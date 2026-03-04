- Home
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఉదయ్పూర్లో రెండు సంప్రదాయాల ప్రకారం పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా, విజయ్ కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల బాక్సాఫీస్ రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
గీత గోవిందం
విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా 'గీత గోవిందం'. 2018లో వచ్చిన ఈ సినిమాలో రష్మిక మందన్న హీరోయిన్. కేవలం 20 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, బాక్సాఫీస్ దగ్గర 127 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. విజయ్ కెరీర్లో వంద కోట్ల క్లబ్లో చేరిన ఏకైక సినిమా ఇదే. ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది.
కింగ్డమ్
2025లో రిలీజ్ అయిన విజయ్ దేవరకొండ సినిమా 'కింగ్డమ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద యావరేజ్గా నిలిచింది. భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమా బడ్జెట్ 90 కోట్లు కాగా, ఇది 84.2 కోట్లు వసూలు చేసింది. కానీ విజయ్ దేవరకొండ నటనకు మంచి పేరు వచ్చింది.
మహానటి
విజయ్ దేవరకొండ నటించిన 'మహానటి' సినిమా 2018లో విడుదలైంది. సావిత్రి జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈసినిమాలో.. కీర్తి సురేష్ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ఈ సినిమా బడ్జెట్ 25 కోట్లు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా 84 కోట్ల బిజినెస్ చేసి బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
ఖుషి
విజయ్ దేవరకొండ, సమంత రూత్ ప్రభు జంటగా నటించిన 'ఖుషి' సినిమా 2023లో విడుదలైంది. 55 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా 77.4 కోట్లు వసూలు చేసి యావరేజ్గా నిలిచింది.
లైగర్
విజయ్ దేవరకొండ, అనన్య పాండే జంటగా నటించిన 'లైగర్' 2022లో విడుదలైంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోరంగా ఫ్లాప్ అయ్యింది. 90 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా కేవలం 60 కోట్ల వ్యాపారం మాత్రమే చేసింది.
అర్జున్ రెడ్డి
విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్ను మార్చేసిన బ్లాక్బస్టర్ సినిమా 'అర్జున్ రెడ్డి'. 2017లో వచ్చిన ఈ సినిమాలో షాలినీ పాండే హీరోయిన్గా నటించింది. కేవలం 8 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద 50 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది.
టాక్సీవాలా
2018లో వచ్చిన 'టాక్సీవాలా' బ్లాక్బస్టర్ అయ్యింది. 5 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 38 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇక 2019లో వచ్చిన 'డియర్ కామ్రేడ్' ఫ్లాప్ అయ్యింది. 35 కోట్ల బడ్జెట్తో తీస్తే 37 కోట్లు రాబట్టింది. 2016లో వచ్చిన 'పెళ్లి చూపులు' 2 కోట్ల బడ్జెట్తో 30 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్ అయ్యింది. 2018లో వచ్చిన 'నోటా' 30 కోట్ల బడ్జెట్తో తీస్తే 24 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసి ఫ్లాప్గా నిలిచింది.