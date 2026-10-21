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- నదియా, ఖుష్బూ 'ఏ' కేటగిరీ.. మేము 'బి' కేటగిరీ.. డైరెక్టర్లు అలా అంటున్నారు, నటి రజిత ఆవేదన
నదియా, ఖుష్బూ 'ఏ' కేటగిరీ.. మేము 'బి' కేటగిరీ.. డైరెక్టర్లు అలా అంటున్నారు, నటి రజిత ఆవేదన
సీనియర్ నటి రజిత 'దొంగనా కొడుకు' మూవీ టీజర్ లాంచ్ లో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. డైరెక్టర్లని అవకాశాలు అడుగుతుంటే వాళ్ళు ఇచ్చే సమాధానం బాధించే విధంగా ఉంది అని తెలిపారు.
Actress Rajitha
ప్రముఖ నటి రజిత టాలీవుడ్ లో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్నారు. వందల సినిమాల్లో ఆమె క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించారు. తల్లి, అత్త, వదిన తరహా పాత్రల్లో ఆమె ఎక్కువగా నటించారు. సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు, అత్తారింటికి దారేది, సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి, శ్రీమంతుడు, ఎఫ్ 2, ప్రతిరోజూ పండగే, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఇలా ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో ఆమె నటించారు. రజిత నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ దొంగ నా కొడుకు. ఈ చిత్రంలో యుంగ్ సెన్సేషన్ మౌళి తనూజ్ హీరో.
మీరు రెగ్యులర్ అంటున్నారు
ఈ చిత్ర టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఈ మూవీలో రజిత, కమెడియన్ అలీ.. మౌళి కి తల్లిదండ్రులుగా నటిస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్ లో మాట్లాడుతూ రజిత ఆసక్తికర వ్యాఖలు చేశారు. తమలాంటి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులకు ఇటీవల అవకాశాలు తగ్గిపోయిన అంశాన్ని ఆమె ప్రస్తావించారు. 96, 97 నాకు గోల్డెన్ పీరియడ్. ఆ తర్వాత కూడా చాలా సినిమాలు చేశా. ఇటీవల ఛాన్సులు తగ్గాయి. దర్శకులని అవకాశాలు అడుగుతుంటే మీరు రెగ్యులర్ అయిపోయారు అనే మాట అంటున్నారు. అది చాలా బాధగా ఉంది.
ఇది నాకు కంబ్యాక్
ఆడియన్స్ కొత్త వాళ్ళని కోరుకుంటున్నారు అట. కానీ మేల్ ఆర్టిస్టుల విషయంలో మాత్రం రెగ్యులర్, రొటీన్ అనే మాట రాదు. బయట ఆడియన్స్ మాత్రం మీరు మరిన్ని సినిమాలు చేయాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఇది దర్శకులే ఆలోచించుకోవాలి. ఈ సినిమా నాకు ఒక కంబ్యాక్ అని భావిస్తున్నా.
అది బాధగా ఉంది
ఇటీవల కూడా కొన్ని సినిమాలు చేశాను. కానీ ఎక్కడెక్కడ నుంచో కొత్త వాళ్ళని తీసుకువచ్చి వాళ్లకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం బాధగా అనిపించింది. మా డైరెక్టర్ శ్రీను కంబాల గారు ఈ మూవీలో అవకాశం ఇచ్చారు. ఆయన ఆలోచించినట్లే మిగిలిన దర్శకులు కూడా అలోచించి ఫీమేల్ ఆర్టిస్ట్ లకు అవకాశాలు ఇవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నా.
వాళ్ళు 'ఏ' కేటగిరీ
నదియా, కుష్బూ లాంటి వాళ్ళు చేసే పాత్రలకు నన్ను తీసుకోమని నేను అడగను. వాళ్ళు 'ఏ' కేటగిరి. మేము 'బి' కేటగిరి కిందికి వస్తాము. కానీ మరీ దారుణంగా 'సి' కేటగిరి రేంజ్ కాదు. బి కేటగిరి రేంజ్ లో అవకాశాలు ఇవ్వమని దర్సకులు ఈ స్టేజీ మీది నుంచి రిక్వస్ట్ చేస్తున్నా అని రజిత అన్నారు.