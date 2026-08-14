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- Yash: అభిమాని చివరి కోరిక తీర్చేందుకు యశ్ నో, కారణం విని దేశమంతా ఫిదా. దటీజ్ రాకింగ్ స్టార్
Yash: అభిమాని చివరి కోరిక తీర్చేందుకు యశ్ నో, కారణం విని దేశమంతా ఫిదా. దటీజ్ రాకింగ్ స్టార్
ప్రముఖ రియాలిటీ షో 'ఆప్ కీ అదాలత్'లో నటుడు యశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా, ఆత్మహత్య చేసుకున్న అభిమాని అంత్యక్రియలకు ఎందుకు వెళ్లలేదనే ప్రశ్నకు యశ్ స్పందించారు. ఒకవేళ తాను వెళ్లి ఉంటే అది సమాజానికి తప్పుడు సందేశం పంపేదని స్పష్టం చేశారు.
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Image Credit : Instagram
Yash
ప్రస్తుతం యశ్ నటిస్తున్న 'టాక్సిక్' సినిమా కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా స్టార్డమ్ను దాటి యశ్ ఎదుగుతున్నారు. అందుకే, ప్రఖ్యాత 'రజత్ శర్మ షో'కు యశ్కు ఆహ్వానం అందింది. ఈ షోలో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్న తొలి కన్నడ నటుడు యశ్ కావడం విశేషం.
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Image Credit : others
దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు
ఈ షోలో యశ్ పలు ఆసక్తికర విషయాల గురించి మాట్లాడారు. యాంకర్ రజత్ శర్మ అడిగిన ఓ ప్రశ్నకు యశ్ ఇచ్చిన సమాధానానికి దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తాయి.
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Image Credit : social media
అభిమాని చివరి కోరిక
యశ్ అభిమాని ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. తన అంత్యక్రియలకు యశ్, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య రావాలన్నది తన చివరి కోరిక అని సూసైడ్ నోట్లో రాశారు. సిద్ధరామయ్య వెళ్లారు, కానీ యశ్ వెళ్లలేదు. దీనికి కారణమేంటని రజత్ శర్మ ప్రశ్నించారు.
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Image Credit : Asianet News
సమాజానికి తప్పుడు సందేశం
ఆ ప్రశ్నకు యశ్ చెప్పిన సమాధానానికి భారీ ప్రశంసలు వచ్చాయి. 'ఒకవేళ నేను ఆ అంత్యక్రియలకు వెళ్లుంటే, అది సమాజానికి తప్పుడు సందేశం పంపినట్లు అయ్యేది. నా చర్యతో ప్రేరణ పొంది, మరికొందరు ఇదే దారిని ఎంచుకోవచ్చు. అలాంటి ప్రేరణను నేను ఇవ్వలేను' అని యశ్ అన్నారు.
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Image Credit : Instagram
చావు ఎవరికీ ఆదర్శం కాకూడదు
'ఎవరైనా ఏదైనా సాధించి, నన్ను వచ్చి చూడమని పిలిస్తే కచ్చితంగా వెళ్తాను. వారిని అభినందిస్తాను. అది ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. కానీ, చావు ఎవరికీ ఆదర్శం కాకూడదు. అది నాకు ఇష్టం లేదు' అని యశ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సమాధానం విని రజత్ శర్మ కూడా యశ్ను మెచ్చుకున్నారు.
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Image Credit : Instagram@ iamradhikapandit
ఒక లాయర్లా ప్రశ్నలు
ఈ షోను కోర్టు సెటప్లో నిర్వహిస్తారు. నిందితుల బోనులో ప్రముఖులను కూర్చోబెడతారు. జడ్జి, ప్రేక్షకుల ముందు, జర్నలిస్ట్ రజత్ శర్మ ఒక లాయర్లా ప్రశ్నలు అడుగుతారు. వారి సమాధానాల ఆధారంగా చివర్లో జడ్జి తీర్పు ఇస్తారు.
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