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- Chiranjeevi: ఆ కమెడియన్ వల్ల చిరంజీవితో 4 సినిమాలు కోల్పోయా, త్రివిక్రమ్ కూడా పక్కన పెట్టారు.. నటి కామెంట్స్
Chiranjeevi: ఆ కమెడియన్ వల్ల చిరంజీవితో 4 సినిమాలు కోల్పోయా, త్రివిక్రమ్ కూడా పక్కన పెట్టారు.. నటి కామెంట్స్
కామాక్షి భాస్కర్ల మంచి గుర్తింపు పొందారు. కొన్ని సినిమాల్లో ఆమె లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన అగధ చిత్రం తాజాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాలో నటించాలి అని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ అందరికీ అవకాశం రాదు. ఒక వేళ ఛాన్స్ వచ్చినా సినిమాలో ఉంటామో లేదో తెలియని పరిస్థితి. ఇలాంటి పరిస్థితిని యువ నటి కామాక్షి భాస్కర్ల ఎదుర్కొన్నారట. 2019 నుంచి తాను సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు కామాక్షి పేర్కొంది.
సొంత కారు లేదు
కామాక్షి భాస్కర్ల మాట్లాడుతూ.. చాలా ఏళ్లుగా మంచి రోల్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నా. మంచి పాత్రలో అవకాశం దక్కించుకోవడం కోసం నేను చేసే హార్డ్ వర్క్ అంతా ఇంత కాదు. ఈ రోజుటికీ నాకు సొంత కారు లేదు. నా బైక్ లోనే వెళుతుంటారు. చాలా పెద్ద సినిమాల్లో అవకాశం వచ్చినట్లే వచ్చి చేజారిపోతూ ఉంటుంది. చాలా కారణాలతో నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తుంటారు.
చిరంజీవి సినిమాల నుంచి రిజెక్ట్ చేశారు
చివరికి నా గత సినిమాలు, గతంలో నేను నటించిన నటుల వల్ల కూడా రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల నాకు పెద్ద హీరోల సినిమాల్లో నటించే ఛాన్స్ వచ్చింది. కానీ వెంటనే అవకాశం కోల్పోయా. ఆమె కమెడియన్ సత్యం రాజేష్ తో నటించింది. కాబట్టి మన సినిమాలో వద్దు అని తొలగించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. చిరంజీవి గారితో నాలుగు సినిమాల్లో నాకు ఛాన్స్ వచ్చినట్లే వచ్చి పోయింది. ఆచార్యలో నేను నటించాల్సింది. అదే విధంగా గాడ్ ఫాదర్, మన శంకర వరప్రసాద్ గారు, మెగా 158 చిత్రాల్లో నేను నటించాల్సింది. కానీ మిస్ అయ్యాను అని కామాక్షి పేర్కొన్నారు.
వాళ్లే మళ్ళీ ఛాన్సులు ఇస్తారేమో
ఇవి మాత్రమే కాదు బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని చిత్రంలో.. త్రివిక్రమ్, వెంకటేష్ ఆదర్శ కుటుంబం చిత్రంలో కూడా ఛాన్స్ కోల్పోయినట్లు కామాక్షి భాస్కర్ల పేర్కొంది. చిరంజీవి గారు, బాలకృష్ణ గారు, వెంకటేష్ గారి మళ్ళీ సినిమాలు చేస్తారు కదా.. ఆ చిత్రాల్లో ఛాన్సులు దక్కించుకుంటా అనే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో తాను ఉన్నట్లు కామాక్షి పేర్కొంది.
గ్లామర్ పాత్రలు అంతగా ఇష్టం లేదు
ఎంఎస్ రాజు దర్శకత్వంలో కామాక్షి నటించిన అగధ చిత్రం నేడు శుక్రవారం రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ మూవీలో ఆమె లీడ్ రోల్ లో నటించారు. తనకు గ్లామర్ రోల్స్ చేయడం కంటే.. సహజంగా సాధారణ మహిళగా కనిపించడమే ఇష్టం అని పేర్కొంది.