట్యూబర్కు గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనపై ఢిల్లీ, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో పోలీసులు ముమ్మర గాలింపు చేపట్టారు.
టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పుల వెనుక పెద్ద కుట్ర ఉందన్న అనుమానం
కాల్పుల్లో ల్యాండ్గే పాత్ర ఏంటి? అక్రమ ఆయుధాల నెట్వర్క్ వెనుక ఎవరున్నారు? అనే కోణంలో క్రైమ్ బ్రాంచ్ దర్యాప్తు చేస్తోంది. మహారాష్ట్ర కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ యాక్ట్ (MCOCA) కింద కేసు నమోదు చేశారు. అరెస్ట్ సమయంలో నిందితులు పోలీసులపై దాడికి యత్నించినట్లు కోర్టుకు తెలిపారు.
పోలీసుల ప్రకారం.. "అరెస్ట్కు ముందు నిందితులంతా కాల్పుల కేసు గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు." ల్యాండ్గేను కోర్టులో హాజరుపరిచి పోలీసు కస్టడీకి పంపారు. మిగతా నిందితులతో ఉన్న సంబంధాలు, ఆయుధాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే దానిపై విచారించనున్నారు. అగ్రిపాడలో తప్పించుకున్న ఆ ముగ్గురి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది.