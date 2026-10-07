- Home
- Entertainment
- Chiranjeevi Songs: ఆ హీరో చిరంజీవి సాంగ్స్ చేయడం మెగా ఫ్యామిలీకి ఇష్టం లేదా ? అందుకే ఆపేశా అంటూ కామెంట్స్
Chiranjeevi Songs: ఆ హీరో చిరంజీవి సాంగ్స్ చేయడం మెగా ఫ్యామిలీకి ఇష్టం లేదా ? అందుకే ఆపేశా అంటూ కామెంట్స్
Chiranjeevi Songs: సాయిధరమ్ తేజ్ తన సినిమాల్లో చిరంజీవి సినిమా పాటలని రీమిక్స్ చేశారు. చిరంజీవి సినిమా పాటలని రీమిక్స్ చేయడం తనకు ఇష్టం లేదు అని సాయిధరమ్ తేజ్ తెలిపారు. ఆయన ఎందుకు అలా అన్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Sai Dharam Tej
మెగాస్టార్ చిరంజీవి డ్యాన్సులు, ఆయన సినిమాల్లోని పాటలు ఇప్పటికీ ఆడియన్స్ కి కిక్ ఇస్తూ ఉంటాయి. చిరంజీవి సినిమాల్లో ఎన్నో క్లాసిక్ సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి. చిరంజీవి సినిమాల్లో క్రేజీ అంశాలని హీరోలు ఇప్పటికీ తమ సినిమాల్లో వాడుతుంటారు. అదే విధంగా రాంచరణ్, సాయిధరమ్ తేజ్ లాంటి హీరోలు తమ సినిమాల్లో చిరంజీవి పాటలని రీమిక్స్ చేశారు.
చిరంజీవి పాటల రీమిక్స్
రాంచరణ్ మగధీరలో బంగారు కోడి పెట్ట, రచ్చలో వాన వాన వెల్లువాయె, నాయక్ లో శుభలేఖ రాసుకున్న లాంటి పాటలని రీ మిక్స్ చేశారు. సుప్రీం హీరో సాయిధరమ్ తేజ్ కూడా అందం ఇందోళం, గువ్వా గోరింకతో లాంటి పాటలని రీమిక్స్ చేశారు. ఇంటెలిజెంట్ లాంటి ఫ్లాప్ మూవీలో కూడా చమక్ చమక్ చామ్ అనే సాంగ్ ని తేజు రీమిక్స్ చేశారు. కానీ ఒకదశకు చేరుకున్న తర్వాత చిరంజీవి పాటలని రీమిక్స్ చేయడం చిరు ఆపేశారు.
నాకు ఇష్టం లేదు
దీనికి కారణం ఏంటి అని ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడగగా తేజు సమాధానం ఇచ్చారు. వాస్తవంగా చెప్పాలి అంటే చిరంజీవి గారి సాంగ్స్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. చిరంజీవి పాటలు చిరంజీవి పాటలు లాగే ఉండిపోవాలి. కానీ నిర్మాతలు, దర్శకులు కోరుకోవడం వల్ల.. సినిమాకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పడం వల్ల వాళ్ళ నిర్ణయాన్ని గౌరవించి చేశాను కానీ ఇష్టంతో చేయలేదు అని తేజు తెలిపారు. అభిమానులు కూడా నాకు చెప్పారు. అన్నా మేము మీ పాటలు చూడాలి అనికుంటున్నాం.. చిరంజీవి గారి పాటలు మేము ఆల్రెడీ చూశాం కదా మళ్ళీ ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అడిగారు. వాళ్ళు చెప్పింది కూడా నిజమే కదా.
మెగా ఫ్యామిలీకి ఇష్టం లేదా ?
రాంచరణ్ చేస్తున్నారు కదా అని అడిగితే.. చిరంజీవి గారి కొడుకుగా చరణ్ కి ఆయన పాటలు చేసే రైట్ ఉంది. అందులో సందేహం లేదు అని తేజు తెలిపారు. చిరంజీవి గారి పాటలు తేజు రీమిక్స్ చేయడం మెగా ఫ్యామిలీలో చాలా మందికి ఇష్టం లేదు. అందుకే ఆపేశారు అనే ప్రచారం ఉంది.. ఎంతవరకు నిజం అని యాంకర్ ప్రశ్నించారు. దీనికి తేజు సమాధానం ఇస్తూ.. అస్సలు నిజం లేదు. మెగా ఫ్యామిలీకి ఇష్టం లేకుంటే ఇన్ని పాటలు ఎలా చేయగలిగేవాడిని అని తేజు అన్నారు.
సాయిధరమ్ తేజ్ నెక్స్ట్ మూవీ
ఇదిలా ఉండగా సాయిధరమ్ తేజ్ ప్రస్తుతం తన కెరీర్ లోనే అత్యంత భారీ ప్రాజెక్ట్ సంబరాల ఏటి గట్టు చిత్రంలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీని హనుమాన్ నిర్మాతలు చైతన్య రెడ్డి, నిరంజన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.