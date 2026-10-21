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- AK47: 20 ఏళ్ళ తర్వాత మ్యాజిక్, ఆదర్శ కుటుంబంతో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గ్యారెంటీ..ఇంట్రెస్టింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవిగో
AK47: 20 ఏళ్ళ తర్వాత మ్యాజిక్, ఆదర్శ కుటుంబంతో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గ్యారెంటీ..ఇంట్రెస్టింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవిగో
కుటుంబ బంధాలు, వినోదం, భావోద్వేగాలు, యాక్షన్తో కూడిన ‘ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47’ అక్టోబర్ 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి పండుగ వాతావరణంలో థియేటర్లలో వినోదాల సందడి చేయనుంది.
ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47
విక్టరీ వెంకటేష్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో రూపొందుతోన్న అత్యంత ఆసక్తికరమైన చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47’ అక్టోబర్ 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. కుటుంబ అనుబంధాలు, భావోద్వేగాలు, వినోదం, హాస్యం, యాక్షన్తో అన్ని వయసుల ప్రేక్షకులను అలరించేలా ఈ చిత్రం సిద్ధమవుతోంది. దీపావళి పండుగకు ముందు థియేటర్లలోకి వస్తున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు పండుగ వినోదాన్ని అందించనుంది.
20 ఏళ్ల తర్వాత విక్టరీ వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో..
దాదాపు 20 ఏళ్ల తర్వాత విక్టరీ వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం కావడంతో ‘ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47’పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటివరకు విడుదలైన రెండు పాటలు, టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి. మధ్యతరగతి కుటుంబ జీవితంలోని సహజమైన సంఘటనలు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధాలు, చమత్కారమైన సంభాషణలు, హాస్యం, భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాల సమ్మేళనంగా ఈ చిత్రం ఉండబోతోందనే సంకేతాలను టీజర్ అందించింది.
వినోదాత్మక చిత్రంగా ఆదర్శ కుటుంబం
కుటుంబ ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యే కథాంశంతో, అన్ని తరాల వారినీ ఆకట్టుకునే సంపూర్ణ వినోదాత్మక చిత్రంగా ‘ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47’ రూపొందుతోంది. పాటలు, టీజర్కు లభిస్తున్న స్పందనతో పాటు వెంకటేష్ – త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్పై ఉన్న ఆసక్తి సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచుతోంది.
నటీనటులు
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ సరసన శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. నారా రోహిత్, నివేదా పేతురాజ్, యువినా, రాజ్ ప్రజ్వల్, రావు రమేష్, సత్య, బ్రహ్మాజీ, ఉదయ్బీర్ సంధు, వెన్నెల కిషోర్, రఘుబాబు తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై..
హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీమతి మమత సమర్పిస్తున్నారు. ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ రవి కె. చంద్రన్ ఛాయాగ్రహణం అందిస్తుండగా, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏ.ఎస్. ప్రకాశ్ కళా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తమన్ ఎస్ సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు. కెవిన్ కుమార్ ఫైట్స్ను రూపొందించారు.