- Home
- Entertainment
- Anasuya: వల్గర్ గా మాట్లాడితే ఊరుకోను, నా వెనుక ఆంజనేయస్వామి ఉన్నారు.. దుమారం రేపుతున్న అనసూయ
Anasuya: వల్గర్ గా మాట్లాడితే ఊరుకోను, నా వెనుక ఆంజనేయస్వామి ఉన్నారు.. దుమారం రేపుతున్న అనసూయ
సనాతన ధర్మంపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై నటి అనసూయ భరద్వాజ్ వివరణ ఇచ్చారు. తన మాటలను వక్రీకరించి ప్రచారం చేస్తున్నారని, ఏ మతాన్నీ కించపరిచే ఉద్దేశం తనకు లేదని స్పష్టం చేశారు.
Anasuya Bharadwaj
నటి, ప్రముఖ యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్ (Anasuya Bharadwaj) సనాతన ధర్మం, హిందూ మతం, సామాజిక మాధ్యమాల్లో జరిగే దాడులపై స్పందిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి. "జై శ్రీరామ్ అనంత మాత్రాన అందరికీ విలువలు ఉన్నట్లు కాదు, వారిలో కొందరు మంచి వాళ్లు ఉంటే మరికొందరు దాడులు చేసే వాళ్లు కూడా ఉన్నారు" అంటూ ఆమె వ్యాఖ్యానించినట్లు ప్రచారం జరగడంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వివాదం చెలరేగింది. ఆమె సనాతన ధర్మాన్ని, మత విశ్వాసాలను అవమానించారంటూ నెటిజన్ల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ వివాదం రోజురోజుకూ ముదిరిపోవడంతో, అసలు నిజానిజాలను స్పష్టం చేస్తూ అనసూయ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ (Instagram) లో ఒక సుదీర్ఘమైన వివరణాత్మక పోస్టును పంచుకున్నారు.
వక్రీకరించి తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు
తన పోస్టులో అనసూయ మాట్లాడుతూ, కొందరు కావాలనే తన మాటలను ఉద్దేశపూర్వకంగా వక్రీకరించి తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని తీవ్రంగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాను ఏ ఒక్క మతాన్ని గానీ, వర్గాన్ని గానీ ఉద్దేశించి ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో తనపై అభ్యంతరకర కామెంట్లు చేస్తూ, వ్యక్తిగతంగా దాడులకు, బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్న కొంతమంది వ్యక్తుల ప్రవర్తనను మాత్రమే తాను ప్రశ్నించానని చెప్పారు. అసలు విషయాన్ని పక్కకు నెట్టి, సగం సగం ఎడిట్ చేసిన వీడియో క్లిప్పులతో తన వ్యాఖ్యలను సనాతన ధర్మానికి ముడిపెట్టి వివాదం చేయడం ఏమాత్రం సరికాదని ఆమె హితవు పలికారు.
హనుమాన్ జీ చూపిన ధైర్యం
తాను కూడా సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే ఒక నిజమైన హిందూవునని అనసూయ గర్వంగా చెప్పుకొచ్చారు. తన ధర్మం, సంస్కృతి, సనాతన విలువల పట్ల తనకు ఎంతగానో గౌరవం ఉందని, వాటి విషయంలో తనకు ఎలాంటి సందేహం లేదని స్పష్టం చేశారు. సమాజంలో ధైర్యంగా ఉండటం, నిజం వైపు నిలబడటం, తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని తప్పు అని ధైర్యంగా చెప్పడం, తోటి మనుషులను గౌరవించడం వంటి మంచి లక్షణాలను తనకు తన ధర్మమే నేర్పించిందని ఆమె గుర్తుచేశారు. హనుమాన్ జీ చూపిన ధైర్యం, బలమే తనకు నిత్యం స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని తెలిపారు.
ధర్మం పేరిట ఇతరులపై దాడులు చేయడం
అన్యాయం లేదా వేధింపులు జరిగినప్పుడు మౌనంగా ఉండటం సరైంది కాదని, అందుకే తాను అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసేవారిని ప్రశ్నించానని అనసూయ వివరించారు. మతం ఆధారంగా తాను ఎప్పుడూ ఎవరిపైనా ఒక అభిప్రాయానికి రాలేదని, కేవలం వ్యక్తిగతంగా వేధించే ధోరణి ఉన్నవారిని మాత్రమే ఎండగట్టానని స్పష్టం చేశారు. ధర్మం పేరిట ఇతరులపై దాడులు చేయడం లేదా బెదిరింపులకు దిగడం సరైన పద్ధతి కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఎడిట్ చేసిన క్లిప్లు
చివరగా, నెటిజన్లకు, అభిమానులకు అనసూయ ఒక ముఖ్యమైన విజ్ఞప్తి చేశారు. సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టే ఎడిట్ చేసిన క్లిప్లు, సగం సగం నిజాలు ఉండే కథనాల వలలో పడకూడదని కోరారు. ఏదైనా విషయంపై ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చేముందు పూర్తి నిజానిజాలు, సందర్భాన్ని తెలుసుకోవాలని సూచించారు. నిజాన్ని గ్రహించకుండా అనవసరంగా ద్వేషాన్ని ప్రచారం చేయవద్దని కోరుతూ అనసూయ తన సుదీర్ఘ వివరణను ముగించారు.