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- Rithvik Jothi Raj: రజనీకాంత్ ఆన్ స్క్రీన్ మనవడు, 13 ఏళ్లకే ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా..వీడు మామూలోడు కాదే
Rithvik Jothi Raj: రజనీకాంత్ ఆన్ స్క్రీన్ మనవడు, 13 ఏళ్లకే ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా..వీడు మామూలోడు కాదే
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్కు చెందిన రిత్విక్ జ్యోతి రాజ్.. 'రీతూ రాక్స్ రిత్విక్'గా అందరికీ సుపరిచితుడు. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా, కంటెంట్ క్రియేటర్గా అదరగొడుతున్న ఈ కుర్రాడు.. ఇప్పుడు ఏకంగా ఓ కంపెనీకే ఓనర్ అయ్యాడు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన 'జైలర్', అలాగే రాబోతున్న 'జైలర్ 2' సినిమాల్లో నటించిన కుర్రాడైన రిత్విక్ జ్యోతి రాజ్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్. సినిమాలో రజనీకాంత్ మనవడిగా నటించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ పిల్లాడికి.. నటనతో పాటు కోడింగ్, రోబోటిక్స్, బిజినెస్ అంటే చాలా ఆసక్తి. స్నేహితులతో కలిసి సొంతంగా ఓ కంపెనీని కూడా ప్రారంభించినట్లు ఓ ఇంటర్వ్యూలో రిత్విక్ స్వయంగా చెప్పాడు.
రిత్విక్ జ్యోతి రాజ్
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్కు చెందిన రిత్విక్ జ్యోతి రాజ్ను సోషల్ మీడియాలో 'రీతూ రాక్స్ రిత్విక్' అని పిలుస్తారు. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్న రిత్విక్.. కంటెంట్ క్రియేటర్గా కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. మొదట్లో రకరకాల వీడియోలతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ కుర్రాడు.. క్షణాల్లో వేర్వేరు పాత్రల్లోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసి శభాష్ అనిపించుకున్నాడు.
సినిమాల్లో అవకాశాలు
సోషల్ మీడియా వీడియోల తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకున్నాడు రిత్విక్. 'O2', 'సర్దార్', 'లక్కీ భాస్కర్' లాంటి హిట్ సినిమాల్లో నటించాడు. 2023లో వచ్చిన 'జైలర్' సినిమాలో రజనీకాంత్ మనవడిగా నటించడం అతనికి విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టింది. ఇప్పుడు 'జైలర్ 2'లో కూడా నటించడంతో అభిమానుల్లో అతనిపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.
చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీ
వీడియో కాల్స్ మాట్లాడుతూ టైమ్ పాస్ చేస్తున్నప్పుడు బోర్ కొట్టడంతో.. స్నేహితులతో కలిసి కొత్తగా ఏదైనా చేయాలని రిత్విక్ ఆలోచించాడు. మొదట ఓ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలనే ఐడియా వచ్చింది. వాళ్ల ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్లో కోడింగ్ గురించి కొంచెం అవగాహన ఉండటంతో వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అలా సరదాగా మొదలైన ప్రాజెక్ట్.. క్రమంగా ఓ చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీగా మారిపోయింది.
రిత్విక్ చెప్పిన వివరాలు
రిత్విక్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడంతో పాటు ఆన్లైన్ కోర్సులను కూడా అందిస్తున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతానికి తమ వెబ్సైట్కు పెద్దగా ట్రాఫిక్ రావడం లేదని, జనాలు ఎక్కువగా విజిట్ చేయడం లేదని రిత్విక్ నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నాడు.
ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్
ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో రిత్విక్ తన టెక్నాలజీ ఆసక్తి గురించి కూడా మాట్లాడాడు. తనకు పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తెలుసని చెప్పాడు. అలాగే రోబోటిక్స్ అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని, రోబోలను ఎలా తయారు చేయాలో కూడా తనకు తెలుసని ఈ 13 ఏళ్ల కుర్రాడు వివరించాడు.
సినిమాలు, టెక్నాలజీ రంగాల్లో సత్తా
రిత్విక్ కంపెనీలో మొత్తం ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్నారు. వీళ్లంతా కలిసి టీమ్గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఈ కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్, ఆదాయం లేదా వాల్యుయేషన్ గురించి ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. కాబట్టి దీన్ని స్నేహితులతో కలిసి మొదలుపెట్టిన ఓ చిన్న స్టార్టప్ ప్రయత్నంగానే చూడాలి.
చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రిత్విక్.. ఇంత చిన్న వయసులోనే అటు సినిమాలు, ఇటు టెక్నాలజీ రంగాల్లో సత్తా చాటుతుండటం నిజంగా విశేషం.