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- Ram Charan: మా సినిమా బాగలేక కాదు, రాంచరణ్ వల్లే ఫ్లాప్.. నా భార్య కూడా తిట్టేసింది, డైరెక్టర్ కామెంట్స్
Ram Charan: మా సినిమా బాగలేక కాదు, రాంచరణ్ వల్లే ఫ్లాప్.. నా భార్య కూడా తిట్టేసింది, డైరెక్టర్ కామెంట్స్
Ram Charan: రాంచరణ్ మూవీ వల్ల తన సినిమా ఫ్లాప్ అయింది అని డైరెక్టర్ పరశురామ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. సినిమా బావున్నప్పటికీ తన భార్యకు కూడా నచ్చలేదు అని అన్నారు.
Ram Charan
కొన్నిసార్లు బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాల తాకిడి వల్ల ఇతర సినిమాలు ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి. టాలీవుడ్ లో అలా ఎఫెక్ట్ అయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి. ఏదైనా మూవీ థియేటర్స్ లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తుంటే దానికి పోటీగా వెళ్ళినప్పుడు మంచి సినిమాలు కూడా నష్టపోతుంటాయి. అలాంటి అనుభవం తనకు ఎదురైంది అని డైరెక్టర్ పరశురామ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో గుర్తు చేసుకున్నారు.
పరశురామ్ తొలి చిత్రం ఇదే
పరశురామ్ దశరథ్, పూరి జగన్నాధ్ లాంటి క్రేజీ డైరెక్టర్స్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేసి దర్శకుడిగా ఎదిగారు. రవితేజ హీరోగా తెరకెక్కించిన ఆంజనేయులు మూవీతో పరశురామ్ దర్శకుడిగా మారారు. కానీ ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్ అయింది. ఈ మూవీలో నయనతార హీరోయిన్ గా నటించింది. సోనూసూద్, ప్రకాష్ రాజ్, నాజర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
మగధీర వల్లే ఫ్లాప్
పరశురామ్ మాట్లాడుతూ.. ఆంజనేయులు మూవీ పరాజయానికి కారణం కంటెంట్ కాదు.. రిలీజ్ టైమింగే కారణం. సినిమా బాగలేక ఫ్లాప్ అవ్వలేదు.. ఆ మూవీ పరాజయానికి కారణం రాంచరణ్ మగధీర అని పరశురామ్ తెలిపారు. మగధీర విడుదలైన 10 రోజుల వ్యవధిలో ఆంజనేయులు సినిమాని రిలీజ్ చేశారు. అప్పటికి ఇంకా మగధీర వేడి తగ్గలేదు.
నా భార్య తిట్టేసింది
దీనికి తోడు సినిమా ఓవరాల్ గా బాగానే ఉన్నా.. అక్కడక్కడా కొన్ని తప్పులు చేశా. నేను యంగ్ ఏజ్ లో ఉండడంతో శ్రుతి మించి కొన్ని డైలాగులు రాశా. వాటిలో కొన్ని అసభ్యంగా ఉన్నవి ఉన్నాయి. సినిమా చూసి నా భార్య కూడా తిట్టేసింది. ఏంటి ఆ డైలాగులు అని అడిగింది. హ్యూమర్ కోసం ఆ డైలాగులు రాశాను. కానీ నా ఇంట్లో వాళ్లే నన్ను తిడతారని అనుకోలేదు.
రియలైజ్ అయ్యా, రూట్ మార్చా
ఆ తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను. నేను చేయాల్సిన సినిమాలు ఇలాంటివి కాదు. ఒక హీరో.. ఒక విలన్, నాలుగు ఫైట్స్ చేయడానికి అప్పటికే ఇండస్ట్రీలో 15 మంది దాకా దర్శకులు ఉన్నారు. కాబట్టి నేను కూడా అలాంటివే చేస్తే వర్కౌట్ కాదు అని భావించి సాఫ్ట్ లవ్ స్టోరీ జోనర్ లోకి వచ్చాను అని పరశురామ్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత పరశురామ్ సోలో, శ్రీరస్తు శుభమస్తు, గీత గోవిందం లాంటి సినిమాలు చేసి ప్రేక్షకులని మెప్పించారు.