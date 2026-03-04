- Home
- Entertainment
- Sapthami Gowda: బాడీ పార్ట్స్ జూమ్ చేయడంపై `కాంతార` నటి ఫైర్.. ఎన్టీఆర్, నాగార్జున హీరోయిన్ల రియాక్షన్ ఇదే
Sapthami Gowda: బాడీ పార్ట్స్ జూమ్ చేయడంపై `కాంతార` నటి ఫైర్.. ఎన్టీఆర్, నాగార్జున హీరోయిన్ల రియాక్షన్ ఇదే
Sapthami Gowda: హీరోయిన్ల ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ని జూమ్ చేయడంపై `కాంతార` హీరోయిన్, ఎన్టీఆర్ `డ్రాగన్` హీరోయిన్, నాగార్జున, రవితేజ హీరోయిన్ ఫైర్ అయ్యారు. దీన్ని ఖండిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
హీరోయిన్లని అసభ్యంగా ఫోటోలు తీయడంపై హీరోయిన్లు ఫైర్
కన్నడ హీరోయిన్లు కలిసి గళమెత్తారు. తమని ఈవెంట్లలో అసభ్యంగా చూపించడంపై మండిపడ్డారు. తమ ప్రతిభని కాకుండా తమ శరీర భాగాలను హైలైట్ చేసి చూపించడంపై ఫైర్ అయ్యారు. ఇలాంటి తగ్గించాలని తెలిపారు. అసభ్యకరమైన యాంగిల్లో జూమ్ చేయడంపై హీరోయిన్లు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. `కాంతార` హీరోయిన్ సప్తమీ గౌడ ఈ సమస్యని లేవనెత్తగా దీనికి ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్, నాగార్జున హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్, అలాగే దివ్య సపోర్ట్ గా నిలిచారు.
ఈవెంట్లలో హీరోయిన్ల బాడీ పార్ట్స్ పైనే ఫోకస్ చేస్తున్నారు
ఇంతకి `కాంతార` అమ్మడు సప్తమి గౌడ ఏం చెబుతుందంటే, సినిమా ఇండస్ట్రీలో మహిళా నటులుగా మేం ఎప్పుడూ రిపీట్ అవుతున్న ఒక సమస్యపై నిలబడాలనుకుంటున్నాం. పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో హీరోయిన్లను అసభ్యకరమైన యాంగిల్స్ లో ఫోటోలు, వీడియోలు తీస్తున్నారు. మా పనిమీద కంటే బాడీ పార్ట్స్ పైనే ఫోకస్ పెడుతున్నారు. అనవసరంగా జూమ్ చేసి ఫోటోలు, వీడియోలు తీస్తున్నారు. వీటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. కొంత మంది వ్యక్తులు ఇలా ప్రవర్తించడం సరికాదు, ఇది మమ్మల్ని అగౌరవపరిచినట్టే అవుతుంది. దీన్ని సహించేది లేదు. అదే సమయంలో ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదు.
అస్సలు సహించకూడదు
మేం యాక్టింగ్ చేయడం కోసమే ఇక్కడున్నాం. మేమంతా సినిమా కోసం పనిచేస్తున్నాం. కావాలని జూమ్ చేసి ఫోటోలు తీయడాన్ని, అసభ్యకరమైన యాంగిల్స్ లో బాడీ పార్ట్స్ ని ఫోటోలు, వీడియోలు తీయడాన్ని మేం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇది సాధారణ విషయం కాదు, సహించే విషయం అస్సలే కాదు. ఈవెంట్లకి వచ్చే ఫొటోగ్రాఫర్లు ఇందుకు సంబంధించి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని, డిగ్నిటీ మెయింటేన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. మహిళలను అసభ్యంగా చిత్రీకరించే, ప్రొజెక్ట్ చేసే విషయంలో క్రూరంగా వ్యవహరించే కొంత మందికి వ్యతిరేకంగా నిలబడాలి. ఈ విషయంలో మాకు మీడియా ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ కావాలి. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు, హీరోయిన్లకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అసభ్యకరంగా ఫొటోలు తీసేవాళ్లని అడ్డుకోవాలి` అని సప్తమి గౌడ తెలిపారు.
సప్తమీ గౌడకి రుక్మిణి వసంత్, ఆషికా రంగనాథ్ సపోర్ట్
ఈ మేరకు ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది. ఇది వైరల్గా మారింది. దీనికి `కాంతార 2` హీరోయిన్, ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్తో `డ్రాగన్` చేస్తున్న రుక్మిణి వసంత్ సపోర్ట్ గా నిలిచారు. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామని, మహిళలకు రెస్పెక్ట్ ఉండాలని, ఇలాంటి విషయాలను ఉపేక్షించేది లేదని తెలిపారు. అలాగే నాగార్జునతో `నా సామిరంగ` చేసిన హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ సప్తమి పోస్ట్ ని తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లలో పోస్ట్ చేసింది. దీనికి హీరోయిన్ల నుంచి సపోర్ట్ పెరగడం విశేషం. సప్తమి గౌడ ఇటీవల తెలుగులో `తమ్ముడు` చిత్రంలో నటించింది. ఇందులో నితిన్కి లవ్ ఇంట్రెస్ట్ గా కనిపించింది. కానీ సినిమా ఆడలేదు.