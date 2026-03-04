- Home
Rajamouli: దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తన సినిమాల్లో అత్యాధునిక సాంకేతికతను వాడుతూ విజువల్ వండర్స్ సృష్టిస్తుంటారు. అయితే, రాజమౌళి, శంకర్ కంటే ముందే టెక్నాలజీని వినూత్నంగా ఉపయోగించిన దర్శకుడు ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి..
విజువల్ వండర్కు కేరాఫ్..
ప్రస్తుతం ఇండియన్ సినిమాలో విజువల్ వండర్ అనే మాటకు కేరాఫ్ అడ్రస్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి. ఆయన తన సినిమాల్లో వాడే సాంకేతికత, గ్రాఫిక్స్ ప్రేక్షకులను ఒక కొత్త లోకంలోకి తీసుకెళ్తాయి. అయితే, రాజమౌళి, శంకర్ లాంటి అగ్ర దర్శకుల కంటే ముందే తెలుగు తెరపై టెక్నాలజీని వినూత్నంగా పరిచయం చేసిన ఘనత దర్శకుడు ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డికి దక్కుతుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ముందే ఊహించిన ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి
కుటుంబ కథా చిత్రాలకు పెట్టింది పేరు ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి. అప్పట్లోనే తన సినిమాల్లో ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ ఎలిమెంట్స్ను అద్భుతంగా జోడించేవారు. ముఖ్యంగా ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఘటోత్కచుడు' సినిమా దీనికి ఒక నిదర్శనం. ఆ కాలంలో అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత వనరులతోనే రోబో పాత్రను సృష్టించి.. గ్రాఫిక్స్, వీఎఫ్ఎక్స్తో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు. నేడు శంకర్ 'రోబో' సినిమాలో చూపించిన కాన్సెప్ట్ను ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి దశాబ్దాల క్రితమే టచ్ చేశారని నెటిజన్లు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.
సాంకేతికతలో దూరదృష్టి
రాజమౌళి తన సినిమాల్లో ఎమోషన్స్తో పాటు హై-ఎండ్ టెక్నాలజీని వాడుతుంటారు. కానీ, ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి కథ, మాటలు, సంగీతం, దర్శకత్వం వంటి అన్ని విభాగాల్లోనూ స్వయంగా పని చేస్తూనే సాంకేతిక ప్రయోగాలు చేసేవారు. ఆయన సినిమాల్లోని హాస్యం, కుటుంబ విలువలతో పాటు టెక్నాలజీని సామాన్యులకు అర్థమయ్యేలా చూపడం ఆయన ప్రత్యేకత.
'కాపీ బ్యాచ్' అని అంటుంటే
సోషల్ మీడియాలో కొందరు ట్రోలర్స్ రాజమౌళిని 'కాపీ బ్యాచ్' అని అంటుంటే.. వారికి ఇచ్చిపడేస్తూ ఆయన వాడుతున్న టెక్నాలజీ, ఐడియాలకు పునాది ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి వంటి దర్శకులే వేశారని మరొకొందరు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. రాజమౌళి గొప్ప దర్శకుల్లో ఒకరంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
మరో ప్రయోగానికి సిద్ధం
చాలా కాలం తర్వాత ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి మళ్ళీ మెగా ఫోన్ పట్టుకుని 'వేదవ్యాస్' అనే చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. అప్పట్లో ఆయన చేసిన ప్రయోగాలు నేటి తరం దర్శకులకు ఒక పాఠం లాంటివి. సాంకేతిక వసతులు అంతగా లేని కాలంలోనే విజువల్ వండర్స్ సృష్టించిన ఆయన సృజనాత్మకత నిజంగా అభినందనీయం. రాజమౌళి తన మహేష్ బాబు సినిమా వారణాసి కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి టెక్నాలజీని వాడుతున్న తరుణంలో, ఈ పాత జ్ఞాపకాలు మళ్ళీ చర్చకు వస్తున్నాయి.