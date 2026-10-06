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- Gunasekhar: ఒక్కడు తర్వాత ఆ మూవీ చేయాల్సింది, హేళన చేశారు.. ఎన్టీఆర్ తో రిస్క్ అన్నారు, డైరెక్టర్ కామెంట్స్
Gunasekhar: ఒక్కడు తర్వాత ఆ మూవీ చేయాల్సింది, హేళన చేశారు.. ఎన్టీఆర్ తో రిస్క్ అన్నారు, డైరెక్టర్ కామెంట్స్
Gunasekhar: గుణశేఖర్ తన కెరీర్ లో వైవిధ్యమైన సినిమాలు చేస్తూ దర్శకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. చిరంజీవి, మహేష్ బాబు లాంటి హీరోలతో సూపర్ హిట్స్ అందుకున్నారు.
Anushka Shetty
టాలీవుడ్ లో క్రేజీ దర్శకులలో గుణశేఖర్ ఒకరు. ఒకప్పుడు ఆయన క్రియేటివిటీ, సినిమాల్లో ఉపయోగించే సెట్స్, దర్శకత్వం ప్రేక్షకులని ఆకట్టుకునేలా ఉండేవి. కానీ ఇటీవల గుణశేఖర్ వరుస పరాజయాలతో వెనుకబడ్డారు. తన కెరీర్ మొత్తం వైవిధ్యమైన సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు బాల రామాయణం చేశారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చూడాలని ఉంది మూవీ చేసి ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టారు. మహేష్ బాబుతో ఒక్కడు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ చేశారు. మహేష్ ని మాస్ హీరోగా మార్చిన సినిమా అదే. భారీ బడ్జెట్ లో రుద్రమ దేవి మూవీ చేసి మెప్పించారు.
రుద్రమ దేవి మూవీ
తన కెరీర్ లో ఎదురైన ఛాలెంజ్ ల గురించి చెబుతూ ఓ ఇంటర్వ్యూలో గుణశేఖర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మీరు సక్సెస్ లో లేకపోయినా ఇంత భారీ బడ్జెట్ లో రుద్రమదేవి మూవీని ఏ ధైర్యంతో చేశారు అని ఓ ఇంటర్వ్యూలో ప్రశ్నించగా గుణశేఖర్ సమాధానం ఇచ్చారు. రుద్రమదేవి ఇప్పటికి ఇప్పుడు వచ్చిన ఐడియా కాదు. నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడే ఈ సినిమా చేయాలని అనుకున్నా.
అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్ చేశారు
కానీ ఈ సినిమా చేయడానికి ముందుగా మనం కొంచెం మార్కెట్ సంపాదించుకోవాలి అని అర్థం అయింది. ఒక్కడు బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యాక సౌత్ ఇండియాలోనే ఏ దర్శకుడికీ లేని విధంగా హైయెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ నాకు ఆఫర్ చేశారు. అప్పుడు అనిపించింది.. రుద్రమ దేవి మూవీ చేయడానికి తగ్గ మార్కెట్ మనకు ఏర్పడింది అని. నాకు భారీ రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్ చేసిన నిర్మాతలకు రుద్రమదేవి మూవీ గురించి చెప్పాను. అప్పుడు వాళ్ళు హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా ఎందుకు సార్..అదే ఎవరైనా స్టార్ హీరోని పెట్టి ఇదే స్థాయిలో భారీ బడ్జెట్ సినిమా చేయండి మేము డబ్బు పెడతాం అని అన్నారు.
హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా అంటే హేళన చేశారు
హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ సబ్జెక్ట్ కావడంతో నాకు మార్కెట్ ఉన్నా ఎవరూ ఒప్పుకోలేదు. ఇది మనం సొంతం గా చేయాల్సిన సినిమా అని అప్పుడు నాకు అర్థం అయింది. నేను ప్రస్తుతం ఫ్లాపుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇది సరైన టైం అని భావించి రుద్రమదేవి తెరకెక్కించినట్లు గుణశేఖర్ తెలిపారు. సొగసు చూడ తరమా మూవీ హిట్ తర్వాత కూడా నాకు ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది. ఆ మూవీ మంచి హిట్ అయింది. అది నరేష్ హీరోగా చేసిన సినిమా. ఆ టైంలో నరేష్, రాజేంద్ర ప్రసాద్ పోటా పోటీగా ఉన్నారు.
ఎన్టీఆర్ సినిమా వల్లే చిరంజీవి ఛాన్స్ ఇచ్చారు
వెంటనే రాజేంద్రప్రసాద్ తో సినిమా చేయండి అంటూ నిర్మాతలు అడ్వాన్స్ తో నా వద్దకు వచ్చారు. కానీ నేను వాళ్లకు బాల రామాయణం ఐడియా చెప్పాను. మైథలాజి సినిమా అంటున్నారు పైగా చిన్న పిల్లలతో రిస్క్ ఎందుకు సార్.. సొగసు చూడ తరమా తరహాలో మంచి సినిమాలు చేసి బాగా డబ్బులు సంపాదించుకోండి అని సలహా ఇచ్చారు. కానీ బాల రామాయణం సినిమాకి ఎంత పొటెన్షియల్ ఉందో వాళ్లకు అర్థం కాలేదు. ఆ సినిమా వల్లే నాకు చిరంజీవి గారితో చూడాలని ఉంది మూవీ చేసే ఛాన్స్ దక్కింది అని గుణశేఖర్ గుర్తు చేసుకున్నారు.