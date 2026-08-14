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- George Krish: మహేష్ నుంచి గోపీచంద్ వరకు, వరుసగా 5 ఫ్లాపులు.. అయినా సాహసం చేస్తున్న శర్వానంద్
George Krish: మహేష్ నుంచి గోపీచంద్ వరకు, వరుసగా 5 ఫ్లాపులు.. అయినా సాహసం చేస్తున్న శర్వానంద్
శర్వానంద్ హీరోగా శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో జార్జ్ క్రిష్ తెరకెక్కుతోంది. సినిమా లాంచ్ రోజే అధికారికంగా రిలీజ్ డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Sharwanand
శర్వానంద్ వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆయన మరో కొత్త సినిమాను ప్రారంభించారు. దర్శకుడు శ్రీను వైట్లతో కలిసి శర్వానంద్ తొలిసారి సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జార్జ్ క్రిష్ అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. అంతేకాదు, సినిమా ప్రారంభోత్సవంలోనే విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించడం విశేషం. 2027 జనవరి 14న సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జార్జ్ క్రిష్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సినిమా మొత్తం షూటింగ్తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను కేవలం ఐదు నెలల్లో పూర్తి చేయాలని చిత్రబృందం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
జార్జ్ క్రిష్ టైటిల్ పోస్టర్
జార్జ్ క్రిష్ టైటిల్ పోస్టర్ను కూడా చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. పసుపు, నారింజ రంగుల కలయికతో కనిపిస్తున్న ఈ పోస్టర్కు సంప్రదాయ అలంకరణలను జోడించారు. సంక్రాంతి పండుగ వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించేలా పోస్టర్ డిజైన్ను రూపొందించారు. టైటిల్ డిజైన్లో శర్వానంద్ హీరోయిన్ను తన చేతుల్లోకి ఎత్తుకున్నట్లుగా కనిపించే చిన్న సిల్హౌట్ను కూడా పొందుపరిచారు. దీంతో ఈ సినిమాలో ప్రేమకథకు కూడా ప్రాధాన్యత ఉండబోతున్నట్లు పోస్టర్ ద్వారా సూచించారు. అయితే హీరోయిన్ ఎవరు, మిగిలిన నటీనటులు ఎవరనే విషయాలను మాత్రం చిత్రబృందం ఇంకా వెల్లడించలేదు. అనిల్ సుంకర, రామ్బ్రహ్మం సుంకర ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతం అందిస్తుండగా, కె.వి. గుహన్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
వరుస పరాజయాల దర్శకుడితో సినిమా
అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఆసక్తి కలిగిస్తున్న మరో అంశం దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల. ఒకప్పుడు కామెడీ, కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్లతో వరుస విజయాలు అందుకున్న శ్రీను వైట్లకు ఇటీవల కాలం అంతగా కలిసి రాలేదు. ఆగడు, బ్రూస్ లీ, మిస్టర్, అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ, విశ్వం సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకోలేకపోయాయి. దీంతో ఇప్పుడు శర్వానంద్, ఇలాంటి వరుస పరాజయాల దర్శకుడితో సినిమా చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా శ్రీను వైట్ల మార్క్ కామెడీ, వినోదం, కమర్షియల్ అంశాలను శర్వానంద్ సినిమాకు ఎలా జోడిస్తారనే దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది. అందుకే ఈ కాంబినేషన్ను కొందరు శర్వానంద్ చేస్తున్న సాహసంగా కూడా చూస్తున్నారు.
సంక్రాంతి బరిలోకి సినిమా
ఇక సినిమా ప్రారంభమైన వెంటనే వివిధ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన డిస్ట్రిబ్యూటర్లను కూడా నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించడం మరో ఆసక్తికరమైన విషయం. సాధారణంగా సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభమైన తర్వాత కొంతకాలానికి పంపిణీ వ్యవహారాలపై స్పష్టత వస్తుంది. కానీ జార్జ్ క్రిష్ విషయంలో మాత్రం సినిమా ఇంకా సెట్స్పైకి వెళ్లిన దశలోనే వివిధ ప్రాంతాల డిస్ట్రిబ్యూటర్ల వివరాలను ప్రకటించారు. మరోవైపు ఐదు నెలల్లో షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసి సంక్రాంతి బరిలోకి సినిమాను తీసుకురావాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే హీరోయిన్తో పాటు ఇతర కీలక నటీనటుల వివరాలను మాత్రం త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.
తన మార్క్ను చూపించే అవకాశం
మొత్తంగా చూస్తే జార్జ్ క్రిష్ శర్వానంద్, శ్రీను వైట్ల కెరీర్లలో కీలకమైన సినిమాగా మారే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా కొంతకాలంగా వరుస పరాజయాలను ఎదుర్కొంటున్న శ్రీను వైట్లకు ఈ సినిమా మరోసారి తన మార్క్ను చూపించే అవకాశం. అదే సమయంలో విభిన్న కథలు, పాత్రలను ఎంచుకుంటున్న శర్వానంద్కు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ కొత్త అనుభవంగా మారనుంది. తొలిసారి శ్రీను వైట్ల, శర్వానంద్ కలిసి పనిచేస్తుండటంతో ఈ కాంబినేషన్పై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. సంక్రాంతి సీజన్ను టార్గెట్ చేస్తూ 2027 జనవరి 14న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు మొదలయ్యాయి.