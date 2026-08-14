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- Agnipariksha Final List: అగ్ని పరీక్ష టాప్ 15 లిస్ట్.. పదో సీజన్లోకి వెళ్లేది వీళ్లేనా ?
Agnipariksha Final List: అగ్ని పరీక్ష టాప్ 15 లిస్ట్.. పదో సీజన్లోకి వెళ్లేది వీళ్లేనా ?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు అగ్నిపరీక్ష స్టార్ట్ కానుంది. రేపటి నుంచి స్టార్ట్ కానున్న ఈ షోకి సంబంధించిన 15 మంది ఫైనల్ లిస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
అగ్నిపరీక్ష టాప్ కంటెస్టెంట్ల లిస్ట్ లీక్
బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్ష రెండో సీజన్కు రంగం సిద్ధమవుతోంది. మరోమ 24 గంటల్లో ఈ షో ప్రారంభం కానుండటంతో ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. వేల సంఖ్యలో వచ్చిన అప్లికేషన్లను పరిశీలించిన టీం.. చివరకు 70 మందిని అగ్ని పరీక్షకు ఎంపిక చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. అయితే కార్యక్రమం అధికారికంగా ప్రారంభం కాకముందే ఇప్పుడు కొన్ని లీకులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అగ్నిపరీక్షకి వచ్చిన కంటెస్టెంట్లు ఎంత మంది? వీరిలో ఎంత మంది ఫైనల్ కాబోతున్నారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయిగే అగ్నిపరీక్షకి ఎంపికైన వారి లిస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష టాప్ 15 లిస్ట్
అగ్ని పరీక్ష ప్రసారం ప్రారంభం కాకముందే టాప్ 15 కంటెస్టెంట్లకు సంబంధించిన ఓ లిస్ట్ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. అగ్ని పరీక్షలో పాల్గొనే 70 మంది అగ్ని వారియర్స్ నుంచి టాస్కులు, వివిధ రౌండ్ల అనంతరం టాప్ 15 మందిని ముగ్గురు జడ్జీలు ఎంపిక చేస్తారని తెలుస్తోంది. జడ్జ్ లుగా నవదీప్, బిందు మాధవి, అభిజీత్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. వీరు ఎంపిక చేసిన 15 మందిలో నుంచి చివరకు కొంతమందిని మాత్రమే బిగ్ బాస్ పదో సీజన్లోకి పంపించనున్నారని సమాచారం. అయితే బిగ్ బాస్ ఇంట్లోకి వెళ్లే తుది కంటెస్టెంట్ల ఎంపిక ప్రక్రియ చివరి దశలోనే జరుగుతుందని తెలుస్తోంది.
అగ్నిపరీక్షలో టాప్లో ఉన్నది వీళ్లే
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న లీక్ ప్రకారం రాజకుమారి డయానా, షాలిని పటేల్, ఆర్జే చరణ్, మితిలేష్, శ్రష్టి వ్యాకర్ని, అమన్, హేమంత్, నవరసాలు ఆర్కే, భాగి తుల్లూరి, దీపక్, రోహిత్, యాంకర్ ప్రియ, సింగర్ ఝాన్సీ, గాయత్రి, అపూర్వలు టాప్ 15లో చోటు దక్కించుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఈ లిస్ట్పై అధికారికంగా బిగ్ బాస్ టీం నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. దీంతో వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ఎంతవరకు నిజమో తెలియాలంటే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
ఆగస్ట్ 15 నుంచి అగ్నిపరీక్ష 2 ప్రారంభం
ఇక ఈ టాప్ 15 నుంచి బిగ్ బాస్ పదో సీజన్లోకి ఎవరెవరు అడుగుపెడతారనేది ప్రస్తుతం ఆసక్తికరంగా మారింది. సాధారణంగా సీజన్ ప్రారంభానికి కొద్ది రోజుల ముందే తుది కంటెస్టెంట్ల ఎంపిక పూర్తవుతుందని తెలుస్తోంది. అందుకే అగ్ని పరీక్ష2లో టాప్ 15లో నిలిచిన వారిలో ఎవరికీ బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వెళ్లే అవకాశం దక్కుతుందనేది ఉత్కంఠగా మారింది. అగ్నిపరీక్ష స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్ట్ 15 నుంచి స్టార్ మాస్లో, జియో హాట్ స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఆగస్ట్ 31 వరకు ఈ షో రన్ కానున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్ ఆల్రెడీ పూర్తయ్యింది. రేపట్నుంచి కేవలం టీవీలో ప్రసారం చేస్తారు. అందుకే ఈ లిస్ట్ లీక్ అయ్యిందని సమాచారం. ఇక బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ సెప్టెంబర్ మొదటి ఆదివారం నుంచి స్టార్ట్ కానుంది. దీనికి నాగార్జున హోస్ట్ గా చేయనున్నారు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లోకి రాబోతున్న సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లు వీరేనా
మరోవైపు బిగ్ బాస్ పదో సీజన్ కోసం పలువురు సెలబ్రిటీలను ఇప్పటికే సంప్రదించినట్టుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆటో రామ్ ప్రసాద్ దాదాపు కన్ఫామ్ అయ్యారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే ‘కుకు విత్ జాతిరత్నాలు’ కార్యక్రమంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యాదమ్మ రాజు, దీపిక రంగరాజు, ఎక్స్ప్రెస్ హరి, ఆషిక, పల్లవి గౌడ, పల్లవి రామిశెట్టి, కావ్యశ్రీ వంటి పేర్లు కూడా బిగ్ బాస్ సీజన్ 10 జాబితాలో వినిపిస్తున్నాయి.